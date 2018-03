Petice: Žádáme konec narkomanů a bezdomovců v pražské MHD

My, níže podepsaní, si již nadále nehodláme platit Lítačky a jízdenky proto, abychom jezdili s bezdomovci a narkomany, kteří nás cestou MHD omezují a ohrožují a za svou jízdu rozhodně neplatí.

K tomu se váže další problém a to ten, že tito lidé nejsou ani kontrolováni, jelikož by neměli za co zaplatit pokutu a revizoři to dobře vědí. Proto raději odchytí slušného občana ČR, ten by totiž zajisté na případnou pokutu peníze měl a nedej bože, že by nezaplatil. To ho poté bude stát ještě další peníze ve formě pokut.

A my, slušní a platící občané, toho máme dost!

Požadujeme:

Zavedení bezpečnostních turniketů do metra, které zkontrolují platnost jízdenky a pokud platná nebude, nepustí danou osobu do metra. (Tento způsob funguje například v Londýnském metru. Londýn má přibližně 8,7 milionů obvatel. Neměl by to tedy být problém v Praze s přibližně 1,3 miliony obyvatel) Při vstupu do autobusu či tramvaje se bude muset člověk opět prokázat platným kuponem u řidiče, jinak bude nucen autobus opustit. Požadujeme od revizorů vyšší kontrolu cestujících a zejména vyvádění cestujících, kteří zjevně omezují a ohrožují ostatní cestující (jak svým chováním, tak svými činy).

Iva Nováková

Petici můžete podepsat ZDE

autor: PV