Petr Brandtner: Co dokáže lež

Při psaní těchto řádek mi z paměti vyskočil verš z jedné dávné básně Josefa Kainara: „Jak lidi uštvou toho, koho uštvou“. Zdrcující platnost tohoto zdánlivě lakonického konstatování se právě potvrdila na pražské Vysoké škole ekonomické. Už bezmála tři roky tam sledujeme boj rektora Petra Dvořáka s jednou z fakult školy, Národohospodářskou fakultou, kterou po tři volební období (s přestávkou danou zákonem), vedl děkan Miroslav Ševčík. Vedl ji úspěšně, o čemž svědčí mnohokrát udělená ocenění první nebo druhé nejlepší ekonomické fakulty a především uplatnění absolventů na prestižních příčkách profesního žebříku. Z mladších absolventů fakulty zná snad každý Lukáše Kovandu, stejnou fakultu má i poradce premiéra pro ekonomiku Štěpán Křeček, Vladimír Pikora, často v televizi vystupující Milan Bednář a třeba i místopředseda PS Jan Skopeček. A tak bychom mohli jmenovat ještě dlouho. Jenže to všechno v politickém boji, který vede rektor Dvořák, nemá zjevně žádnou hodnotu.

Začalo to tím, že děkan Ševčík veřejně hájil své názory na českou ekonomiku a politiku, na což má nejen jako odborník, ale předem jako občan nezadatelné právo. Navíc jeho prozíravé názory se opakovaně potvrdily v praxi. Pro rektora Dvořáka to však byla záminka k rozpoutání štvanice, která vedla k jeho odvolání z děkanské funkce na konci roku 2023. Ševčík se proti tomuto odvolání brání u soudu, zatím neuzavřeného. Nová děkanka Adéla Zubíková, vědoma si jeho dlouholetých a těžko nahraditelných zkušeností z řízení a zejména ekonomiky fakulty jmenovala Ševčíka proděkanem pro ekonomku, což je zejména s přihlédnutím ke změnám, jež se na naší akademické půdě – nejen na VŠE samozřejmě – dějí, funkce podstatná. Ani to však nestačilo. Neustávající mediální nátlak provázený rektorovým vyhrožování, že fakultu raději zruší, dohnala proděkana Ševčíka k abdikaci na tuto funkci. Děje se to právě v těchto chvílích, kdy se zároveň koná zasedání tzv. RVP (Rady pro vnitřní hodnocení), která má na VŠE, disponující tzv. institucionální akreditací, možnost otevírat – ale i likvidovat – vybrané studijní programy. Je to tedy pro činnost fakulty zcela zásadní orgán, jenž má de facto v ruce její budoucnost. Proto se právě v tento den Miroslav Ševčík rozhodl k rezignaci na funkci proděkana. Drobnou pointou tohoto příběhu je fakt, že Ševčík podal rezignaci ke dni 28.3., což, jak víme, je Den učitelů.

Získali jsme Ševčíkův abdikační dopis, k němuž není mnoho co dodávat:

„Prohlášení doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc. k rezignaci na funkci proděkana NF VŠE k 28. 3. 2025.

Vzhledem k tomu, že na základě informací z médií, veřejného vystupování rektora doc. Petra Dvořáka a informací od paní děkanky dr. Zubíkové vím, že je na Národohospodářskou fakultu VŠE v Praze od rektora doc. Petra Dvořáka (viz. např. záznam ze zasedání AS VŠE ze 17. 6. 2024 a další) a některých dalších vedoucích pracovníků VŠE (viz. prohlášení rektora zveřejněné dne 2. 10. 2024) vyvíjen nátlak z důvodu, že jsem na pozici proděkana, který by mohl vést podle vyjádření rektora doc. Dvořáka ve sdělovacích prostředcích až ke snaze o zrušení fakulty ze strany rektora doc. Petra Dvořáka, rozhodl jsem se na post ve vedení Národohospodářské fakulty VŠE v Praze ke dni 28. 3. 2025 do doby konečného rozhodnutí soudu rezignovat.

Na VŠE působím již 42. rokem a po celou dobu jsem intenzivně pracoval na tom, aby se VŠE i Národohospodářské fakultě dařilo (to se projevovalo mimo jiné i v tom, že NF byla při hodnocení ekonomických fakult v ČR za mého působení ve funkci děkana nejhůře na druhém místě).

Tlak vyvíjený na fakultu a její zaměstnance z důvodu mého působení vnímám jako neoprávněný, neadekvátní, diskriminační a zasahující do pravomocí fakulty při obsazování jednotlivých funkcí. Takový nátlak v demokratické zemi na akademickou půdu nepatří a připomíná totalitní praktiky a vydírání ze strany rektora doc. Petra Dvořáka. Nátlak považuji za politicky a ideově motivovaný.

Diskriminační postup rektora se projevuje i při projednávání některých materiálů předložených NF na RVH, kdy nedoporučuje jejich schválení, přičemž kvalitativně horší materiály předložené z jiných fakult v minulosti ke schválení doporučoval.

Protože tlak na děkanku NF VŠE pokračuje, i před dalším zasedáním RVH VŠE, rozhodl jsem se rezignovat na funkci proděkana NF VŠE tak, jak je výše uvedeno.

Morální hodnoty a čest jsou pro mě daleko důležitější, než jakákoliv funkce kdekoliv.

Mým cílem je, aby se Národohospodářská fakulta dále rozvíjela, aby fungovala v nediskriminačním prostředí a aby byla prezentována v dobrém světle.

Zaměstnancům i studentům NF přeji do budoucna mnoho úspěchů.“

Tento akt je výsledkem dlouhodobé šikany z důvodů politických, nikoli oprávněné kritiky ve věcech profesních. Je známo, že Miroslav Ševčík se netají svým kritickým postojem k mnoha krokům dnešní vládní koalice. To však – aspoň v demokratické společnosti – nezakládá oprávnění takového jedince profesně likvidovat a zároveň mu upírat Ústavou zaručení právo na vlastní názor (srv. Listina základních práv a svobod, čl. 17).

Citací jsme začali, citací také skončíme. Vladimír Vysockij kdysi napsal píseň Pravda a lež, která v českém překladu Milana Dvořáka končí těmito prorockými, a pro danou situaci bohužel až příliš přiléhavými slovy: „Jistěže ve světě nakonec zvítězí Pravda, ale až dokáže to, co dokáže Lež“