Petr Brandtner: Vyjádření rodiče, dotčeného událostí 21. 12. 2023

Záležitost na Filozofické fakultě se mě proto osobně dotýká, navíc jsem se 21. 12. 2023 pohyboval nedaleko od místa střelby. Viděl jsem policejní dodávky, jež po 14:00 jely přes Staromák do Celetné ulice, o 10 minut později jsem na Mariánském náměstí slyšel něco, o čem jsem se domníval, že to jsou petardy, letmo jsem tehdy nahlédl do Valentinské ulice a viděl jsem pár lidí utíkat. Tehdy jsem si myslel, že jde o předčasné silvestrovské petardy.

Nejsem bezpečnostní expert, ale trochu rozumím zbraním a mám praxi systémového a provozního manažera. Trochu proto rozumím situační strategii a mám rutinu v odhalování příčin problémů. Zároveň jsem rodič studenta, jemuž se tragédie souhrou šťastných náhod vyhnula, od 21. 12. však o události uvažuji. Následující text jsem původně začal psát pouze pro sebe, abych si z faktů a závěrů udělal vlastní obraz řetězce, vedoucího k tragédii 21. 12. 2023.

Střelba na Filozofické fakultě v Praze 21. 12. 2023, zjevné a tušené okolnosti tragédie

Příčina v budově: 5. poschodí budovy FF UK jako past

Kdo někdy byl ve 4. a 5. poschodí hlavní budovy FF UK, ten se mohl přesvědčit o jejich nebezpečném uspořádání. Více k tomu „Požární evakuační plán“ (ZDE). Dle evakuačního plánu má budova 5 nadzemních podlaží a 2 podzemní. Ještě do 4. poschodí vede hlavní schodiště, do 5. je však komplikovaný přístup přes schodiště v zadním traktu. Z evakuačního plánu i z průběhu tragédie vyplývá, že budova nemá žádné jiné únikové cesty než schody a výtahy. Schody však byly 21. 12. blokovány útočníkem a výtah se v těchto situacích používat nemá.

Ze zprostředkované výpovědi místních vím, že se tehdy něco ve výtahu zaseklo. Uspořádání budovy je tedy takové, že pokud v její zadní části vznikne nebezpečná událost typu požár, zemětřesení, pád vrtulníku, útok..., je jeho osazenstvo v pasti. Tak tomu bylo 21. 12. 2023; přitom pokud by v 5. poschodí byl alespoň nějaký ten požární žebřík, mohli po něm někteří studenti i učitele utéct.

Jak je možné, že tato budova, a zejména její 5. poschodí, není zajištěna nouzovými evakuačními cestami? Zabýval se někdo z manažerů školy postupem v krizových událostech? Odpověď zní: Podle na internetu deklarovaných dokladů ANO. Poslední cvičný poplach v budově je deklarován na stránkách školy 27. února 2023 v 9:30 (ZDE). Hlavní budova FF UK má také „Požární řád pro hlavní budovu“ (ZDE).

Takže papírově to vypadá tak, že management školy dbá na tuto stránku bezpečnosti.

Navzdory tomu ale z tragédie vyplývá, že v budově byl zanedbán tak základní prvek bezpečnosti, jako jsou nouzové evakuační cesty, a víme, že dané prostory jsou v tomto stavu již dlouhá léta. Nabízí se otázka, zda podobně zanedbané nejsou také jiné budovy v Praze, a jak je tomu i jinde v Česku. Podobným informacím se nedává téměř žádný prostor.

Zamysleme se však nad tím, kdo měl a mohl zasahovat do evakuační bezpečnosti budovy.

Odborníci, tj. legislativci v rámci veřejné správy, dále bezpečnostní experti na nižších pozicích, kteří pro školu zpracovali bezpečnostní podklady a měli také dávat podněty ke změnám a kteří v případě porušení měli poukázat, trvat na nápravě, zamezit, zakázat, a hlavně konat. Tyto složky selhaly. Příslušní pracovníci školy, neboť ti budovu znají a jsou zodpovědní za bezpečnost osob v budově. Tito lidé selhali.

a) Možná proto, že jsou nekompetentní a nejsou schopní uvědomit si rizika; pokud tomu tak je, potom je příčinou události také výběr pracovníků na tyto řídící funkce. Asi tedy selhal i systém.

b) Nebo proto, že podlehli našeptávání toho typu osoby, jež rizika bagatelizuje, argumentuje, vypočítává malou pravděpodobnost krizových události, či tím, že se nikdy nic nestalo a že peníze jsou třeba na jiné agendy. Je také možné, že výše uvedení si rizika uvědomovali a požadovali nápravu, avšak zasáhly složky veřejné správy, jako památková péče či stavební úřad. apod., a zamezily aplikaci evakuačních prvků. Otázka absence kontrolních bodů při vstupu. Ochranné detekční rámy jsou ve školách neaplikovatelné, ale proč budovy FF UK nemají kontrolní vstupní body, kde by se každý příchozí kartou přihlásil? To má přece kdejaká škola. Nejsou na to na FF UK peníze? Někdo je opomenul? Pokud by tam vstupní body byly, bylo by hned známo, že je šílenec v budově. Tím jsme opět u otázky bezpečnostních expertů a výběru osob pro vedoucí funkce. Tyto složky selhaly.

Souhrn:

Co je příčinou stavu, který přispěl k velmi vysokému počtu obětí 21. 12. 2023? Je to řetěz systémových selhání na více stupních systému.

Příčiny v chybě lékařů a policie: Psychotikovi nebyl zamezen přístup ke zbraním

Následující informace vycházejí z oficiálně i neoficiálně šířených zpráv. Objevily se informace o tom, že střelec z 21.12.2023 a) byl majitelem ZP, b) psychiatricky se léčil, c) svůj úmysl deklaroval na sociální síti.

Novinářka Sabina Slonková ze serveru Neovlivni.cz přinesla informaci, že útočník David Kozák si tento rok na jaře naráz pořídil celkem sedm zbraní, ale policii to zvláštní nepřišlo. K tomu se ještě vynořila informace, že útočník měl údajně připravenou trhavinu. Jak je to možné? Je přece známo, že žijeme v extrémně kontrolovaném státě, prošpikovaném kamerami a radary, občané jsou monitorováni prostřednictvím telefonů, téměř u nás nefunguje tajemství v oblasti listovní, bankovní, zdravotní, obchodní a dalších. Stát toho tedy využívá, pokud má občana omezit, zbavit ho práv, majetku, soukromí, ale pokud má eliminovat psychotika, který navíc svůj úmysl předem deklaroval na sociální síti, neumí zasáhnout. Případ na FF UK je proto jedním z mnoha důkazů, že přes vysokou míru sledování občanů sledovací systém neposlouží tomu, aby byl psychiatricky léčené osobě odebrán zbrojní potenciál.

Zde selhal systém, jenž je přebujelý, drahý a neslouží občanům. Bohužel, namísto tlaku na změny, jež by zamezily systémovým chybám, na něž poukazuje tento text, se již objevily hlasy, které prosazují krátkozraké řešení formou ještě větších omezení práva na obranu života a zdraví se zbraní.

Příčina ve společnosti: Mnoho Čechů se staví negativně k záležitostem obrany života a zdraví se zbraní

Jak příznivci, tak odpůrci zbraní pochopí, že pokud by na místě neštěstí bylo byť jen několik osob, schopných bránit studenty se zbraní v ruce, byl by počet obětí šílence a úkladného vraha v jedné osobě nižší. Útočník zde jistě kalkuloval s tím, že proti němu budou stát neozbrojení lidé. Do portrétu útočníka si tedy zařaďme zrůdnou zbabělost, takoví však devianti obvykle jsou. V podobných situacích však platí a vždy bude platit, že špatného člověka se zbraní zastaví jen dobrý člověk se zbraní.

V devadesátých letech byla v Česku zrušena branná povinnost a Češi časem podlehli iluzi, že je o ně postaráno. Je jistě pohodlné počítat s tím, že moji bezpečnost zajistí někdo jiný, chodit s rukama v kapsách a sebeobranou se nezabývat. Ale policie nemůže být všude a život, rodina, zdraví a svoboda jsou hodnoty, kvůli nimž má každý povinnost odložit své pohodlí a být připraven je bránit, přestože nosit zbraň není pohodlné ani populární. Obrana života se zbraní je povinností a právem, a tam, kde se praktikuje odpírání zbraní, se z lidí stávají bezbranné terče. Na potřebu nosit zbraň Čechy v minulosti upozornilo nemálo incidentů, v nichž došlo k postřelení, ubodání nožem apod. Češi tedy vědí, že i v bezpečné zemi se vyskytnou situace, jež naši komfortní zónu fatálně naruší, ať je to zdivočelé zvíře, šílenec, zbabělý fanatik či vyšší moc. Povinnost obrany platí dvojnásob u mužů, neboť jejich odvěkým hlavním posláním je zajišťovat bezpečnost svých blízkých proti objektu, jenž bývá obvykle vyšinutý, na kterém si následně nikdo nic nevezme a kterého následně soudce pošle do ústavu, kde mu budeme platit pobyt a péči.

Útočník si nástroj vždy najde a s vysokou pravděpodobností to bude palná zbraň, i pokud by se počet zbraní ve státě oficiálně rovnal nule. Zbraní však může být i pila, nůž, výbušnina, chemikálie či biologická bomba. A pozor! Nezapomínejme, že Česko je obklopeno rizikovými zeměmi, východně od nás se nachází válečná oblast, z níž k nám proudí neevidované zbraně, a nedaleko na západ od nás vzrůstá riziko konfliktu mezi domácími a přistěhovalci.

V této souvislosti je namístě zmínit kredit držitele zbrojního průkazu (ZP), jenž v případě filozofického vraha bohužel vinou chyb v systému nebyl dodržen. Ze zákona je držitel ZP bezúhonný, je fyzicky i psychicky schopný, nebyl trestán, je ukázněný, nedopouští se přestupků (včetně dopravních), prošel komplikovanou procedurou výcviku, testů a manipulace s předmětem, jenž může bránit, ale i útočit. O dost méně komplikovanou procedurou procházejí například řidiči. Přísné síto podmínek nabytí ZP zajišťuje, aby systémem prošli pouze lidé z 99,99 % způsobilí, kteří jsou si v širokém pohledu vědomi rizik v oblasti bezpečnosti.

Zde selhali občané, kteří rezignovali na obranu životů, zdraví a majetku, a stát, který je k tomu nevede, a je zřejmé, že osoby se zbraní by zbabělého šílence při útoku z 21. 12.eliminovali či pozastavili do zásahu profesionálů. Příkladů o tom, že obrana se zbraní funguje, je po světě dostatek, jen mají malý prostor v sdělovacích prostředcích.

Příčiny v souhrnném nekonání policie a vedení školy

Ze svědectví a informací vyplývá, že:

a) policie a vedení školy nevyklidily obě budovy ani neuzavřely vchody pro příchozí,

b) útočníkovi byl umožněn vstup do budovy, přestože vedení bylo včas informováno,

c) útočník nebyl v budově hledán, přestože podle policejní svodky měl v budově zapnutý telefon, a byl tedy lokalizován,

d) policie v budově byla již kolem 13:00, ale odešla, pouze údajně nechala hlídku před budovou.

Zde došlo k řetězci selhání vinou laxnosti a nekompetentního přístupu. Kdyby alespoň k jednomu z uvedených selhání nedošlo, zachránilo by to několik nebo i všechny životy.

Příčina v postoji populace i vedení státu: není zde návyk vnímat bezpečnostní rizika a předcházet jim

Zhoršující se stav našeho systému je znám nejen doma, ale i v zahraničí. Český stát se přitom stále snaží deklarovat, že se o svoje občany postará. Občané však vnímají to, že se nepostará, a to ani v agendách ekonomických, sociálních či zdravotních. Je tedy namístě počítat se státem v oblasti bezpečnosti? A jsou v rozkladu i další složky ochrany? Je zjevné, že v oblasti bezpečnosti se Česko musí vrátit k bezpečnostním standardům, jež byly opuštěny, to znamená zejména:

a) vrátit se k výuce branné a obranné výchovy na školách,

b) zlepšovat a procvičovat krizové plány budov,

c) dát mladým mužům alespoň základní povinný kurs branných dovedností, jenž by zahrnoval ovládání zbraně, zdravotní přípravu, sebeobranu a určitou zbraňovou specializaci,

d) státní podporu kroužků a klubů branných disciplín: paravýcvik, střelba, biatlon, spojařství,

e) státem podporovat efektivní obranu občanů.

Pokud na tomto nebude zapracováno, je tu potenciál, že případným pohromám bude vystaveno zcela nepřipravené obyvatelstvo.

Zde je dlouhodobě uplatňován nezodpovědný postoj ze strany státu, veřejné správy i určité části obyvatelstva.

Známé i neznámé informace o zákroku na FF UK

Chaos v distribuci policejní síly

V následujícím čerpám z vlastních informací. Asi ve 14:00 jsem 21. 12. 2023 stál u vánočního smrku na Staroměstském náměstí. Kolem mě projely dvě velké policejní dodávky, jež jely do budovy v Celetné, tj. do nesprávné budovy. Zhruba o deset minut později jsem stál na Mariánském náměstí a slyšel jsem zvuky, jež jsem pokládal za předčasné silvestrovské petardy. Z mého pozorování tedy plyne, že v době střelby v hlavní budově byl zásahový tým policie v budově Celetná.

Zde selhala distribuce policejní síly.

Vlažná odezva policie na telefonáty z počátku střelby v budově

Ze sděleného je mi známo, že z hlavní budovy vzápětí po počátku střelby to přítomní sdělovali na linku 158. Reakce centrály 158 na oznámení byly vlažné a nepřispěly k rychlému přesunutí jednotky z Celetné nebo k okamžitému příjezdu jiných sil do hlavní budovy. Údajně až o dost pozdější telefonát z vedení školy podnítil policii k akci. Policie tedy pravděpodobně

a) opomenula hlavní budovu,

b) nemonitorovala důsledně pozici vrahova telefonu, přestože podle policejní svodky po 14:00 vysílal.

Zde selhalo více policejních složek.

Velké množství policistů dislokováno jinde

Podle další zprávy bylo více než sto policistů v ten den dislokováno v lesíku u Prahy, a hledali tam vraha dvojnásobné vraždy nebo stopy po něm. Pokud je tomu tak, tak se někdo z policie měl zamyslet nad tím, že vrah obvykle místo činu opustí. Vražda v lesíku je přitom policií spojována s FF UK, nese však spíše rysy krevní msty.

Zde selhala distribuce policejní síly, daná policejní síla zjevně chyběla na FF UK.

Pozdní příjezd policie

K výše uvedenému je třeba dodat, že existuje informace, že do hlavní budovy zhruba ve 13:00 dorazilo několik policistů, a když se tam nic nedělo, odjeli a nechali hlavní budovu nezajištěnou. Pokud tomu tak je, to by tedy byla fatální chyba.

Zde selhala koordinace zásahu.

Chaotický zásah v hlavní budově

Z incidentu je k dispozici několik videí. Na mnoha z nich na sebe policisté navzájem pokřikují informace o útočníkovi, ve stylu kluků na fotbale, a dávají tím útočníkovi zprávy, co policie ví a co bude dělat. Působilo to na mě zoufale a kladl jsem si otázku, proč nemají vysílačky a proč tam neslyším megafon policejního mediátora. Můj dojem z policie na těchto videích je chaos a bezradnost. To ještě umocnilo video, kde hlasy navádějí policejního ostřelovače, který byl v pozici nad střelcem a působil dezorientovaně.

Zde selhala koordinace zásahu.

Zatajování, překrucování, dohady a divadlo

Kdo se dnes orientuje ve změti informací, domněnek, policejních PR zpráv či komentářů, často zjevně pocházejících od podjatých či zaplacených osob? Proč byl zamezen přístup do metra Staroměstská a okolí ještě po dvacáté hodině, kdy byl útočník již dávno eliminován a prohlídka školy a okolí musela být dávno provedena. Komu přineslo užitek blokování a mazání videí, článků a komentářů? Proč není k dispozici nezávisle zpracovaná časová posloupnost události, a proč vedle chvály nezaznívá ze strany vyšších míst také jasná kritika pochybení? Pochybení jsou přece zjevná a je třeba z nich vyvodit důsledky.

Zde selhala zejména občanská složka, jež si nevynucuje odpovědi a tváří se, jako by různým propagačním technikám uvěřila.

Zamyšlení na závěr

Chyba společnosti v toleranci šílenců

Dotyčný student FF UK evidentně zešílel. Většina lidí je však šokována počtem obětí, šílenstvím však již méně. Proč? Protože je zřejmé, že šílenství se v dnešní době stává normou, je tolerováno a v rámci korektnosti jsou umlčovány komentáře, jež na šílence poukazují. To je společenský trend. Ten, kdo je dnes evidentním kandidátem na svěrací kazajku, je tolerován jako „jiný“, „speciální“, „jako člověk, prosazující nové trendy“, „jako apoštol, vybízející k pochopení“...

A ať si každý vzpomene, s kolika případy duševní vyšinutosti se v poslední době setkal, ale mávl nad nimi rukou. Vše nasvědčuje tomu, že počet vyšinutých lidí ve společnosti směřuje ke kritické úrovni a lidé se už nad šílenci nepozastavují. Jen několik málo příkladů:

Muž, který o sobě tvrdí, že je žena.

Ekonadšenec, hlásající elektromobilitu, ale ignorující jak zátěž výroby a přenosu elektřiny, i jedy z výroby a likvidace baterií, proti nimž je vyjetý olej z motoru lahůdka na fritování.

Aktivista, který si myslí, že spasí svět tím, že zatarasí silnici, ale nemá problém s přístroji, jež obsahují takzvaná „mršítka“.

Legislativec, který prosazuje společné záchody pro děti na školách.

Lidé, hlásající 100 pohlaví, přestože nikdo z nás jiná, než dvě, neviděl.

Osoby, požadující zrušení oplocení škol.

Politik, prosazující svetr jako řešení energetické drahoty.

A jiné...

Podezření na ovlivnění střelce

Vzkaz útočníka na internetu byl údajně sepsán kvalitní ruštinou. To je podivné, neboť víme, že česká mládež je silně orientovaná na angličtinu. Uměl útočník opravdu kvalitně rusky, nebo svůj útok provedl pod vlivem někoho, či něčeho?

Něco tady nesedí...

Velká administrativní zátěž ubírá organizacím prostředky na ochranu objektů

Za posledních 15 let ohromně stouply náklady na administrativu veřejných institucí. Jejich rozpočty vyčerpávají zejména: povinná elektronická archivace, elektronické uchovávání dat a jejich transfery mezi úložišti, nařízení podepisovat kdeco elektronickým podpisem, komplikované vykazování majetku, vysoké náklady na složité mzdové a nákladové účtování, kontroly, vykazování, statistické údaje, povinné zdravotní prohlídky, vysoké náklady na práci, na pracovníka, atd. To stojí za nutností směřovat lidi a finance k nadbytečné byrokracii. Ta by přitom mohla být poloviční i třetinová.

Namísto současného stavu by se po školách měli pohybovat místní bezpečnostní specialisté, kteří budou ozbrojení, včas mohou odhalit rizika a efektivně je umí komunikovat dále. To, že na tyto pracovníky nejsou peníze, je vina systému. Či snad za to může něco jiného?

