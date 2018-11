Petr Dufek: Inflace podle očekávání v říjnu zpomalila

Hlavním proinflačním faktorem zůstává bydlení. Jeho ceny táhne nahoru nejenom vyšší nájemné, ale především ceny energií, které s odstupem času reagují na vývoj na evropském trhu. Vidět je to především u elektřiny, která je v průměru meziročně dražší pro domácnosti o 5,6 %. Předpokládáme přitom, že trend růstu nákladů na bydlení bude i nadále pokračovat.

Naproti tomu se zcela zklidnil vývoj cen potravin, které celkově stojí téměř stejně jako loni v říjnu.

Rychlejšímu růstu cen spotřebního zboží i nadále brání konkurence v maloobchodě, zvlášť pokud jde o expandující internetové obchody. I proto je tempo cen u tohoto zboží nižší, než u celkové inflace a u cen služeb.

Pokles meziroční inflace byl nejspíše jen krátkodobou epizodou a tak předpokládáme, že už od listopadu začne opět nabírat na síle. Na konci roku inflace pravděpodobně dosáhne 2,5 % a v úvodu roku se může dokonce na chvíli přiblížit k hranici tří procent. Jako v letošním roce ji nahoru potáhnou rostoucí náklady na bydlení.

I když inflace skončila níže, než centrální banka předpokládala, její politika se měnit nebude. Očekáváme stabilitu úrokových sazeb až do února, kdy bude ČNB řešit svoji další pravidelnou prognózu. O dalším kroku nicméně do značné míry může „rozhodnout“ kurz koruny, která by měla podle ČNB na začátku příštího roku výrazně posílit.

autor: PV