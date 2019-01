Petr Dufek: Stále vyšší ceny bytů

Napětí na českém realitním trhu zdá se nepolevilo ani ve druhé polovině roku. Oproti předchozímu čtvrtletí se ve třetím kvartále ceny bytů zvýšily o další 2,4 %, meziročně byly dražší o 8,7 %. Bylo to těsně před změnou pravidel pro poskytování hypoték, nicméně s cenami na trhu ani následné zpřísnění zřejmě příliš nic neudělalo.

Hlavním důvodem je nepochybně i nadále slabá nabídka nových bytů a rodinných domů, kterou soustavně potvrzují i výsledky bytové výstavby v ČR v posledním roce. Stále se staví méně, než se stavělo v recesi, a tak tlak na růst cen je z tohoto pohledu jen logickým vyústěním.

Patová zůstává situace v Praze, která co do dynamiky výstavby vykazuje naprosto nejhorší výsledky v rámci celé ČR. Za byrokratické překážky ve výstavbě tak kupujícím nezbývá než si zaplatit v podobě vyšších cen nemovitostí.

Problémem tak je už řadu let stále slabá nabídka, nikoliv poptávka. Ta částečně odpadá v důsledku rekordních cen i přísnějších podmínek pro úvěry. I proto by měl růst cen bytů v letošním roce zpomalovat. Z loňských očekávaných cca 8 % by se tempo zdražování bytů mohlo dostat v průběhu letošního roku až k pěti procentům.

S výjimkou Švédska a Itálie rostou ceny bydlení v celé EU. V ČR šlo již o pátý rok v řadě, a ceny bytů se za tuto dobu zvýšily v průměru o necelých 40 %, zatímco v Německu o cca 26 %.

Petr Dufek

finanční analytik

autor: PV