Petr Hampl: Komentáře Krysodlaka (7)

Lůza

Když před pár lety demonstrovali v ulicích odboráři proti (nejen) Kalouskově antisociální politice, nechali se různí demokrati slyšet, že o politice nerozhoduje lůza na ulici. Zjevně to nebyla ta správná lůza, protože titíž demokrati se dnes na demonstracích pokouší popřít výsledky demokratických voleb.

Cíle demokratů

Z různých stran se permanentně dozvídáme, co všechno naši jediní praví demokrati nechtějí. Stále ale postrádám prohlášení, co vlastně chtějí (tedy kromě prachů a koryt, které sice mají, ale zdají se jim malé). Pokud se obligátně nedohodnou, budou mít za pár let na Hradě Babiše.

Rusko a Putin

Rusko je nebezpečné. Nikoliv svými ozbrojenými silami, které není radno podceňovat, ale pouhou svou existencí. Jako autoritativní režim stavějící svou existenci na vlasti, víře, tradiční rodině a snaze o soběstačnost je v přímém protikladu s multikulti morem, který se prosazuje u nás. A proto musí být zničeno... (přesněji a lépe poslanec Kobza na Parlamentkách). Putin celkem úspěšně těží z toho, že ho naše propaganda povýšila na Boha všemohoucího a u Rusů vysoce boduje.

Kuberův projev

Ač je vrchní senátor Kubera schopen prodat kohokoliv a cokoliv komukoliv (třeba Teplice mohamedánům), ve svém projevu v Terezíně fláknul hřebík na hlavičku tak důkladně, že projel fošnou skrz. Jeho definování nových forem totality bylo dokonalé. Ostatně - z titulu funkce je v tom systému po uši, takže ví, o čem mluví. A potrefení se ozvali - jak v senátu, tak u neziskových vyžírků.

Možná ho za to nakonec podřízne nějaký jeho soukmenovec od modrých strak, strana tyto metody víceméně tiše schválila.

Ústavní soud

Rozhodnutím ústavního soudu ve věci hoteliéra šikanujícího Rusy byla politická diskriminace v ČR otevřeně legalizována. Celkem by mě zajímalo, co by soudruzi ústavní soudci dělali, kdyby nikde nedostali najíst, dokud nepodepíší "Prohlášení o věrnosti Říši a Adolfu Hitlerovi", což je starší ekvivalent papíru, co chtěl hoteliér podepsat od Rusů.

Rozhodnutí také přineslo neprůstřelnou výmluvu pro podnikatele, kteří ve svých podnicích nechtějí děti, protože jim svým řáděním kazí kšefty. Od teď mohou tvrdit, že děti neprokázaly ten správný politický názor a proto do jejich podniku nesmějí. A mohou to vztáhnout i na obchodní inspekci, což bude ještě zajímavější...

Národní banka

Zlaté časy, kdy jsme měli Státní banku československou. Ta neškodila státu ani občanům a její pracovníci za svou činnost nesli plnou odpovědnost. Pak byla najednou ze státní banky národní, personál (včetně bankovní rady) ze zákona(!) přestal nést odpovědnost za cokoliv a tak začala cochcárna. Defraudace většiny státního pokladu (jak jinak lze nazvat výměnu hromady zlata za otýpku německého papíru, co se nedá použít ani na vytření pozadí) a privatizace toho žalostného zbytku, intervence ožebračující většinu obyvatel, poškozování zájmů státu ve finančních záležitostech.

A výsledek? Za komančů se říkalo, že koruna je hnědá, protože je krytá hovnem a nikoliv zlatem. Dneska je krásně lesklá - protože už nám nepatří ani to hovno!

Evropská unie

Nepřátelská mocnost, která proti nám vede dlouhodobě skrytou koloniální válku. Za nadšeného hýkání našich demokratů omezuje státní suverenitu, lidská práva a osobní svobody tak, že by Brežněv jen závistivě zíral. Mladý Klaus naši situaci v tomhle pseudospolku vyjádřil naprosto přesně a jasně. Starý Klaus by měl při této příležitosti vyhlásit, že jeho podpis na Lisabonské smlouvě je neplatný, protože byl učiněn v důsledku zločinného spiknutí Ústavního soudu, části poslanců a senátorů a pod nátlakem cizích mocností. Ostatně, ten cirkus byl nevídaný a někteří naši politici tehdy vyhrožovali, že když Klaus nepodepíše, zbaví ho úřední cestou svéprávnosti. Kam se hrabe zvací dopis soudruhů z osmašedesátého.

(Autorem komentářů Krysodlaka není Petr Hampl, ale jiný autor, který chce zůstat v anonymitě).

(zdroj: petrhampl.com)

