Petr Hampl: Národní fronta proti Protinárodní frontě

Od krajských voleb ještě neuplynulo ani 48 hodin, a už se republice rýsovaly nové koalice. A vzadu za tím vykukuje, jak by ta jednání mohla vypadat po příštích parlamentních volbách. Je možné, a dost pravděpodobné, že proti sobě stanou nová Národní fronta (ANO, SPD, KSČM) a staronová Protinárodní fronta (Piráti, Demoblok).

Situace zvláštní tím, že Andrej Babiše rozhodně není žádný národovec. Až dojemně se snaží vyhovět všem požadavkům globalistů (stačí připomenout pokusy v tichosti protlačit Istanbulskou úmluvu či podporu sorosovských neziskovek), přesto jej okolnosti mohou dotlačit na druhou stranu. Je totiž jasné, že s koaličním partnerem SPD by se choval úplně jinak než s koaličním partnerem ČSSD. Samozřejmě, v ideálním světě s centrálním řízením by stačil jeden telefonát z Landmanschaftu Petru Fialovi, druhý telefonát z Bruselu Ivanu Bartošovi, a koalice by byla upečená. Následovalo by každodenní zatýkání lidí nesouhlasících s režimem, čistky na pracovištích, a samozřejmě migrační kvóty. Není důvod nevěřit, že Ivan Bartoš nebo Petr Fiala by se podřídili okamžitě. Jenže ve skutečném života musí slabí vůdcové stran brát ohled anonymní masu stranických funkcionářů a byrokratů. A ti investovali příliš osobního kapitálu do boje proti Babišovi. A co hůře, hladově se třesou na peníze, které si teď berou Babišovi lidé. Kompromis by se vyjednával velmi obtížně.

Počítejme tedy spíš s tím, že proti sobě budou stát dva bloky. Volební výsledek bude těsný. A dost možná, že vláda jedné nebo druhé strany bude založena na jednom či dvou přeběhlících.

Co z toho vyplývá? Například nutnost činit velmi nepříjemná rozhodnutí. Třeba tiše podporovat či dokonce volit komunisty, aby těsně přelezli pětiprocentní hranici. A na druhé straně odepřít podporu Trikoloře – neúspěšné, leč pořád sympatické straně, jejíž tři procenta mohou hrát rozhodující roli.

Za druhé můžeme čekat další obří demonstrace, kterými bude Protinárodní fronta mobilizovat své příznivce.

V rozporu s tím, co dnes zaznívá v médiích, nebude proti Andreji Babišovi hrát ekonomika. Pokud se bude lidem dařit hůř, voliči se přikloní spíše k těm stranám, jejichž sociální politika je štědřejší. Tedy body pro Národní frontu.

A pak je tu ještě něco, co může zamíchat kartami. Covid. Jedna možnost je, že bude pokračovat současná situace. Malátný stav ekonomiky i společnosti. Střídání karantén, rozvolňování, pokusů o promoření… tím bude souviset strach, otrávenost, rezignace a nízká účast ve volbách – body pro Protinárodní frontu.

Nebo dojde na ráznější opatření, a pokud se změní i lidské chování (což nemusí souviset!), budou se lidé cítit bezpečněji, většina omezení budou odbourána, a můžeme očekávat vyšší účast – body pro Národní frontu.

Andrej Babiš ani jeho příští potenciální partneři si to zatím ještě neuvědomují, ale protistrana nejspíš ano. Odtud podpora demonstrací proti opatřením a poskytování širokého prostoru „autoritám“ typu Šmuclera, Žaloudíka a Zimy. Z hledisku demobloku a Pirátů je totiž situace tím výhodnější, čím více opatření je vyhlášeno (nepopulární vláda) a čím méně je lidé dodržují (nízká účast). Klíčová otázka zní, jestli bude Babiš schopen si to uvědomit a jestli bude mít odvahu reagovat.

V každém případě se jedná o nejvýznamnější volby za poslední roky. Pirátsko-demobloková vláda by mohla plynule navázat na Sobotku a dokončit všechno, co jeho vláda nestihla. Včetně přijetí migračních kvót a tvrdého úderu proti tradiční rodině. Ono to všechno se to děje už teď – pomalu, nenápadně a po malých částech. Vláda Protinárodní fronty by to rozběhla naplno. Okamžitě, rychle, bez nutnosti brát na kohokoliv ohled.

O nic menšího se dnes nehraje.

(zdroj: petrhampl.com)

