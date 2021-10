Petr Hampl: Proč prohráváme

reklama

Historik a sociolog náboženství Rodney Stark upozornil na to, že době upalování čarodějnic předcházelo několik staletí, kdy křesťanské duchovenstvo a čarodějníci (tedy většinou šamani předkřesťanských kultů) žili v symbióze. Pan farář občas pronesl kázání proti čarodějníkům, ale byl rád, že je tam má. Byly totiž situace, kdy za ním farníci třeba přinesli nemocné dítě, a on věděl, že modlitba nezaručí uzdravení. Byl tedy nakonec rád, když raději zaťukali na dveře čarodějnické chýše, vědma si od nich vzala peníze, provedla zaříkávání, dítě se stejně neuzdravilo, naštvaní vesničané vzali pochodně a vědma utekla do jiného kraje. Po čase se přistěhovala jiná a fungovalo to ke všeobecné spokojenosti. Soužití rozbila až reformace – obě strany (katolická i protestantská) začaly soutěžit, kdo je čistší a pravověrnější, a čarodějnice končily na hranicích.

Připomínám tuhle situaci jako odpověď na dotazy, zda je určitá tichá součinnost mezi mediální propagandou hlavního proudu a tvrdým jádrem konspirátorů. Nemohu vyloučit, že v některých případech je v pozadí šíření konspiračních teorií BIS a nemohu to ani dokázat. Rozhodně by to bylo logičtější než vidět tam Putina. Ale v každém případě se zdá, že vzniklo tiché soužití, kdy na sebe obě strany nadávají, obě jsou vlastně spokojeny a nikdo nemá zájem na změně.

Odnášejí to lidé jako Ivan David, kteří jsou házeni s fantazijními konspirátory do stejného pytle. Když Ivan David v Bruselu objeví opravdové svinstvo, mainstream se snaží vyvolat představu, že je to stejné jako chemtrails. Chemtrails je jen fantazie, tak nový zelený úděl musí být taky jen fantazie, snaží se nám vnutit různí „lovci hoaxů“. A hlavně, země se řítí do katastrofy, což je oběma stranám lhostejné.

Uvádím to jako doplnění k textu Proč prohráváme (ZDE). Nejde o covid. Jde o to, že se během covidu zhroutila schopnost opozice racionálně myslet.

(zdroj: petrhampl.com)

