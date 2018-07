Petr Kolman: Z notýsku občanského pasivisty

Okradená dáma

Vyšetřovatel: Paninko, můžete nám popsat toho muže, co vám ukradl kabelku?

Já nevím. Stalo se to všechno tak rychle, tak opravdu rychle.

Strčil do mě zezadu a já upadla.... a vůbec jsem ho neviděla. Ale byl to volič Pirátů.

Jak to víte?

Řekl mi to když utíkal.

***

Sportovní optimismus

Myslím, že naši by Belgičany, Španěle, Brazilce i Portugalce porazili.....v hokeji teda!

***

Tíha světa vezdejšího

Konstatoval takřka osmdesátiletý soused z naší ulice: Pokaždé, když v TV slyším mluvit pana Pitharta, mám pocit, že nejdéle do deseti minut z té tíhy světa spáchá sebevraždu.

***

Svět plný paradoxů

To máte tak paní Mullerová, někdo nemá žádnou VŠ a má řídit dvě ministerstva, jinej má 2 VŠ (byť jednu asi jen z 95 proc.) a nemůže řídit ani jedno blbý malý ministerstvo, a pak se v tom vyznejte, komentoval český veřejný prostor Josef Švejk.

***

Za dobrotu na žebrotu

Polská charitativní organizace zabývající se mimo jiné migrací čápů čelí kurióznímu problému. Potom, co se signál GPS lokátoru čápa, kterého polští biologové sledovali, přestal ozývat, přišel organizaci účet za telefon. Částka je to astronomická. Někdo totiž v Africe ukradl čápovi kartu a začal ji používat k běžnému telefonování po Africe, což s polským číslem není jak známo úplně levná věc.

A pak, že jsou problémy jen s Čapím hnízdem.

***

Vše je relativní

Jedna moje bývalá studentka, dnes vážená soudkyně, s oblibou při ranních návratech z hospod a klubů pardon z knihoven žertem pokřikovala na stavební dělníky : TO SE VÁM TO MAKÁ, KDYŽ NA VÁS MUSÍME STUDOVAT !

***

Velmi přísný trest

Z fejsbůčku jednoho renomovaného pražského advokáta: Dnes pro děti za vysvědčení mimořádný trest ..... Jedeme vlakem do Brna!

Hrome, jen aby se to nedozvěděl Barnevern, dodávám k tomu v nadsázce závěrem.

Petr Kolman, právník a publicista

