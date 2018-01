Petr Kolman: Z notýsku občanského pasivisty

O cenzuře

Říká pan Kedlubna panu Květákovi v hostinci Na Bláhovce: To je neskutečné, opět mi smazali příspěvek v diskuzi pod článkem na internetu, a pak že dnes není cenzura, to snad nebylo ani za Rakousko-Uherska. Pan Květák, za svobodna Karfió,l se jen pousmál - Mazalo se (tehdy to nebyly přirozeně internetové diskuze) i za císaře pána. Nepohodlný či vulgární názor se začernil tuší. Lidé si tehdy dělali legraci, že cenzor někomu zahrál tuš!

***

O satiře

Říká pan Hubený panu Tlustému v hostinci U Čápa - Jak jsem slíbil, budu pana Drahoše volit, ale nelíbí se mi věčné okřikování, že se prý z něho nesmí dělat sranda, bo je to vážený pan profesor... Nota bene srandu si dělali lidi z Husáka, z Klause, z Tondy ZápoTondy, dělají si ji ze Zemana, takže pokud někdo říká, že se z "Fíkuse" nesmějí dělat fórky, tak naznačuje, že ho nepokládá za (budoucího) prezidenta, ....jednou se obětoval pro vlast, tak musí "trpět" i pod bičem humoristů.

***

Moudrost brněnských žen

Říká matka dceři v brněnském trolejbusu: Muži a ženy jsou tři různý živočišný druhy.

***

Trest smrti

Dle soudcovských legend jeden trestní soudce okresního soudu v nejmenovaném dobrotivém jihomoravském městě se chystal do důchodu, a litoval, že za celou kariéru nedal trest smrti (čtenářky již tuší, že věc se stala za "socíku" ). A tak se domluvil se státním zástupcem, že ho "udělí" jakémusi Romovi (tehdy se říkalo Cikánovi) za krádeže kol. Jak se domluvili, tak udělali, obžalovaný, žel, laskavý soudcovský humor nepochopil, sklátil se k zemi a musela ho odvést sanitka do nemocnice. A byla z toho pěkná polízanice...

Petr Kolman

brněnský občanský pasivista

