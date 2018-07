Petr Kolman: Doktorka Horáková se musí obracet v hrobě

Zelená je tráva

Redaktor: “Myslíte, že by Brazílie z roku 1970 dokázala zdolat dnešní Německo?”

Pelé: “Ano.”

Redaktor: “Jaký by byl výsledek?”

Pelé: “1:0”

Redaktor: “Jenom?”

Pelé: “No, většině z nás už je víc než 75 let."

***

Chudí jsou bohatí a naopak

Zatímco doktoři se navenek tváří, že jsou chudí a podhodnocení, tak jsou většinou bohatí, o právnících se naopak obecně myslí, že jsou bohatí, ale realita je většinou jinde.

(z rozhovoru dvou žen v brněnském trolejáku)

***

Křenová omáčka

Předvčera jsem byl v Kauflandu. U pokladen fronta jak „prase“, borec předem mnou (takový ten vilný padesátník - nadsamec z vyšší nižší střední třídy), říká pokladní šibalsky: "Vy byste mi mohla poradit, jak se dělá křenová omáčka."

Chudák holka z Ukrajiny: To vím úplně přesně, na Googlu zadáte: Recept KŘENOVÁ omáčka!

***

Milada Horáková

Ovšem ne každé připomenutí doktorky Milady Horákové možno pokládat za vhodné, a to se zde vyjadřuji hodně diplomaticky.

Například expolitik David Rath, odsouzený nyní za korupci a ovlivňování veřejných zakázek ve Středočeském kraji, se přirovnal k Horákové!

Doktorka Horáková se musí patrně obracet v hrobě.

***

O Matějovi H.

Společnost pro brněnský jazyk vyhlásila i letos vítěze soutěže "o slovo roku". Snahou společnosti je, aby vítězný výraz vždy charakterizoval veřejnou diskusi ve městě.

Letošním slovem roku se stal výraz HOLLANOVAT - v užším významu to znamená neodpovídat na SMS, ignorovat vzkazy na FB, též nemoci se někomu dovolat... ale současně to v širším významu chápeme jako předstírat otevřenost. Subjekt všude rozdává své tel. číslo či jiný kontakt na sebe, ale pak zarputile HOLLANUJE...

Součástí slovníku (nejen mladých) Jihomoravanů se stalo např. - můj syn začíná HOLLANOVAT - tj.nebere mi telefon, neodpovídá na SMS - ale přitom všem opakovaně říká: můžete mi kdykoliv zavolat..., stěžuje si mladší maminka z brněnského Králova pole...

***

Vysvědčení

Dobří lidé, přestaňte se na (a)sociálních chlubit, že vaši fakani měli samé jedničky, stejně se za pár let zjistí, že to bylo cinknutý!

(z rozhovoru dvou dědečků v brněnském trolejáku)

Hezké léto!

JUDr. Petr Kolman

právník a publicista

