Petr Kolman: Víte, že Karlu Šlechtovou prý sledovali američtí agenti a Rambohafíka kačer Donald?

Jak známo, paní Karla Šlechtová odchází z čela ministerstva obrany. Nedobrovolně!

Připomeňme naše krásná ČR měla zatím tři ministryně obrany. Vlasta Parkanová a Karolína Peake – skončily de facto neslavně. Také třetí – Karla Šlechtová – odchází z ministerstva z obrany bez fanfár, řečeno gentlemansky.

Lidé mají krátkou paměť, proto stručně připomeňme pár střípků z působení paní ministryně.

K. Šlechtová předvedla na ministerstvu obrany nezapomenutelnou etudu již po vstupu. Po dvoutýdenním samostudiu webových stránek dala najevo, že na obraně nepotřebuje s ničím radit, že jí je vše jasné.

Dále pak ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová novinářům velkolepě oznámila , že ji údajně kdosi sledoval a sleduje . Což spadalo do doby, kdy mj. čelila ostré kritice za nedotažené armádní nákupy.

Nota bene zmíněná ministryně byla v posledním čase ve značné nemilosti premiéra Andreje Babiše. Nejen po pražských a brněnských lobbistických kavárnách již nějaký pátek kolovaly informace, že A. Babiš se svéhlavou K. Šlechtovou již více do vlády nepočítá, což se nakonec vyplnilo.

Nicméně „sledovací“ událost do značné míry předčila dřívější přešlapy paní ministryně.

Média si v návaznosti na její předešlé výroky o sledování zaspekulovala , že Šlechtovou sleduje anebo sledovala vozidla americké ambasády. Což je samo o sobě šílené tvrzení, aby ambasadoři spřáteleného státu perfidně sledovali ministryni jiného (dříve by se asi řeklo „bratrského“) státu. Když se novináři na tuto věc zeptali K. Šlechtová odpověděla dvojznačně, „k tomu se nebudu vyjadřovat“. Tedy místo toho, aby se jasně ohradila, proti tomuto skandálnímu nařčení. A jednoznačně se zastala našeho amerického spojence.

Pro méně pozorné čtenáře, těmto tvrzením ministryně de facto též nahrála svými dřívějšími mediálními prohlášeními, že je prý sledována. Vsuvka – i studenta prvního ročníku Policejní akademie patrně napadne, když je někdo opravdu sledován, tak s tím utíká do médií? Čemu tím pro pět ran do detektivní čepice jako pomůže?

Popravdě řečeno nám spodním deseti milionům může být v zásadě skoro jedno, kdo v Babišově vládě zastává křeslo toho kterého ministra. Avšak co nám rozhodně nemůže být lhostejné je skutečnost , že se do našich „vládně-demisních žabomyších půtek“ tahá klíčový bezpečnostní spojenec, tedy Spojené státy americké.

K USA sice můžeme mít spoustu výhrad, holt nikdo není dokonalý, nicméně je to pořád náš dlouhodobě nejlepší spojenec, ne že ne.

Jak by asi reagoval český stát a jeho občané, kdyby např. některý americký ministr či kongresman začal naznačovat či přímo tvrdit, že ho tajně sledují čeští diplomaté či agenti? To by nám bylo určitě velmi nepříjemné.

Připomeňme, že česká ministryně obrany K. Šlechtová se postarala o jiný notný skandál, poté co si u pietního památníku na Vítkově fotila svého psa – kterému prý říká Rambohafík. Nad tím zde nechci více moralizovat, to již udělali dříve jiní, byť se mi takové jednání opravdu nelíbí.

Možná odvolaná paní ministryně ještě vytáhne šokující odhalení, že byl sledován i její Rambohafík! Zda kačerem Donaldem či ruským medvědem, to již necháme na úvaze laskavého čtenáře, dodává autor glosy na závěr v nadsázce.

