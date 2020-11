Petr Němec: Boj proti suchu v Česku nekončí. Senátoři rozhodnou o podobě vodního zákona, odborníci doufají ve zdravý rozum

reklama

V boji proti suchu měla pomoci i připravovaná novela vodního zákona, která je nyní v Senátu. Ta ale prozatím zcela nenaplňuje potenciál, který k řešení problému sucha má, a to navzdory tomu, že vláda deklarovala rychlý, a především zodpovědný boj se suchem, který by měl pomoci nejenom krajině, ale i firmám. Senátoři by tak mohli připravovanou novelu výrazně pozměnit a některé její části upravit tak, aby došlo k odpovědnému a šetrnému nakládaní s vodou. Nejpalčivějším problémem novely je zejména opětovné využití vyčištěné odpadní vody.

Recyklace vody – ekonomicky i ekologicky výhodný způsob, jak efektivně využít použitou vodu. Zatímco v některých zemích je tento způsob nakládání s vodou dlouhodobě součástí zákona, v legislativě jiných států se místo pro něj teprve hledá. Například Izrael dokáže recyklovat přes 87 procent odpadní vody, v Evropě je to pouze kolem 19 procent. V Česku se jedná o jednotky procent a jak se zdá, může to být ještě mnohem méně. Podle současné legislativy totiž není možné odpadní vodu opětovně využít. Takováto voda musí být zneškodněna, a to jejím vypuštěním do vod povrchových nebo podzemních či odvozem do čistírny odpadních vod.

S odpadní vodou, je ale možné naložit mnohem efektivněji, a to skrze její recyklaci a opětovné využití. Podle ekologů se může voda, která odteče kanalizací a následně pročistí, použít například k zavlažování. Tímto způsobem se dají recyklovat desítky procent vody. Voda může být také například odebírána průmyslovými závody, které je pro vlastní potřebu vyčistí (či je jiný subjekt vyčistí pro jejich potřebu), použijí a následně zcela vyčištěnou vypustí.

Anketa Věříte, že islámské radikály lze převychovat? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 639 lidí

„Množství opětovně využitých odpadních vod ve světě neustále roste a zhruba každých pět let se zdvojnásobí,“ potvrdil pro web Naše voda například člen představenstva sdružení evropských vodárenských asociací (EurEau) a představenstva SOVAK ČR Ondřej Beneš. Podle SOVAK by měla být v budoucnosti mnohem více než dosud využívaná právě recyklovaná odpadní voda, mimo jiné v průmyslu či na údržbu městské zeleně, ale i v řadě dalších oblastí. Potenciál využití recyklované odpadní vody je podle něj obrovský.

Na možnost opětovného využití odpadních vod již dříve upozorňovaly také Kraj Vysočina a Hospodářská komora v rámci svých připomínek k novele vodního zákona. Podle samotných firem v případě absence této možnosti hrozí, že jejich výroba bude nedostatkem vody ochromena, čemuž mohou samotné firmy zabránit, a to recyklací vody a jejím opětovným využitím. Opětovné využití odpadních vod podporuje s ohledem na řízení sucha i samosprávy Jihočeský kraj.

„V obdobích sucha, kdy klesají průtoky v povrchových tocích, v důsledku koncentrace znečišťujících látek může docházet k zhoršování jakosti vody. Vypouštěním odpadních vod do vodotečí může navíc docházet k dalšímu zvyšování znečištění,“ uvádí Jihočeský kraj v Aktualizaci obecné části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací do roku 2030.

Současná právní úprava v Česku je podle ekologů a odborníků také v rozporu s právem Evropské unie. Užívání vyčištěných odpadních vod je běžné v mnoha jiných státech EU, a to jak pro závlahy, tak i pro jiné účely. Unijní země vycházejí zejména z článku 12 odst. 1 Směrnice Rady ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS), která stanoví: „Kdykoli je to vhodné, měly by být vyčištěné odpadní vody znovu použity. Způsoby zneškodňování musí minimalizovat nepříznivé účinky na životní prostředí.“ Tuzemské zákony však v praxi využití vyčištěných odpadních vod neumožňují, a to - jak upozorňuje web Naše voda - navzdory skutečnosti, že Česko patří k zemím s nejnižší zásobou vody na obyvatele na světě a opětovné využití odpadní vody z čistíren odpadních vod by pomohlo výrazně snížit takzvaný vodní stres země. Navíc by toto řešení pomohlo nejen zemědělství, ale i průmyslu.

Psali jsme: Petr Němec: Jak nakupuje ministerstvo obrany Petr Němec: Škrty v armádě nejsou žádoucí. A v krizi nepomůžou Petr Němec: Armáda v ohrožení Petr Němec: Německá firma má problémy s dodávkami obrněných vozidel do Litvy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.