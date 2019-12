Petr Němec: Extrém Kelly spinning maraton

V 16 hodin výstřelem ze startovací pistole byl zahájen závod.

Mladší z účastníků šlápli do pedálů tak razantně a s takovou intenzitou a frekvencí, že to vypadalo, jako by chtěli se stacionárním kolem odjet. Mám skryté podezření, že některé závodnice, zejména ty s blonďatými vlasy, doufaly, že se to kolo opravdu rozjede.

Spinner Kelly, známý závodník v cyklistických i běžeckých disciplínách, nás provázel vybranými etapami Tour de France. Na plátně probíhala projekce těchto etap a bylo to tak sugestivní, jako bychom se závodu účastnili sami.

Pot stříkal ze všech závodníků všemi póry na zem spinningového sálu, kde vytvořil souvislou vodní plochu. V tu chvíli jsem pochopil, co znamená plovoucí podlaha. Když vstoupily sličné hostesky s občerstvením pro závodníky do sálu, prováděly nechtěné krasobruslařské kreace a figury, které by nevymyslel žádný expert na výše uvedené odvětví. Možná, že pravda bude trochu jiná. Při vstupu do spinningového sálu a nasátí odéru 15 propocených těl a vůní s tím souvisejících mohly balancovat na pokraji omdlení.

Vítězem v kategorii mužů do 40 let se stal známý maratonec Tomáš Vrubl, účastník významných světových běžeckých maratonů.

Vítězkou v kategorii žen nad 50 let se stala Pavlínka Filová, která málem zavařila svého spinningového oře.

V kategorii mužů do 50 let se stal vítězem David Kaifaš, horal z Čeladné, který šlapal na svém velocipedu jako o život.

V kategorii nad 60 let se stali vítězi přeživší jedinci, přičemž rozhodující slovo neměla antidopingová komise, ale přítomný lékař. Věřme, že to nebyl lékař soudní.

