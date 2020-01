Petr Škorpil: Migrace

Jeden by si mohl myslet, že potom co V4 odmítla kvóty na přerozdělování nelegálních migrantů již nebude třeba se k tomuto tématu více vracet. Nýbrž slavná EU tento nápad nechce za žádnou cenu opustit a bude to stále vracet na jednání, dokud se jí to nepodaří prosadit i přes odpor zdejšího obyvatelstva. A protože nám Lisabonská smlouva vzala právo veta, nebude problém pro Německo a Francii nám tyto kvóty většinovým rozhodnutím vnutit, ať už to bude v jakékoli podobě. Bohužel doba, kdy měla zem o naší velikosti nějaký hlas v EU (právo veta) je dávno pryč, a tak jsme se stali vazaly těchto dvou velmocí. Smutné je to, že ač v minulém století Německo vyvolalo dvě světové války, kde se snažilo ovládnout celou Evropu silou, naštěstí bezúspěšně, se o stejné snaží dnes pomocí ekonomiky a vnucováním své politiky prostřednictvím EU.

Nejvíce to je právě vidět na postoji k migraci a klimatickým změnám. O klimatu bych dnes nechtěl hovořit, ale u migrace bych se rád pozastavil. Bohužel je to velký problém, který politikům na západě přerůstá přes hlavu, a jako jedno z řešení, místo ochrany hranic Schengenského prostoru, se snaží islámské migranty rozptýlit do co největšího prostoru. Tedy i přes odpor V4 do našich zemí. Multikulturní politika a začlenovaní islámistů do společnosti se soudružce Merklové a panu Macronovi v jejich zemích nedaří, a tak zvolili cestu tento problém rozptýlit do co nejvíce zemí. Je zajímavé, jak jde Německo z extrému do extrému a vůbec ho nezajímají názory jiných politiků. Za druhé světové války nadřazovali germánskou rasu a chtěli vyhladit židy, a Slovany buď převychovat nebo z nich udělat sluhy, případně též vyhladit. A nejsem si jist, jestli by v té době houfně přijímali obyvatele s jinou kulturou a náboženským vyznáním. A to na úkor vlastního obyvatelstva, jak to dělají dnes a opět to vnucují všem v celé Evropě. Co si budeme povídat - zatímco se křesťanství vyvíjelo a stalo se mírumilovným, islám tak nějak zakrněl a zůstal nám ve středověku. Zatímco my křesťané můžeme žít a vycházet s každým, ať už je vyznáním žid, budhista, pravoslavný křesťan či islamista, bohužel muslimové proudící dnes do Evropy vyznávající islám se nechtějí začlenit do společnosti, ale chtějí se stát hegemonem a vnutit nám svou víru a zvyky. A nerad bych předjímal, co se stane s těmi, kteří by to odmítli. Možná by museli být eliminováni. Nedělali snad něco podobného Němci za druhé světové války s židy a Slovany? A tak jak každá revoluce nakonec začne požírat své děti, tak tato politika nás pozře bohužel všechny. Jak ty co s tím nesouhlasíme, tak ty dnešní vítače. Zde je vidět, jak je důležité studovat dějiny. Vše co se děje dnes, se už někdy v podobné míře odehrálo v minulosti. I dříve se muslimové snažili dobít Evropu, podrobit si vše křesťanské vojenskou silou, avšak bezúspěšně. A proto na to jdou dnes jinou cestou. Cestou migrace. No není to trochu podobné s Německou historii. Bohužel se musíme připravit na to, že nás Německo díky své hloupé politice - kdy všechno zvládnou, dotlačí k tomu, že budeme jednou o svou křesťanskou Evropu a svobodu muset zase bojovat.

Nejde mi do hlavy, jak je možné, že ilegální překročení hranic dříve národních států, teď Schengenského prostoru, bylo dříve trestným činem a dnes nám sem různé neziskové organizace vozí ekonomické migranty po, stovkách. A ještě jsou za to oslavovány a některým udělováno ocenění. Pravda - své počínání obhajují tím, že je zachraňují před utonutím. A zde nám vyvstává to pověstné ALE. Ale není to právě naopak? Že se spoléhají na to, že je po zaplacení převaděčům z přeplněných člunů lodě neziskových organizací vyloví a bezpečně dopraví do Evropy? Vždyť oni jsou vlastně trosečníci a ještě se nedotkli ani vody. Nechci zde rozvádět nějaké spiklenecké teorie, ale úspěšnost záchrany těchto migrantů svádí k myšlence, jestli to není dokonce nějak koordinované. No, nechtěl bych tyto neziskové organizace nijak obviňovat, a proto předpokládejme, že spíše pašeráci mají dokonalý přehled o jejich pohybu a přeplněné nafukovací čluny s migranty vypouští jen tehdy, když jsou lodě zachránců nablízku. No není to začarovaný kruh? Neziskovky se svými loděmi brázdí pobřežní vody Lybie, aby pomohli případným trosečníkům a trosečníci se vydávají na vodu s tím, že budou zachráněni, protože vědí, že tam tyto lodě plují. No není to zapeklitá věc? Jak z toho ven? Podle mne by zde měla být dána na první místo zodpovědnost lidí za svůj život. Půjdu se snad já koupat někam, kde je velká pravděpodobnost, že se můžu utopit? Ne. A pokud ano a utopím se, je to smutné, ale přeci jen jsem to věděl, takže si za to můžu sám. Dříve se mořeplavci též plavili za poznáním do cizích krajů a jistě ať už to byli Španělé, Portugalci, Holanďané či Britové nespoléhali na to, že je někdo na cestě zachrání, ale brali na sebe riziko, že se už nemusí vrátit. To je ta zodpovědnost za své činy. Nikdo je k tomu nenutil a stejně tak dnešní migranty nikdo nenutí, aby podstupovali takové ne-riziko. A to že utíkají před chudobou, suchem a různými vojenskými, náboženskými nepokoji? I my jsme si zde v Evropě prošli obdobími chudoby, náboženských bojů, bojů mezi národy než jsme se dopracovali k dnešnímu blahobytu. A nebylo to, že by nás někdo vedl za ručičku, ale prací a hlavně vzděláváním. Bohužel je Evropa příliš malá na to, aby mohla pomoci zachránit všechny strádající na celém světě. Proto by politici měli důsledně chránit naše hranice a pomáhat lidem v jejich vlastních zemích. Nerozvracet jejich země tím, že jim budeme vnucovat náš pohled na svět, naši demokracii, do které oni musejí dorůst vlastním vývojem a sebevzděláním. Možná by si blízkovýchodní země a celá Afrika měli vzít za vzor Izrael, kde lidé dokážou, aby se zazelenala poušť, aby v poušti pěstovali zeleninu a chovali ryby, jak z mořské vody dělat pitnou atd. místo myšlenek, jak tuto zemi zničit. Ono něco zničit, jak nám předváděl Islámský stát, je to nejjednodušší a ani to nedá moc práce. A z přemýšlení jak něco zničit rozhodně hlava nebolí. Mnohem horší je něco vybudovat, vymyslet, postavit, zachránit, pochopit historii. A proto dokud v těchto zemích bude vládnout samopal AK 58 a jiné zbraně, a ne rozum, nemůžeme těmto lidem pomoci. A tím, že je lovíme v moři a vozíme sem k nám do Evropy jim bohužel nepomáháme, ale sami sebe vedeme k sebezničení. To by si měli uvědomit jak všichni politici v západní Evropě, tak ti politici u nás, kteří tuto politiku západu podporují.

Multikulturismus a začleňování do většinové společnosti. Jak hezky to zní, ale jak bláhový to je program. Je spousta případů, a nemusíme chodit daleko. Vraťme se před začátek druhé světové války. V našem pohraničí žilo asi 2 mil. německých obyvatel. A to byli předpokládám křesťané jako my, Češi. Nikdo jim v naší zemi neubližoval, a přesto když Hitler zavelel, postavili se se zbraní proti svým sousedům. Po druhé světové válce chyběla ve zničeném Německu pracovní síla, a proto bylo umožněno přistěhování velkému množství Turků. Dnes tam žije už asi třetí generace, přesto to nejsou Němci, nebo němečtí Turkové, ale stále Turci žijící v Německu. A bylo by zajímavé vidět, jak jsou začleněni ve společnosti, kdyby je začal Erdogan mobilizovat. A co bývalá Jugoslávie, kde díky Tisovi byly národnosti promíchány. Jak to dopadlo si snad ještě pamatuje každý. A poslední případ -ukrajinský Dombas a Krym s Ruskou menšinou. A teď se ptám, jak to asi dopadne až z muslimských čtvrtí (tzv. no gou zon ) se díky politice bezdětné soudružky Merklové a bezdětného pana Macrona díky jejich přistěhovalecké politice, stanou muslimská města a kraje a stanou se většinovou populací? Ponechají nám naší víru, naše zákony, naší svobodu, naši zem? Podle jejich chování je jim to asi jedno, ale já bych byl nerad, aby se moje děti modlily k Aláhovi, vládl zde zákon šaria a ženy musely chodit zahalené od hlavy až k patě a bez mužova vědomí by nesměly ani na nákup, volit, řídit auto atd. To opravdu nechci. No, já se toho naštěstí nedožiju, ale co moje děti? O to mám strach a chápu, proč tito dva vrcholní politici tento strach nemají! Egypt byl kdysi křesťanský než tam vtrhla arabská vojska. Je smutné, že si tito dva politici a jiní stejně smýšlející neuvědomují, že dnešní migranti jsou příští muslimští bojovníci. Však již dnes o sobě mnozí dávají hodně vědět a s nou gou zonami si již dnes ve Francii, Německu, Švédsku a dalších zemích nevědí rady! A protože si nevědí rady, jak to řešit nebo to řešit nechtějí, vymysleli nového strašáka, proti kterému je třeba bojovat. A tím jsou klimatické změny. Protože to je podle některých věc, která zničí celou planetu. Samozřejmě zemi nezachrání, jestli zde budeme mít 50 tepelných elektráren anebo nebudeme. Ale rozhodně se dobře ovládá dav a lidé, když se bojí a čím míň jsou vzdělaní, tím lépe se s nimi manipuluje. Proto jen dobře, když mladí místo studia budou stávkovat a hloupnout. Není to tak dávno, co církev ovládala nevzdělanou chudinu a strašila je peklem. Jak byli poslušní, kupovali si odpustky a ve jménu církve byli i ochotni padnout ve válce. A zatímco oni více chudli, církev bohatla. Asi to musí být opojný pocit ovládat masy lidí, které se stále bojí. A čím víc se budeme bát a méně budeme vzdělaní, tím hůř budeme moci problémy dnešní doby řešit. A tentokrát politici a zelená loby bude na náš úkor bohatnout.

Neměli bychom v naší zemi podlehnout tvrzením některých politiků, že tu nemáme žádné migranty a proto by nás nezabilo, kdybychom přijali 40 muslimských sirotků z Řecka. Vlastně to nejsou sirotci, ale děti bez doprovodu. Vlastně to nejsou ani děti, ale 15ti letí jinoši a možná jim bude i o trochu více. Přeci je v Evropě tak výhodné se vydávat za nezletilého. A ono vlastně ani nejde o těch 40 sirotků, ale o prolomení pevnosti hráze, aby mohlo dojít k potopě. Protože tam kde může být přijato tolik sirotků, může být přijato i dalších 100, 200 ...... nově příchozích migrantů. Jistě všichni známe pohádku o Smolíčkovi. Než se kluk nadál (že si jeskyňky ohřejí jen dva prstíčky), už si ho odnášely z jeho chaloupky. Prostě jestli jednou ustoupíme v migrační politice a dovolíme, aby sem migranti začali zvolna přicházet, už tu lavinu nikdo nezastaví. A nakonec z bezpečné země, kde se nikdo nebojí večer si jít zaběhat, vracet se z kina pěšky domů, nemít strach, že se naše děti bezpečně vrátí z diskotéky, se stane bojiště, kde ženy budou mít strach vyjít samy ven, aby nebyly znásilněny, jít na nákup, aby je někdo nezranil nožem, nebo aby se rodina bála jít na trh, protože by je tam někdo mohl přejet autem. To opravdu paní ŠOJDROVÁ a jí podobní politici nechci. Vím, že mě teď budou všichni odsuzovat, že jsem rasista, xenofob, nacionalista, radikál a já nevím co ještě, ale já jsem jen obyčejný člověk, co sleduje, jak se muslimové chovají v celé západní Evropě. A to jistě není to, proč jsme do EU po revoluci vstupovali. A jestli chtějí namítat, že to je jen strašení, tak ať to jdou vysvětlit dívce, která byla u Litoměřic znásilněna migrantem, který byl na našem území sotva tři hodiny? Co kdyby to bylo vaše dítě paní Šojdrová a jí podobní? Nebo mi chcete tvrdit, že je normální na náměstích, kde je více lidí pohromadě, stavět kvůli bezpečnosti zátarasy? Před pěti lety ještě něco nepředstavitelného. Je komické sledovat politiky, jak se po nějakém teroristickém útoku semknou v šik a v průvodu za velkých bezpečnostních opatření demonstrují jednotu. Že my nepodlehneme ani se nedáme zlomit teroristy a přitom tleskají neziskovkám, jak sem přes moře vozí stále nové a nové potenciální teroristy. A nejen to, ale ještě nám je sem chtějí silou většiny direktivně nastěhovat.

Proto bych chtěl politiky vyzvat - přestaňte lidi strašit změnou klimatu a přesvědčovat, že migranti nás svou prací zachrání. Tím, že zde budou čerpat sociální dávky, které nám budou chybět pro naše důchodce a sociálně slabé, kteří svou prací toto bohatství pomáhali tvořit to jistě nebude. Pravda je, že jediné v čem máte pravdu je to, že díky nim v Evropě nevymřeme. Tedy my křesťané možná ano, protože mladí jsou tak vyděšení ze změny klimatu, že nechtějí za takové situace mít děti, aby nezvyšovali uhlíkovou stopu, čehož se příchozí chytří a vzdělaní migranti rozhodně nebojí. Prosím, říkejte pravdu podloženou důkazy, poslouchejte co lidi chtějí a co je trápí, přestaňte vymýšlet kraviny typu, že máme 40 pohlaví, ale vraťme se k základům - že rodina je muž, žena a děti, a to je základ silného zdravého státu. Silný zdravý národní stát je základem silné Evropy a silná Evropa je základ, aby byly spokojené všechny rodiny. A jen taková Evropa může pomáhat ve světě.

Petr Škorpil

