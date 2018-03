Přemysl Votava: Špioni opět kolem nás

Každý jiný názor, je skandalizován. Jsme známkováni. Na pódiích zní předem naučené role. Objevují se „jestřábi“, vyzývající k dalšímu protiruskému tažení. Vrací se studená válka. Válečná rétorika se stupňuje. Atomová hrozba je zlehčována, ….

Každý neúspěch, či prohra, je zaviněn ruským zásahem. Před nedávnem si na ruské zasahování postěžoval také akademik Jiří Drahoš, prý mu chtěli ukrást, vítězství v prezidentských volbách. Nakonec prohrál. Údajně pod ruským vlivem jsou ruce voličů nejen u nás, ale i po celém světě.

Nic nového, …. před 100lety také rakouští policisté honili ruské špiony i velezrádce. Však i ten nešťastný voják Švejk, s těmi ruskými špiony si užil své. Pro nadšené prorakouské výkřiky, byl policii hned podezřelý. Putoval na komisařství, posléze do vězení, jeho upřímné přiznání k atentátu na následníka trůnu, jej dostalo do blázince, jeho trápení nemělo konce, v nemocnici byl odhalen jako simulant, nakonec se dostal až před válečný soud, jako ruský špion. Byl „ztracenej“, … jen díky osudu nebyl za převlek do ruské uniformy, oběšen.

Špioni u nás řádili i v minulosti, oni jsou co svět světem stojí. V padesátých let minulého století to byli špioni američtí, britští, izraelští, jugoslávští … Byli všude kolem nás, v každé vesnici, v každém městě, stačilo jen ukázat prstem…. Tehdy se také bubnovalo, z podií zněly naučené fráze. Popravy nebraly konce, vězení byla plná špionů a jejich pomocníků. Válečná hysterie se stupňovala, zuřila studená válka. Stačila jen malá „rozbuška“ a mohl být zmáčknut červený knoflík ….

Kousek od světové války bylo i 1.května 1960. Americké špionážní letadlo Lockheed U -2 pilotované pracovníkem CIC Gary Powersem, cíleně proniklo hluboko nad území Sovětského svazu. Letadlo bylo sestřeleno poblíž Sverdlovska. Politici USA se k tomuto výzvědnému letu nehlásili, nebylo to poprvé. Doufali, že pilot zahynul, k jejich zklamání se ale tak nestalo. G. Powers se představil světu a přiznal se ke americké špionáži. Byl odsouzen na 10let. Za dva roky byl propuštěn, v USA byl i vyznamenán. Připomínám tuto historii těm dnešním jestřábům a mravokárcům.

Dnes se zase bubnuje k nenávisti, vyvolává se nový duch války. Válka se zabydluje v nás. Obrazovky místo o míru, mluví o nenávisti. Máváme mírovou ratolestí a přitom jsou ničeny kvetoucí země, Irák, Libye, Sýrie,… Miliony uprchlíků se valí do Evropy.

