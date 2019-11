Profesor Jiří Chýla: Nabídka dialogu s Mikulášem Minářem

Na webové stránce Milionu chvilek pro demokracii je řada správných a chvályhodných zásad, kterými bychom se měli řídit

Zajímám se o veřejné dění

Nebojím se projevit svůj názor

Vedu dialog s ostatními lidmi

Vytvářím přátelské společenství

Zapojuji se do politického dění

Podporuji veřejně prospěšné aktivity a organizace

Podobně na sobotní Letné zaznělo mnoho krásných a vzletných slov, 12 veřejných osob četlo úryvky z knihy Timothy Snydera Tyranie a Ivan Trojan přečetl úvahu

Dnes nejsme v situaci, kdy bychom museli za demokracii obětovat život, díky bohu, přesto nám však něco hrozí, hrozí nám to, že pokud nebudeme ochotni obětovat pro demokracii vůbec nic, budeme mít demokracii na nic. Pokud nebude ochotni najít pro demokracii chvilku, tak za chvilku o plnohodnotnou demokracii přijdeme. A pokud nebudeme v tento čas ochotni obětovat alespoň něco malého, budeme muset časem obětovat něco velkého.

Pokud si tedy dnes v předvečer svátku boje za svobodu a demokracii máme něco odnést z Letné domů, pak je to odhodlání nebojovat za svobodu a demokracii jen jednou ročně, ale nacházet si pro ni každý den malou chvilku. Protože když si tu chvilku najde dost lidí, a postaví se na její obranu, pak ze současné zatěžkávací zkoušky vyjde naše demokracie nejen vítězně, ale dokonce silnější a zdravější než kdy dříve.

s níž nemohu než souhlasit. S výše citovanými zásadami, podobně jako s Manifestem přečteným na červnové Letné, se důsledně řídím a právě proto mám ovšem na tvrzení Milionu chvilek jiný názor , který říkám veřejně, jak mi to ukládá druhá výše citovaná zásada.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nebudu komentovat celou dvouapůlhodinovou akci , mám jen tři poznámky. V úvodní části akce Minář informoval účastníky akce, že premiér včera odmítl s nimi diskutovat v České televizi. Na to se ozvalo skandování „Je to srab, je to srab“. To Mikuláš Minář i lidé na Letné opravdu očekávali, že premiér bude jednat s těmi, kdo mu předtím na webové stránce dali ultimátum?

CO NECHCEME

ANDREJ BABIŠ JE STÁLE V OBROVSKÉM STŘETU ZÁJMŮ.

Po nástupu k moci začal pan Babiš zneužívat své postavení a porušuje základní demokratická pravidla.

ZNEUŽÍVÁ NÁŠ STÁT A DŮVĚRU VOLIČŮ.

ZNEUŽÍVÁ MÉDIA, ABY ZÍSKAL POLITICKOU MOC.

ZNEUŽÍVÁ POLITICKOU MOC, ABY PODPOŘIL SVŮJ BYZNYS A ZÍSKAL VLIV NA JUSTICI.

PROTO POŽADUJEME JEHO ODSTOUPENÍ Z FUNKCE, A TO DO 31. 12. 2019!

POKUD SE TAK NESTANE, JSME ODHODLÁNI DEMOKRATICKÁ PRAVIDLA BRÁNIT A POKRAČOVAT V PROTESTNÍCH AKCÍCH

O čem chtějí chvilkaři diskutovat, když mají ve všem jasno? V návaznosti na to se Minář obrátil na Babiše s otázkou

Andreji Babiši, já se Vás chci zeptat, dokážete se s námi veřejně setkat a říci tohle všecko do očí, dokážete nám svůj nepřijatelný střet zájmů obhájit veřejně? Věříme, že na naši výzvu odpovíte, jinak si řeknou lidé, že jste bábovka.

na níž si mohl odpovědět sám. Protože podstata otázky, tj. možný „nepřijatelný střet zájmů“ premiéra, je ovšem důležitá, dovolím si Minářovu otázku parafrázovat

Mikuláši Mináři, já se Vás chci zeptat, dokážete se se mnou veřejně setkat a obhájit Vaše tvrzení, že premiér je v nepřijatelném střetu zájmů a vyvrátit můj opačný názor? Věřím, že na mou výzvu odpovíte, jinak si řeknou lidé, že jste bábovka.

a nabídnout mu náhradou za Babiše dialog se mnou. Víc pro něj udělat nemohu.

Třetí poznámka se týká rozhodnutí Milionu chvilek vymezit čtyřmi červenými čárami (justice, média, střet zájmů, abolice) „demokratické hřiště“, na němž budou politické strany hrát, a pokud je překročí, Milion Chvilek půjde do ulic. Hráčům se budou pískat fauly, ofsajdy a auty s tím, že pokud někdo bude pravidla porušovat dlouhodobě, bude ze hry vyloučen. A Milion chvilek bude rozhodčím. Nepřipomíná nám to něco, o čemž jsme si mysleli, že je už minulostí?

A ještě něco: co naší společnosti hrozí, není Babiš ani Zeman, ale ztráta zájmu o fakta, tedy skutečná fakta, ne to, co jedna paní tam či onde povídala.

Autor je vědecký pracovník Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR

Psali jsme: „Šílené, jak se chováte k Zemanovi! Víte tohle o Havlovi?“ Karel Kříž, svědek pádu KSČ, má informace o prezidentovi. A vypráví Měly by se videoklipem „chvilkařů“ a některých umělců zabývat orgány činné v trestním řízení? Známý advokát vstupuje do dění Tak co, pane Mináři? Profesor Chýla znovu o Milionu chvilek, Babišovi a Zemanovi Profesor Chýla: Milion chvilek se musí na Letné omluvit. S Babišem a EU je to jinak. Mrzí mě přístup mladých

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.