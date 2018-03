Protestujeme proti vyvěšení tibetské vlajky

Pane rektore, pane děkane právnické fakulty, pane děkane fakulty tělesné výchovy a sportu,

až do dnešního dne jsme byli hrdi na to, že jsme absolventy staroslavné univerzity založené Otcem vlasti.

Ovšem dnešní den jsme utrpěli těžký šok. Univerzita vyvěšuje tibetskou vlajku! Proti takovému kroku co nejrozhodněji protestujeme. Tibet je přece nedílnou součástí Čínské lidové republiky, což uznává celý svět i náš stát! Ale co je daleko důležitější, že Tibet byl v 50. letech minulého století, před znovupřipojením k ČLR,nejzaostalejší zemí světa, jak po stránce ekonomické tak zejména společenské. Kdyby se například dostali dostali ve stejné době tibetští nevolníci do otroctví k Tuáregům, by si tam museli tam připadat jako v ráji ve srovnání s tím, co je čekalo doma. Ale to je přece odborníkům na filosofické fakultě známo, a nejen tam.

Na druhé straně si musíme položit otázku, proč třeba nevyvěšujete vlajku Katalánska, Kosova, Skotska, Quebeku apod.

Karel, císař římský a král český se v hrobě obrací.

Mgr. Petr Dobrý, absolvent FTVS UK Praha v letech 1971až 1976

JUDr. Petr Šáda, absolvent PF UK Praha 1972 až 1977, doktorát 1981 tamtéž

