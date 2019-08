RENCAR: Vyzýváme vedení Prahy, aby zjednalo pořádek v Dopravním podniku

Problémy se týkají především série poptávkových řízení na reklamu v MHD, které provází celá řada nejasností a podivných kroků. Nejlépe je to vidět na posledním tendru na CLV vitríny v metru.

„My nezpochybňujeme, že nová smlouva na CLV je výhodnější než ta původní se společností euroAWK, kterou jsme dlouhodobě kritizovali. Pokud by ale DPP od začátku nastavil podmínky této poptávky tak, jak je později ve prospěch vítěze změnil, získal by navíc až 130 milionů korun. A to se bavíme jen o jedné soutěži z mnoha,“ říká Bohumil Chomát, místopředseda představenstva RENCAR.

„EUROPLAKAT a DPP společně vlastní RENCAR od roku 2001. Dlouhé roky to bylo úspěšné partnerství. Dopravní podnik díky němu získal příjmy z reklamy v objemu 1,5 miliardy korun. A v celé střední Evropě nenajdete smlouvu s tak vysokým podílem z tržeb za venkovní reklamu (65%), které DPP každoročně od RENCAR získává. Za současnými spory stojí politické, nikoliv ekonomické důvody,“ říká Pavel Slabý, předseda představenstva RENCAR.

Dezinformace v komentářích DPP za posledních 48 hodin

Společnost RENCAR se zároveň ohrazuje proti některým novým prohlášením Dopravního podniku.

DPP opakovaně tvrdí, že žaluje RENCAR kvůli platnosti smlouvy. Není tomu tak, naopak je to RENCAR, kdo se snaží vzájemné právní vztahy u soudu vyjasnit. Přesvědčit se můžete v náhledu titulní strany určovací žaloby z roku 2016 (viz příloha). DPP tvrdí, že ve vypsaných poptávkových řízeních vždy soutěžilo více zájemců. Zamlčuje však skutečnost, že v některých případech šlo o „soutěž“ několika firem se stejnou ovládající osobou, tedy pouze předstírání soutěže v pravém slova smyslu. Společnost RENCAR se vypsaných poptávkových řízení zúčastnit nemohla, protože by tím popřela platnost současné smlouvy mezi DPP a RENCAR, nebo přinejmenším výrazně oslabila svoji pozici v probíhajícím sporu. DPP ve své tiskové zprávě zmiňuje „policejní razie“ ve společnosti RENCAR. Nechceme se s DPP srovnávat v tom, kolik policejních zásahů v nedávné minulosti, ve které firmě proběhlo – to bychom nemohli vyhrát.

Pravdou je, že policie skutečně navštívila společnost RENCAR. Jednou v lednu 2016 a podruhé v únoru 2017, v souvislosti s poskytnutím dokumentů týkajících se DPP. Nicméně, do dnešního dne nebyl nikdo ze společnosti RENCAR v této souvislosti policií obviněn, ani označen jako podezřelý. Veškeré listiny, které byly Policii ČR poskytnuty k přezkoumání, již byly naší společnosti před téměř rokem vráceny. DPP se ve svých reakcích omezuje na osobní útoky proti představitelům RENCAR, aniž by jakkoliv reagoval na podezřelé skutečnosti a předložená fakta, které jsme prostřednictvím médií prezentovali. To jen potvrzuje správnost našeho rozhodnutí celou záležitost předat k prošetření policii.

Výpočty

Ušlý příjem DPP za pronájem menšího než vysoutěženého počtu ploch pro CLV vitríny v metru

Předmětem poptávkového řízení bylo 1196 ks ploch v metru. Dle dodatku č. 1 však DPP předal společnosti BigBoard Praha, a.s. jen 1055 ks ploch a stejný počet ploch také fakturuje. Ušlý příjem DPP za nepředané plochy činí cca 5,5 mil. Kč ročně, tj. cca 82,5 mil. Kč za 15 let trvání smlouvy. Důkazem je faktura DPP znějící na částku 3.390.242,50 Kč bez DPH, což odpovídá roční částce 40.682.910 Kč děleno 12 měsíci.



*V uvedených částkách navíc není započtena zvýšená dividenda, kterou by DPP inkasoval od RENCAR. Takový dodatečný příjem žádný jiný uchazeč nemůže DPP nabídnout.

Ušlý příjem DPP za pozdní předání ploch v metru

Nový nájemce získal a užíval 1055 ks CLV v metru již ode dne 15. 6. 2019, dle dodatku č. 1 ke smlouvě s DPP, ale začal platit nájemné za tato CLV až ode dne 1. 7. 2019. Ušlý příjem DPP odpovídá nájemnému, které by DPP inkasoval, pokud by plochy předal novému nájemci již ke dni 15. 6. 2019, a činí cca 1,6 mil. Kč.

Ušlý benefit DPP kvůli odkupu starých CLV vitrín novým nájemcem

Dle podmínek poptávkového řízení měl vítězný uchazeč instalovat v metru nové reklamní nosiče. To mělo vliv na kalkulace nabídkových cen, kde uchazeči museli počítat s investicemi do nových reklamních nosičů ve výši cca 50 mil. Kč. Tím, že DPP ustoupil od požadavku na nové reklamní nosiče, společnost BigBoard ušetřila investici cca 50 mil. Kč, aniž by se ale odpovídajícím způsobem zvýšilo nájemné.

Pokud by uchazeči věděli, že jim bude umožněno koupit a ponechat v metru stávající CLV, jejich nabídky by byly vyšší. Navíc, DPP měl silnou vyjednávací pozici k tomu, aby CLV od předchozího nájemce získal sám, a to za velmi nízkou cenu a možná i zdarma. Pokud by pak DPP vypsal soutěž na nájemce těchto CLV, byly by nabídkové ceny ještě vyšší.

RENCAR je společný podnik Dopravního podniku hl. m. Prahy (28% podíl) a společnosti EUROPLAKAT ze skupiny JCDecaux. Dopravní podnik založil RENCAR v roce 1990, skupina JCDecaux se stala akcionářem v roce 2002. Až do roku 2016 postupovali oba partneři ve vedení firmy ve shodě. Správa venkovní reklamy prostřednictvím společného podniku je obvyklá v řadě světových metropolí.

Spory RENCAR versus Dopravní podnik hlavního města Prahy

Aktuálně probíhá celkem devět soudních sporů souvisejících se smlouvou mezi RENCAR a Dopravním podnikem o užívání reklamních ploch na majetku Dopravního podniku. V hlavním sporu o platnost smlouvy, který začal v roce 2016 na základě žaloby RENCAR, zatím nepadl ani rozsudek v prvním stupni, Dopravní podnik však postupuje, jako by již smlouva byla prohlášena za neplatnou. Většina ostatních soudních sporů ohledně náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení je přerušena do doby vyřešení hlavního sporu. RENCAR žaloval Dopravní podnik, aby se zdržel šíření tvrzení o nevýhodnosti smlouvy; soud se samotnou výhodností smlouvy nezabýval a žalobu RENCAR zamítl s odůvodněním, že způsob, kterým komentuje Dopravní podnik smlouvu, není v rozporu se zákonem. Vrchní soud v Praze však při vynesení rozsudku poznamenal, že je morálně velmi pochybné, pokud Dopravní podnik kritizuje parametry smlouvy, které sám nastavil. RENCAR bude nicméně podávat v tomto vedlejším sporu dovolání. Více informací k celé kauze najdete také na stránkách www.ztracenemiliony.cz.

