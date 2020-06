Radek Sárközi: Řada žáků i jejich rodičů bude nemile překvapena

reklama

Učitelé rozvolnění podmínek ohledně předávání vysvědčení ve školách rozhodně uvítají. Bohužel se o změně opět všichni dozvěděli až prostřednictvím médií. Rodiče znovu zahrnou ředitele škol dotazy. Tentokrát půjde o telefonáty a e-maily, jak přesně bude předávání vysvědčení probíhat.

V důvodové zprávě k již schválené vyhlášce o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 uvádí MŠMT toto: "Vzhledem k mimořádné situaci MŠMT nadto plánuje změnu dalších vyhlášek, kde se stanoví, že vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 nebude rozhodné pro přijímací zkoušky na střední školy. MŠMT plánuje z tohoto školního roku započítávat pouze vysvědčení z 1. pololetí." (viz zde a zde)

Pokud by ministerstvo školství tuto změnu schválilo, bude řada žáků i jejich rodičů nemile překvena. Žáci, kteří se v tomto pololetí pilně věnovali učení, a dokonce si zlepšili známku oproti dřívějšku, by byli znevýhodněni vůči žákům, kteří v tomto pololetí nic nedělali a známka se jim kvůli tomu zhoršila. Jestliže MŠMT opravdu zamýšlí realizovat takovéto opatření, velmi bych před ním varoval, protože na něj doplatí právě poctiví a pracovití žáci. Šlo by o velmi špatný signál vůči mladé generaci, že se v krizové situaci píle nevyplácí...

Doporučoval bych vše vyřešit tak, aby se žák mohl sám rozhodnout, zda známky za toto pololetí do přihlášky na střední školu uvede, či nikoliv. Pokud by se rozhodl, že známky uvádět nechce, měl by možnost místo nich uvést známky za první pololetí následujícího školního roku (byly by tudíž v přihlášce uvedeny dvakrát), což by žáky motivovalo o to více se snažit od letošního září. A to včetně těch žáků, kteří v období uzavření škol nic nedělali (ať už z jakéhokoliv důvodu).

Pro ilustraci si Vám dovoluji přeposlat krátkou zprávu od jednoho rodiče (podobných zpráv ve stejném duchu jsem obdržel mnoho - od učitelů i rodičů): "Je to pravda, že se známky z druhého pololetí nebudou započítávat na přihlášku na střední školu? Dcera se tak snažila, dělala všechny úkoly a už před koronou si zlepšila známky. A teď je to, jako kdyby nedělala nic. :-("

