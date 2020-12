Radek Sárközi: Strategie očkování zařadila do prioritní skupiny pouze učitele ZŠ

reklama

Pedagogická komora, z. s., opakovaně navrhovala, aby mezi skupiny, které budou moci využít přednostně očkování proti koronaviru, byly zařazeni především učitelé MŠ i speciálních škol, protože nejsou ve své práci nijak chráněni. Přednostní možnost očkování by se měla týkat rovněž dalších pedagogických pracovníků (vychovatelky školních družin, asistenti pedagoga...), a to nejen ve školách, ale například i v dětských domovech. Mezi prioritní skupiny by měly patřit i kuchařky ve školních jídelnách a ostatní nepedagogičtí pracovníci ve školách i dalších školských zařízeních.

"Myslím si, že bezplatné nepovinné očkovování proti koronaviru by mělo být přednostně nabídnuto všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol i dalších školských zařízení, a to včetně dětských domovů," říká Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, "každý pracovník by měl mít možnost rozhodnout se, zda ho využije, nebo nikoliv.

Výsledky rychlé ankety ve facebookové skupině Pedagogické komory:

Otázka: Jaký je váš názor na preventivní očkování učitelů proti koronaviru?

- "Učitelé by měli mít možnost nechat se přednostně bezplatně očkovat (hned po pracovnících IZS a seniorech), nemělo by to být ale povinné." - 85 % respondentů

- "Očkování učitelů by mělo probíhat stejně, jak tomu bude u všech ostatních obyvatel." - 13 % respondentů

- "Všichni učitelé by měli být povinně bezplatně očkováni." - 2 % respondentů

