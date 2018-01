Radim Valenčík: Drahoš podepsal lumpárnu, to jsem napsal už tehdy

Na úvod: Nevěřte různým fámám a dezinformacím. Vycházejte z toho, co o sobě kdo řekl, co kdo napsal a co kdo podepsal. Úplně to stačí, když k analýze toho použijete vlastní rozum.

Novinky a Právo uveřejnily dnes (18. ledna 2018) obsáhlý rozhovor s Jiřím Drahošem nazvaný (dle klíčového tématu) "Drahoš: K migrační krizi se vyslovuji jasně. Vítač nejsem". K otázce migrace v návaznosti na svůjpodpis výzvy "akademiků" nazvaný "Vědci proti strachu a lhostejnosti" v něm Drahoš říká:

"Vůči migrační krizi se vymezuji jasně už od začátku kampaně. Neříkám nic jiného v těch zásadních věcech než třeba Mirek Topolánek. Nechceme tady každého, je třeba zabránit migraci, je třeba pomoci lidem tam u nich. Nevidím tady žádný rozpor mezi tím, co k migraci říkal Mirek Topolánek, a co říkám daleko delší dobu já...

Není tam žádný posun. Doporučuji každému, kdo zmiňuje výzvu proti strachu a násilí, aby si ji nejdříve přečetl.

Výzva byla míněna tak, že v té době byli hlavní problém uprchlíci z válečných oblastí. Uprchlík je nějak definován a je na to mezinárodní konvence. Náš dokument vyzýval zejména politiky, aby nehromadili levné body na úkor jiných, ale není tam ani slovo o vítání, ani slovo o zvaní... Výzva tehdy vznikla, já jsem ji podepsal. Není tam ani slovo o vítání, ani slovo o zvaní. Dokonce začíná tím, že nechceme podceňovat nebezpečí plynoucí z migrace. To je klíčové. V současné době je situace jiná a já se vůči migraci vyjadřuji naprosto jasně a znovu zdůrazňuji, že to není nijak odlišný názor od Mirka Topolánka, tak si myslím, že jeho příznivci nemusí mít problém." (viz ZDE)

Nemá pravdu. A hodně nemá pravdu. Je to stylizace překračující hranice lži. Tehdejší dokument "Vědci proti strachu a lhostejnosti" byl tendenční, nevyvážený, místy až štvavý a napsaný účelově. Mohu to doložit, protože tehdy, konkrétně 17. srpna 2015, tj. před dvěma a půl roky, když jsem o tom, že Drahoš bude kandidovat na prezidenta, neměl ani tušení, napsal následující rozbor tohoto dokumentu nazvaný "Uprchlíci probudili akademiky?". Dobře si ho přečtěte. Jsou prezentovány a komentovány beze zbytku všechny jeho pasáže (text dokumentu a citace z něj jsou barevně odlišeny a proloženě, jediná červeně a velkým písmem zvýrazněná pasáž je autentická, z té doby, prostě jsem si zahrál tak trochu na prognostika - ZDE)

Pozorně jsem přečetl petici našich akademiků k uprachlíkům. Obecně dobré, konkrétně mám rozpaky. Dovolím si je se vší upřímností vyjádřit formou stručných poznámek k barevně odlišenému (akademickému) textu:

"Jsme vědci a vědkyně, akademici a akademičky, výzkumní pracovníci, studenti a studentky vědeckých oborů, lidé, jejichž základní schopností i hodnotou by mělo být kritické myšlení, schopnost nazírat problémy nezaujatě, pracovat s informacemi, rozeznat fakta od hypotéz a nedopouštět se manipulací."

K tomu: Skvělé. Dlouho jsem čekal, než se tento profesní typ ke své zodpovědnosti přihlásí. Konečně. Doufám, že od nynějška to bude ke všem kriticky významným otázkám současnosti. Že"vědci a vědkyně, akademici a akademičky, výzkumní pracovníci, studenti a studentky vědeckých oborů"(stručně budu používat pojem "akademici") nebudou "za bukem" a budou používat kritické myšlení.

"Jsme znepokojeni prudkým nárůstem xenofobních nálad ve společnosti a aktivitou extremistických skupin, které nemají dostatečnou protiváhu. Radikalizace společnosti skrze strach je podle nás jedno z největších nebezpečí, které nám v souvislosti s imigrační krizí hrozí. Toto téma musí být předmětem diskuze, ta však musí být vedena s chladnou hlavou a na základě faktů."

K tomu: Rovněž skvělé. Především je třeba odpovědět na otázku, proč mají normální či obyčejní lidé (jak se to říká) strach? Mají ten strach zbytečně, nebo to má i nějaké jiné příčiny? Co na to akademici, lidé kritického myšlení?

"Cílem této výzvy není zlehčovat skutečná rizika plynoucí z imigrace. Cílem této výzvy není agitovat za konkrétní kroky ve vztahu k uprchlíkům. Cílem této výzvy je důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost - dopřáváním sluchu extremistickým hnutím, šířením překroucených i zcela lživých zpráv, které posilují paniku, jež ve výsledku vede k dehumanizaci lidí v nouzi, diskriminaci i k násilí z nenávisti. Vadí nám, že politici a média, místo toho aby prokázali charakter a zodpovědnost, často mlčí a dávají tak šíření strachu a nenávisti prostor, a mnohdy se ho dokonce aktivně účastní v honbě za sledovaností či popularitou."

K tomu: Fajn. Celkem souhlas. Chtělo by to ovšem aspoň něco stručně o tom, jaká "skutečná rizika plynoucí z imigrace"hrozí. Proč o tom nikde není ani slovo? To má normální či obyčejné lidí (neakademiky) uklidnit?... A jinak – no přece známe naše "politiky a média". To je poprvé, co selhávají?

"My, zde podepsaní vědci a vědkyně, pracovníci akademických a výzkumných institucí, jsme velmi znepokojeni prudkým nárůstem xenofobie ve společnosti. Mnozí politici i média užívají rétoriku strachu z cizinců a lhostejnosti k jejich utrpení, dříve považovanou za extrémní a nepřijatelnou. O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali. Cizinci žijící v Evropě jsou vykreslováni jako pátá kolona, podvodníci a zločinci. Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy, bez ohledu na jejich skutečné názory či nepřebernou rozmanitost náboženských směrů, které vyznávají. Dennodenně se z našeho údajně holubičího národa ozývají hlasy přející té či oné skupině cizinců smrt. Nic z toho neodpovídá realitě a neodráží ani tak skutečnou migrační krizi, jako nemoc naší vlastní společnosti, která ztrácí lidskost a zdravý rozum."

K tomu: Tyto pasáže by vyznívaly mnohem přesvědčivěji, pokud by se hovořilo i o "skutečných rizicích plynoucích z imigrace". Proč o tom není ani slovo. Tady bych položil dvě otázky:

Je v rozporu s duchem petice, pokud budu srovnávat ty, kteří utíkají před Islámským státem, ale jaksi nejeví zájem o boj s ním, s našimi "utečenci" do Francie, Británie i Sovětského svazu, kteří chtěli bojovat a také bojovali proti fašismu?

Jak se chovat k těm uprchlíkům, kteří doložitelně odmítají náboženskou toleranci, případně dokonce i naše zákony? Proč nesjou formulována alespoň v obecné rovině kritéria, na základě kterých by ve vztahu k uprchlíkům stát využíval ty nástroje moci, které má k dispozici?

"Proto žádáme politiky, aby nezneužívali cizí neštěstí k hromadění levných politických bodů. Jednejte jako odvážní státníci, nikoli jako malicherní obchodníci s mocí! Vyzýváme vás, abyste ve věci přijímání uprchlíků zohledňovali skutečné potřeby a možnosti, ne vrtkavé nálady veřejného mínění. Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita."

K tomu: Pokud mají akademici kritické myšlení a používají je, tak by měli vědět, že si od politiků moc slibovat nemohou. Ale apel na ně nemůže škodit. Pokud nebude vyslyšen (nejen v tomto případě, měli by se akademici gtrochu "pochlapit" a používat svůj rozum, co dělat s krizí současné euroreprezentace. Zcela a plně vítám tuto pasáž: "skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita". S jedinou výjimkou, kterou jsem uvedl výše: Jak se chovat k těm uprchlíkům, kteří doložitelně odmítají náboženskou toleranci, případně dokonce i naše zákony?

"Apelujeme na média, aby si uvědomila svou nesmírnou moc nad názory společnosti. Informujte pravdivě a s chladnou hlavou, nešiřte vykonstruované senzace a paniku. Svoboda slova patří k tomu nejcennějšímu, co máme. Užívejte ji zodpovědně a citlivě. Historie učí, že strach plodí nesvobodu. Svoboda slova, zneužitá ke lži a očerňování nevinných, zabíjí sebe samu."

K tomu: Kde jste žili dodnes, vážení akademici (osobně – Honzo Sokole)!Vždyď dnes máme jen svobodu medinální manipulace a svobodu mediálních štvavých kampaní. Zdaleka nejen proti uprchlíkům, ale především proti našim občanům. To jste se teď probudili?

"Především ale prosíme veřejnost, každého jednoho z vás, tedy nás, o opatrnost v soudech a kritický pohled na svět! Své názory musíme stále znovu konfrontovat s fakty, s vlastním svědomím i obyčejným selským rozumem. Jen tak nepodlehneme primitivním pudům a zůstaneme důstojnými bytostmi obdařenými svobodnou vůlí. Nenechme se manipulovat podvodníky, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu a sklízejí jeho plody jen k vlastnímu užitku, ať jsou jím hlasy ve volbách či sledovanost médií. Nevěřme každé senzaci. Pamatujme, že čím více je zpráva šokující či děsivá, tím dále bývá od pravdy. Ověřujme si informace, které utvářejí naše názory – mnohdy stačí několik kliknutí na internetu, abychom odhalili lži, tvářící se jako spolehlivé zpravodajství."

K tomu: Návod dobrý, konečně. A vyzní to důvěryhodně, pokud se tím vy sami, akademici, budete řídit ve všech otázkách, které rozhodují našem současném žití a přežití. Proto (půjčím si vaše slova) "prosím každého jednoho z vás o opatrnost v soudech a kritický pohled na svět!".

Doufám, že jste si vědomi vašeho vlastního závazku, když jste výzvu podepsali. Abych se nemusel někdy v budoucnosti (třeba i ne tak vzdálené) ptát – kde jsou naši akademici?

"Neodvracejme se od cizího neštěstí! Je naivní a nebezpečné myslet si, že se můžeme uzavřít před světem a ignorovat jeho problémy. Naopak, čím aktivněji pomůžeme s jejich řešením, tím méně na nás v budoucnu dopadnou."

K tomu: I zde "prosím každého jednoho z vás"- "neodvracejme se od cizího neštěstí!". A to i v případě našich lidí, těch, kteří poctivě pracují. Jakmile narazíte na nějaké příkoří, využijte svůj akademický kredit.

"Zajímejme se o dění ve světě, snažme se porozumět skutečným příčinám zla a hledejme způsoby, jak mu společně čelit."

K tomu: Tady bych se chtěl optat, a to velmi důrazně: Vy, kteří jste to podepsali, se touto otázkou zabýváte? Prověřujete svým kritickým myšlením zpravodajství medií z více zdrojů a s využitím vlastního rozumu? Víte, kdo, jak a proč destabilizoval Sýrii, Libyi? Jaké závěry jste z toho vyvodili a jak jste je veřejně prezentovali?

Pro úplnost:

Celá tehdejší výzva je ZDE

Podepsaní akademici včetně Drahoše od té doby žádné kritické myšlení, žádný kritický pohled na svět týkají se současných problémů a žádnou starost o problémy lidí, kteří poctivě pracují, neprojevili. Jak to nazvat jinak než zcela zjevné uplatnění politiky dvojího metru ve službě současnému globálnímu zlu.

Nejhorší je, že lumpárnu, kterou podepsal, Drahoš ještě obhajuje.

Zítra připomenu další důležité dobové okolnosti tehdejší výzvy.

A ještě výzva normálním lidem: Respektujte kritický pohled na svět, využívejte kritické myšlení – důsledně, vyváženě, trpělivě a nenechejte se zmást špatnými příklady!

