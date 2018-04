Radim Valenčík: Rusnokův největší přešlap - výrok mylný a zlý

Připomenu si tato jeho slova: "Mělo by se občanům zdůrazňovat, že státní důchod tu není od toho, že budete mít životní úroveň téměř nezměněnou, až půjdete do penze. Ten je tady od toho, abyste nespadli do bídy, a tak má fungovat."

Je zřejmé, co tím chtěl Rusnok říci: Nespoléhejte na to, že vám průběžný penzijní systém zajistí dostatek prostředků, až je nebudete schopni získat vlastní výdělečnou činností. Raději se sami, různými formami spoření, dostatečně zajistěte na své stáří.

Tento názor vypadá na první pohled nevinně. Dokonce to lže považovat za rozumný apel. A takto to chápou i někteří moji přátelé, jejichž názorů si vážím. Tentokrát se však mýlí. Rozdíl mezi jejich a Rusnokovým mýlením je v tom, že Rusnok se mýlí účelově a podrazácky. Pokusím se v několika bodech uvést, jaké mám pro toto obvinění důvody:

1. Není pravda a je to záměrně vnucovaná lež, že současný penzijní systém není dostatečně stabilní, aby v myslitelné budoucnosti 50 let z prostředků, které jsou a budou do něj odváděny, zajistil solidní výplatu důchodů. Tedy nikoli jen nějakou "žebračenku". Protože lidé do něj prostředky již odvedli, byla by jakákoli redukce výplat zlodějinou. Z tohoto hlediska lze Rusnokův výrok chápat něco jako sondování půdy pro ideovou přípravu takové zlodějiny.

2. Pokud se stávající systém bude rozumně reformovat (ve smyslu např. Vostatkova plně zásluhového systému s jednotnou základní dávkou), mohou být penze na hodně dobré úrovni. Systém bude totiž motivující a to povede k podstatnému zvýšení penzí. A pokud by se přechod k plně zásluhovému systému s jednotnou základní dávkou realizoval s využitím námi navrhované postgraduální nadstavby současného průběžného systému penzijního pojištění, zvýšil by se důchod všem, těm, kteří by byli schopni realizovat strategii prodloužení doby svého produktivního uplatnění (včas se na ni připravili) podstatným způsobem (dokonce až na několikanásobek, ale vhodnější strategií by ve vyšším věku bylo postupné rozvolňování profesní angažovanosti) .

3. Zatím jsme byli jen u omylů Jiřího Rusnoka. Teď k jeho podrazáctví. Rusnok dobře ví, že finanční trhy čekají turbulence, jejichž průběh, intenzitu a důsledky není nikdo schopen zcela odhadnout a patrně si je ani představit. Neexistuje žádný spolehlivý způsob, jak se dnes dostatečně na stáří zabezpečit formou úspor. Rozhodně není žádný spolehlivější způsob, než investovat do plně zásluhového průběžného systému tím, že člověk bude racionálně projektovat strategii celoživotního uplatnění.

4. On vlastně J. Rusnok říká – dejte nám svoje úspory a my se vám už o ně postaráme. Přitom dobří ví, že už dnes je toxicita (nesplatitelnost dluhových aktiv různého druhu) míchaná prakticky do všech investičních fondů, do kterých prakticky vynuceně musejí občané nižšího a středního (dokonce i vyššího středního) stavu své úspory vkládat. Ani jiná finanční aktiva na tom nejsou lépe a jsou v rukou velkých hráčů, kteří své hry rozehrají drsně a nemilosrdně.

5. Nyní se vraťme ještě k omylům Rusnoka. Průběžný systém, dokonce již ten současný, je důležitým "tmelem" společnosti, integruje ji. Mimo jiné i proto bychom si ho měli hájit. Není to kořist, na kterou lze zvát supy k hostině.

6. Ten systém, který navrhujeme, by podstatně přispěl k mezigenerační soudržnosti, k racionálnímu a zodpovědnému chování z hlediska nabývání a uplatnění schopností každým člověkem. Změnil by myšlení tolik potřebným směrem k dlouhodobosti, k perspektivě, k reálné a realizovatelné vizi dalšího vývoje.

Podrobně se ke všem těmto bodům dostanu, až uvedu a rozvedu některé myšlenky ze svého rozhovoru pro Pirátské listy (ZDE)

Ještě stručně formou poznámek k reakcím představitelů různých stran na výrok J. Rusnoka, jak je přinesly Novinky.cz (ZDE)

Mimo jiné z nich vyplývá, že politici a jejich experti jsou velmi málo informováni o dané problematice. Tady už jsou příslušné výroky, dodržel jsem pořadí v Novinkách.cz:

Premiér Andrej Babiš (ANO) představu, že by důchod měl lidi uchránit jen před pádem do chudoby, odmítl. Zdůraznil, že u nás 730 tisíc seniorů živoří na hranici chudoby. "Ne každý měl tu možnost či štěstí si vydělat na vysoký důchod a my se musíme postarat o ně a o kvalitu jejich života. Zvlášť ve vyšším věku náklady na zdraví rostou. Proto také vláda zvyšuje penze," řekl Právu. "Průměrný starobní důchod v Česku koncem loňského roku dosáhl 11 850 korun, z toho u mužů 13 076 korun a u žen 10 758 korun. Vláda předpokládá do tří let růst průměrné penze na 15 tisíc korun.

K tomu:

Neutrální stanovisko, odmítá názor Rusnoka, ale přechází jeho nebezpečnost a nemá ani představu o možnostech a přínosech reformy penzijního systému.

Předseda SPD a místopředseda Sněmovny Tomio Okamura obvinil expremiéra Rusnoka z elitářství. "Absolutně s jeho výrokem nesouhlasím. Je to elitářský výrok odtržený od každodenní reality," uvedl pro Právo. Hnutí SPD podle něj prosazuje svázání výše minimálního důchodu s výší minimální mzdy, která je dnes 12 200 korun. "Zdroje na takové opatření tu jsou. Nabízí se například přestat financovat z veřejných peněz všechny politické neziskovky, to bychom ušetřili deset miliard," řekl Právu lídr SPD.

K tomu:

Kritika správná, ale povrchní. Není nutné uvažovat o nějakém "dofinancovávání" penzijního systému z vnějších zdrojů, je lépe jej vhodným způsobem reformovat při zachování jeho průběžné podstaty.

S Rusnokovým výrokem nesouhlasí ani předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. "Účel státního důchodu nechápu jako pouhý předstupeň bídy. Stát by měl těm, kteří ve svém produktivním věku pracují a odvádějí daně, zajistit důstojnou výsluhu, která jim umožní vést aktivní život, nikoli pouhé přežívání," řekl Právu Chvojka.

K tomu:

Neutrální stanovisko, odmítá názor Rusnoka, ale přechází jeho nebezpečnost a nemá ani představu o možnostech a přínosech reformy penzijního systému. Jako člen ČSSD bych rád působil osvětově vůči reprezentaci této strany, ale oni mají jiné zájmy...

Podobná slova volila také první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. "Dá se souhlasit s první částí toho výroku, že skutečně není realistické očekávat, že by důchody byly na stejné úrovni jako platy. Důchod nemá ale v žádném případě znamenat jen zajištění přežití, musí být důstojný, aby z něj člověk mohl spokojeně žít. Neznamená to přežívání," podotkla Richterová.

K tomu:

Neutrální stanovisko, odmítá názor Rusnoka, ale přechází jeho nebezpečnost a nemá ani představu o možnostech a přínosech reformy penzijního systému. Doufám, že se seznámí obsahově s mým rozhovorem pro Pirátské listy a třeba se i podívá na záznam besedy.

S Rusnokem nesouhlasí ani místopředseda KSČM Jiří Dolejš. "Kolega Rusnok se během svého pobytu ve finančním sektoru ztotožnil s myšlenkou, že bez soukromého připojištění nemá důchodce šanci, aby mu to stát garantoval," uvedl Dolejš pro Právo. "Důchod nerovná se chudinská dávka, že každý dostane to minimální, a aby měl to ostatní, tak se musí celoživotně snažit. Těžko řeknete člověku, který je dnes starý, že se měl snažit, protože to už nedožene," řekl místopředseda komunistů.

K tomu:

Neutrální stanovisko, odmítá názor Rusnoka, ale přechází jeho nebezpečnost, i když zmiňuje zájem finančního sektoru, a nemá ani představu o možnostech a přínosech reformy penzijního systému.

Předseda STAN Petr Gazdík si myslí, že za špatnou situaci ohledně důchodů může minulá vláda, která neřešila penzijní reformu. "Pan Rusnok možná připravuje generaci třicátníků a čtyřicátníků na to, že to tak bude, že upadneme do bídy. Čím později se to bude řešit, tím bude pravděpodobnost na upadnutí do bídy větší," řekl Právu Gazdík.

K tomu:

Gazdík má na mysli patrně tzv. druhý pilíř, takže v podstatě zastřenějším způsobem zastává Rusnokovo a Kalouskovo stanovisko. Pravicoví politici souhlasí s tím, že lidé by si na důchod měli především šetřit a neměli by spoléhat na stát. Poslanec a ekonomický expert ODS Jan Skopeček ale Právu sdělil, že jej expremiérův výrok překvapil.

"Byla to tvrdá věta. Já bych s ní souhlasil, ale jen za předpokladu, že se bude týkat těch, kdo dnes nastupují do práce a začínají ekonomicky aktivní život. Ti mají šanci investovat, mohou se připravit," řekl. "Není ale možné hodit přes palubu lidi, kteří dlouhá léta pracovali, a říct jim, že si na důchod mají dominantně našetřit. Stát by však neměl suplovat pojišťovnu," dodal.

K tomu:

Rovněž podstatě zastřenějším způsobem zastává Rusnokovo a Kalouskovo stanovisko, pouze se vyhraňuje proti případnému okradení těch, kteří své peníze do průběžného systému vložili.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek s Rusnokovým výrokem souhlasí. Jeho strana takové stanovisko podle něj zastává dlouhodobě. "Důchod hrazený z povinného pojištění je skutečně jen pojistka, aby člověk nespadl do bídy. Nechce-li, aby mu klesla životní úroveň, musí se připojišťovat a spořit na stáří," reagoval pro Právo Kalousek. "Je nesmysl si myslet, že současná úroveň průměrného důchodu, která je dnes 40 až 41 procent průměrné mzdy, bude růst. V dlouhodobém trendu bude spíš klesat," dodal.

K tomu:

Jediný, který se nezastřeně k Rusnokově sondáži přidal. Nad tím by se měl Jiří Rusnok zamyslet.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

