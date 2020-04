Radomil Bábek: Podnikatelské odbory žádají o odklad termínu EET do konce roku 2021

reklama

Konečný termín ještě není znám, protože EET je odložena kvůli koronavirové krizi na dobu tří měsíců od skončení nouzového stavu. Premiér Andrej Babiš v médiích (server Blesk.cz) před časem prohlásil, že „se nebrání možnému pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby až do konce letošního roku“, připustil i možný odklad do konce roku 2021. Ale nedá se na to spoléhat, protože podruhé už o prodloužení lhůty on ani ministryně financí Alena Schillerová nemluvili. Navíc by další odklad musel posvětit parlament. Proto se Podnikatelské odbory ptají, jak pokročilo uvádění tohoto návrhu premiéra do reality a zda vláda začala vůbec podnikat nějaké kroky k jeho uzákonění.

„Podnikatelské odbory žádají v této velmi nelehké době pro živnostníky a malé podnikatele o odklad zavedení 3. a 4.vlny EET až do konce roku 2021, i když nejlepším řešením by bylo její úplné zrušení pro všechny, tedy i pro ty, kteří už této povinnosti podléhají. Ale podnikatelům by pomohlo, kdyby alespoň znali jasný termín, než aby museli sledovat, kdy má končit nouzový stav a počítat od té doby tři měsíce, kdy jim povinnost nastane. Raději by déle dopředu znali datum, na který si mají vyhradit peníze na nákup věcí potřebných k EET, a věděli, za tyto peníze mohou utratit dnes, kdy na ně dopadají existenční problémy, či zda je musí šetřit na náklady spojené s EET,“ uvádějí Podnikatelské odbory. Tento odklad by poskytl všem podnikatelům větší jistotu a možnost lépe plánovat v dlouhodobějším horizontu.

Podnikatelské odbory upozorňují, že zatím podle zákona má „subjekt evidence tržeb povinnost zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do dne ukončení nouzového stavu“. Ten byl vyhlášen 12. března 2020.

Radomil Bábek

předseda výboru

