Richard Seemann: Cílem Scholze je vláda před Vánocemi

Rychlá koaliční jednání se Zelenými a FDP nejsou jen formou, řekl v rozhovoru pro ARD Tagesthemen kandidát kancléře SPD Olaf Scholz. Rozhodujícího pokroku však bylo dosaženo v otázkách, které by mohly způsobit potíže, takže před Vánocemi by chtěl být novým spolkovým kancléřem, řekl dosavadní spolkový vicekancléř a ministr.

"Sondování posledních dnů ukázalo, že budou vyjasněny nejdůležitější možné otázky, které by mohly způsobit potíže při koaličních jednáních," uvedl Scholz. Lze předpokládat, že pokud se nyní všichni vydají pozitivně na koaliční jednání, bude to mít dobrý výsledek. Na čem se vyjednavači dohodli, to jsou nejdůležitější body průzkumného listu.

Průzkumné týmy SPD, Zelených a FDP mají velké plány: Chtějí investovat do ochrany klimatu, minimální mzda by měla činit dvanáct eur a více peněz by mělo být vynaloženo také na výzkum a vědu. Scholz zatím konkrétně neodpověděl, jak by to mělo být financováno. Měly by být umožněny investice soukromého sektoru do rozšiřování výroby energie, které by měly doprovázet veřejné investice. Ve finančním plánování už na to byly vyčleněny peníze, které umožní, aby interakce veřejných investic byly vysoké a ještě více soukromých investic k tomu, aby to dobře fungovalo, uvedl kandidát SPD na kancléře. Jde o to, že "vytváříme podmínky pro další hospodářský růst. Chceme modernizovat naši společnost, ale také posunout zemi, pokud jde o zajištění sociální soudržnosti".

Generální tajemník FDP, Lars Klingbeil, SPD generální tajemník a Michael Kellner, generální ředitel Společenství 90 / Zelení, uspořádali po rozhovorech tiskovou konferenci a prohlásili,že chtějí vytvořit základ pro úspěch nastávajících koaličních jednání. Výkonný výbor SPD se již rozhodl vstoupit do jednání. V neděli pak Zelení a v pondělí se očekává, že tak učiní i FDP. To je základem pro to, že koaliční rozhovory mohou být stejně konstruktivní jako předchozí průzkumy.

Vzniklá semaforová vláda by znamenala velký pokrok ve společnosti, která spojuje všechny tři strany, řekl Scholz. Nastavíme připravit Německo, které si představujeme pro nadcházející desetiletí. Jedná se o odvětví neutrální vůči CO2, rozšíření výroby energie - společnost musí mít záruku, že bude k dispozici dostatek dostupné elektřiny. Jako země chceme být v popředí, řekl Scholz. Koalice, která by mohla být vytvořena se Zelenými a FDP, se toho také ujme, vyjádřil přesvědčení..

Spojenectví 90/Zelení Zelených souhlasilo v neděli se zahájením koaličních jednání s SPD a FDP. Hlasovala pro to drtivá většina 70 delegátů na malém stranickém kongresu v Berlíně; dva hlasy byly proti a jeden se zdržel hlasování. V rozpravě požádal o schválení spolupředseda Zelených Robert Habeck. Zdůraznil, že text dojednaný třemi stranami nabízí příležitost dát zemi politiku, která je nejmodernější, ačkoli v určitých bodech nemohli Zelení zvítězit. Konkrétně pojmenoval rychlostní limit na dálnicích 130 km a mírné zvýšení daní.

Další body, které považují Zelení za důležité, byly ale dosaženy. Zelení se stanou hybatelem hlavních transformačních úkolů a dokážou převzít vládní odpovědnost. Spolu předsedkyně Annalena Baerbocková označila dohody o ochraně klimatu v průzkumném dokumentu pro semaforovou koalici za „skutečný úspěch“ strany. Odkazovala na plán, že by solární systémy měly být instalovány na střechy komerčních budov a na nových budovách. Při ochraně klimatu se bude myslet také z hlediska hospodářské, dopravní, zemědělské a sociální politiky a ukazuje cestu k novému začátku. Tento dokument je mimořádně ambiciózní, zejména pokud jde o ochranu klimatu a k odstranění uhelné fáze do roku 2030.

V pondělí bude o přístupu ke koaličnímu jednání rozhodovat vedení FDP. V neděli večer vyjádřil šéf liberálů Christian Lindner na stanici ZDF „pevné přesvědčení“, že se podaří vytvořit semaforovou koalici, protože Německo potřebuje stabilní vládu. Proto navrhne zahájit koaliční jednání se sociálními demokraty a Zelenými.

