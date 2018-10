Richard Seemann: Hesenské volby potvrdily volný pád stran velké berlínské koalice

Podle nich by v 137 zemském sněmu měli těsnou většinu jednoho hlasu. Stejná situace by vznikla, kdyby se vlády ujaly strany berlínské velké koalice, křesťanští a sociální demokraté. Zcela zřetelná většina by se vytvořila při tak zvané jamajskékoalici sestavené z dosavadní koalice s liberální FDP. Stejného efektu by dosáhla pak nepravděpodobná semaforová koalice liberálů s křesťanskými a sociálními demokraty.

Volby však potvrdily těžké ztráty dosavadní vládnoucích křesťanských demokratů od roku 1999 v této šestimilionové spolkové zemi. I když jasně zvítězila s 27 procentní většinou, ztratila oproti roku 2013 více jak jedenáct procent hlasů. Stejnou ztrátu zaznamenali též sociální demokraté s nejhorším výsledkem za posledních padesát let, když po jedenácti procentní ztrátě klesli po dvacet procent. Stejný počet hlasů zaznamenali Zelení, jejichž počet oproti minulým volbám před pět léty však vzrostl o devět procent . Triumf zaznamenala především pravicová Alternativa pro Německo, která trojnásobným ziskem oproti minulým volbám dosáhla více jak třinácti procent hlasů a tak tím obsadila poslední z šestnácti zastupitelských sborů Spolkové republiky Německo. Dále v hesenském zemském sněmu je zastoupena liberální FDP se 7,5 procenty a strana Levice s 6,3 procenty. K volebním urnám se dostavilo téměř sedmdesát procent občanů.

Na samotné vyjednávání o příští koalici je dostatek času, protože volební období zemského sněmu končí až v polovině ledna příštího roku. Předchozí černo-zelená koalice byla vytvořena rovněž teprve po čtvrtročním dohadování. Dosavadní ministerský předseda křesťanský demokrat Volker Bouffier oznámil, že je připraven jednat jak se Zelenými tak liberály a sociálními demokraty. Přitom upřednostňuje pokračování dosavadní černo-zelené koalice nebo utvoření jamajské s liberály. Jedno je již jasné, že bez křesťanských demokratů se nemůže žádná jiná koalice vytvořit protože ostatní předem oznámili, že vylučují spolupráci s Alternativou pro Německo.

Téměř dvacetiprocentní ztráta hlasů velké koalice však bude mít dohru v berlínských stranických centrálách křesťanských a sociální demokratů. Nelze vyloučit že po jejich debaklu v nedávných bavorských volbách se mohou zatřást předsednická křesla pod Angelou Merkelovou a Andreou Nahlesovou. Zřejmě již na uzavřeném zasedání vedení křesťanských demokratů v příští neděli bude otevřená diskuse o budoucnosti Merkelové ve funkci šéfky strany. Na základě některých informací chtějí někteří její členové zahájit debatu na toto téma ještě před prosincovým sjezdem strany na kterém chce znovu kandidovat na předsedkyni strany. Dnešní Frankfurter Allgemeine Zeitung varuje kancléřku předtím, aby setrvávala v předsednickém křesle strany kdy se blíží konec jejího vládnutí. Nedávný pád předsedy její stranické frakce v Bundestagu Kaudera budiž ji varováním, pokud chce důstojně odejít do politického důchodu. Podle Die Weltu ještě v kritičtější situaci jsou sociální demokraté jejichž berlínské vedení je odpovědné za současný dezolátní stav strany. Zeit k tomu poznamenává, že pokud chce SPD přežít musí skončit s velkou koalicí a to nejlépe co nejrychleji.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Richard Seemann: Spor o Erwina Rommela Richard Seemann: Bavorská CSU ztratila většinu, SPD skončila v propadlišti Richard Seemann: Bývalý šéf rakouské sociální demokracie opouští politiku Richard Seemann: Pamela Rendi-Wagnerová v čele rakouské sociální demokracie

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV