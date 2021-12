Richard Seemann: Jsou Vánoce, tak se pokuste nechat to, co vás dělí, u dveří

reklama

Německý spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier vyzval k sociální soudržnosti v době pandemie koronaviru. Ve svém vánočním projevu Steinmeier doslova řekl: „Jsme jedna země“ a i po pandemii se musíte umět dívat jeden druhému do očí a chcete-li spolu žít i po ní. Anketa Budete se o Vánocích omezovat při setkávání s přáteli a příbuznými? Budu 16% Nebudu 81% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 16389 lidí

Rakouský spolkový prezident Alexander Van der Bellen a vídeňský arcibiskup, kardinál Christoph Schönborn, zdůraznili „co mají společné“ o Vánocích. V pořadu ORF „Světlo ve tmě“ oba apelovali, aby se zaměřili na pospolitost. "Jsou Vánoce, tak se pokuste nechat to, co vás dělí, u dveří," řekl Van der Bellen. Zejména v pandemii nezáviděl žádnému politikovi, který se musel každý den rozhodovat, aniž by přesně věděl, jaké to bude mít následky, ale s tím musíte žít." Přestože CoV a nová varianta Omikron dominují politice a médiím, všechna ostatní témata, jako je péče, uprchlíci nebo klimatická krize, "kvůli tomu nezmizí," uvedl spolkový prezident. Důležité i pro politiku Schönborn uvedl, že při jednáních s vrcholnými politiky v posledních dnech byl středem zájmu „spolu“. Kardinál si postěžoval, že čím větší krize, tím větší napětí a konflikty, ale to není rakouský způsob," řekl Schönborn. „Naše země musí držet pospolu“, všichni musí podniknout kroky k sobě, tak kardinál formuloval jako vánoční poselství. Jako prostředek k tomu navrhl tři slova propagovaná papežem Františkem: Prosím, děkuji, odpusťte, které znamenají, abychom spolu mohli dobře žít, řekl Schönborn.

Předseda Islámské náboženské obce v Rakousku Ümit Vural také apeloval, abychom více drželi pohromadě, mluvili spolu a soustředili se na to, co spojuje. Pro prezidenta buddhistické náboženské společnosti Gerharda Weißgraba je také nejdůležitější pospolitost, a dialog a "bez toho to nejde."

Hlavní vánoční téma tisku se soustřeďuje jaká proočkovanost se potřebuje aby se snížila blížící se pátá koronová vlna varianty Omikron. SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG k tomu poznamenává: "V lednu má 80 procent německých občanů dostat alespoň jedno očkování, které je opět klíčovým nástrojem proti pandemii, stejně jako tomu bylo před rokem, kdy kampaň začala. Okolnosti pro to jsou dnes výhodnější než tehdy, protože na rozdíl od do konce roku 2020 je k dispozici dostatek vakcín,“ analyzuje bavorský list. RHEINISCHE POST z Düsseldorfu pochybuje o přístupu nové spolkové vlády s ohledem na nedostatek očkovacích kvót: „Pokud si stanovíte cíl a nedosáhnete ho, nezbývá než uznat neúspěch a příště to udělat lépe. Vláda však postupuje jinak, kdy odkládané cíle dle libosti nejsou cíle, jen výchovná opatření – a těch má velká část populace v covid komunikaci dost.“

SÜDKURIER vidí vývoj pozitivněji: "Karlu Lauterbachovi musíte uznat jednu věc: Od té doby, co muž z SPD vede ministerstvo zdravotnictví v Berlíně, se něco děje. 30 milionů očkování do Vánoc, ale přesto není důvod spočinout na tom, čeho bylo dosaženo. Aby odolala vlně omikronů, je vyžadována virology proočkovanost 80 procent a Německo má k tomu ještě hodně daleko.

Vládní WIENER ZEITUNG upozorňuje, že zatímco Rakušané před dvěma lety hleděli do budoucnosti s velkým optimismem, negativní nálada z předchozího roku kvůli pokračující korona virové pandemii opět nabyla na síle, je aktuální, frekventované období. Jen dvě procenta si myslí, že rok 2021 byl zpětně velmi dobrým rokem.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Richard Seemann: Omikron vyvolává v Německu krajní situaci Richard Seemann: Semaforové žárovky praskají pod ruským tlakem Richard Seemann: Rakušané dostali nechtěný dárek pod stromeček Richard Seemann: Steinmeier - Stát musí ochránit své obyvatele

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.