Richard Seemann: Německo vlastně již má nového kancléře

Nebyla to prostě náhoda, že se Olaf Scholz před ustavujícím zasedáním parlamentu ležérně opřel o vládní lavici před místem, které posledních 16 let vždy zabírala Angela Merkelová. Jako zkušený mediální profesionál velmi dobře věděl, kolik kamer na něj míří a jak se na obrazovce jeví, když si na tomto místě uvolněně povídá s generálním tajemníkem liberální FDP Volkerem Wissingem a výkonným ředitelem Zelených Michaelem Kellnerem. Byl to jasný pohled do budoucnosti rodící se semaforové červeno-zeleno-žluté koalice se spolkovým kancléřem Scholzem v čele.

Nemohla to být náhoda na Scholzův výběr slov v mocném odborovém svazu „IG Bergbau, Chemie und Energie“, kde se zmiňuje, že koaliční jednání vlastně stále probíhají a pak bez jakéhokoli konjunktivu, který by mohl přijít, dává jasně najevo, že nová vláda zahájí veškeré právní změny v prvním roce, aby v Německu nevznikla žádná mezera pro průmysl budoucnosti a pro pracovní místa. "To je přesně to, co budeme příští rok řešit," řekl bojovně doprovázen potleskem. Chci to řešit jako kancléř Scholz - to je poselství, které vyslal už během předvolební kampaně.

To řekl ten, který v minulosti usilovně působil jako pracovní právník a seděl kolem stolu s odboráři a věděl proto, která má slova volit, aby je mohl „brát“ za ruku. Jako vicekancléř a ministr financí věděl, jak má působit státnicky a kdy se zaměřit na společné věci s klidem a v očích mu svítí … nebojte se. To se ukázalo i na posledním předvolebním zářijovém zasedání Spolkového sněmu za účasti Angely Merkelové. Když ve svém projevu na rozloučenou v Bundestagu odkázal také na ekonomické úspěchy i v době pandemie. Protože jsme drželi spolu, prohlásil a děkujeme vám za solidaritu ve spolkové vládě, včetně vás, paní kancléřko. Každému bylo jasné, že spolupráce ve spolkové vládě nebyla mezi křesťanskou Unií a SPD snadná. Ale Scholz – výborný taktik ukazuje, kdy útočit – a kdy ne. Na mezinárodní scéně to znovu a znovu ukazoval ve stínu Merkelové a postupně krok za krokem zařazoval vyšší rychlost, z vice na kancléře.

Poslední zasedání Spolkového sněmu v tomto složení se vyznačovalo volební kampaní. Palec nahoru pro Scholze, příroda mu hrála do karet, konstatovala ARD a dokumentovala to, když se ozvalo tvrzení, že jej řeči o vítězství FDP v koaličních jednáních štvou. "Vůbec ne," odpověděl stručně hamburským hanzovním stylem a stoicky vysvětlil, jak dobře jednání probíhají. A když zazněla otázka spolušéfa zelených Roberta Habecka, zda se stane „klimatickým kancléřem“, Scholz se jen usmál a diplomaticky řekl "společně budeme dobrou klimatickou vládou".

Tvářil se jako žák, který se těší na první školní den - komentovala ARD. Zřejmě proto, že odpor při koaličních jednáních se aktuálně zdá nízký, alespoň tak se to jeví navenek. Scholz se tak jednoznačně jeví jako státník, který chce pro Německo agitovat za vývoj klimaticky neutrálních technologií, které pak využívají i další země. To vše bude sociální, s minimální mzdou dvanáct eur na hodinu a slibuje nejen svým voličům, že je schopen toto dodržet jako budoucí kancléř. Za pět týdnů může zasednout na kancléřské křeslo a na svou novou roli se už rozhodně cvičit nepotřebuje, končí svou úvahu ARD.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

