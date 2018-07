Robert Troška: Neuvěřitelné chování redaktorky BBC při rozhovoru s maďarským ministrem

O objektivitě některých redaktorů veřejnoprávních médií si nikdo z nás nedělá iluze, ale to co předvedla redaktorka Emily Maitlis britské veřejnoprávní BBC v rozhovoru s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártó, je opravdu neuvěřitelné. Její obvinění ze xenofobního jednání premiéra Orbána nebo neustálé skákání do řeči známe velice dobře i u nás v době propuknutí migrační krize, kdy jiný než ten správný názor se ve veřejnoprávní TV nemohl objevit.

Můžeme jen závidět Maďarům, jak se jejich ministr zahraničí dokáže postavit soustředěnému tlaku médií. Porovnáme-li s našimi současnými nebo nedávno minulými ministry zahraničí, spíše než obrana zájmů našich lidí byla vždy v popředí vidina bruselské židličky.

Všimněte si v rozhovoru neadekvátně podrážděné reakce dotyčné redaktorky na slova maďarského ministra zahraničí, že sami Maďaři si mají právo rozhodovat o tom, koho si pozvou a kdo bude u nich žít. Tato slova působí na dnešní multikulturalistickou frontu jako mokrý hadr na čelo. Nejinak tomu bylo i v případě rozhovoru BBC. Posuďte sami-zde odkaz na rozhovor s českými titulky:

Paní redaktorka Emily Maitlis je typickou představitelkou dnešních „pokrokových absoloventů“ britských univerzit s mesiášským pojetím přístupu k problémům spojených s migrací bez ohledu na bezpečnostní důsledky takového jednání.

K moderování dotyčného interview s maďarským ministrem ji bezesporu kvalifikovalo to jediné správné vidění světa, se kterým se bohužel dnes a denně setkáváme v dnešním mediálním mainstreamu západní Evropy.

Po sledování dotyčného rozhovoru je člověku spíše smutno, když si uvědomí, jaké renomé měla BBC a její zpravodajství ještě před pár lety.

Jednání a způsob komunikace paní redaktorky a ve výsledku celé BBC je dnes bohužel odrazem značně pokřivené optiky zvráceného pojetí lidských práv s upřednostněním práv menšin bez ohledu na práva původní populace nesoucí na zádech břímě stále větší odpovědnosti za ty, kteří tuto odpovědnost zneužívají.

BBC v případě hodnocení a pohledu na migrační krizi sklouzává k lacinému aktivismu, který bychom očekávali spíše u politických neziskovek.

A co je ještě důležitější, BBC vyčnívající hlavně v minulosti svým nadhledem a odstupem dnes postupně ztrácí obojí včetně diváckého kreditu. A to je určitě škoda. Pro nás diváky, čtenáře i samotnou BBC.

Zdroj: https://www.bbc.co.uk/programmes/p06c43x2, https://en.wikipedia.org/wiki/Emily_Maitlis

Robert Troška

Autor je organizátorem internetové petice Za podporu tradičního manželství mezi mužem a ženou, s jejímž textem se můžete seznámit a podepsat ZDE.

