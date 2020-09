Roman Pokorný: Prymula zná výsadu králů

reklama

Až třetina diváků televizních pořadů využívá dnes možnosti chytré televize, program si nahrát a pustit si ho podle sebe v čase, který mu vyhovuje. Někteří televizní operátoři dokonce nabízejí archiv programů ze všech kanálů, ze kterého si můžete vybírat podle svého zájmu vždy až týden zpětně.

O to víc málokdo chápe, jak se jednotlivé televizní stanice neřídí daným programovým rozvrhem. Deset minut zpoždění není pro nikoho žádný problém. Snad je v tom i konkurenční boj, ale hlavně neprofesionalita. Ani ta nejchytřejší televize si pak nedokáže poradit s amatérismem jednotlivých programových ředitelů, kteří by měli dbát na dodržování časového plánu. Výjimkou není ani přesah jednotlivých filmů, kdy v době zvoleného filmu, dojíždí film předchozí. Stejné problémy jsou pak na konci programu, který je logicky bez konce. Proč si tedy kupovat technicky vyspělejší, a tedy i dražší televize, když mi není umožněno využívat jejich výhod?

Stejné to je i s rozlišením televizních přijímačů. Dnes už má každá televize možnost přijímat pořady v rozlišení HD, běžně se už prodávají televize s ještě větším rozlišením, označené 4K a v poslední době i 8K. Čím lepší rozlišení, tím lepší obraz. Přesto investice vložená do televize, je často úplně zbytečná. Je s podivem, proč české televizní stanice po celou dlouhou dobu existence vysokého rozlišení 4K ještě nevyprodukovaly na vlastní náklady ani jeden program v takovém rozlišení a nenabídly svým divákům daleko lepší podívanou než nabízí běžně používané HD. A navíc, proč často ani nevysílají zřejmě z důvodů šetření dat v plnohodnotném HD? S tím souvisí i jeden nešvar posledních týdnů, kdy je hlavně ve zpravodajství stále častěji požívaný Skype a jiné podobné počítačové komunikační programy například pro rozhovory.

Mizerné kvality, nejen obrazu, ale i zvuku, si musí všimnout úplně každý. Divíte se? Vždyť je to zadarmo. Stejně otravuje i dlouhá doba, po kterou se otázka ze studia dostane až ke zpovídanému. Nejlépe to vynikne, když se moderátor snaží, a to je velmi často, skočit do odpovědi zpovídanému. Pokud jde o spojení se zahraničními zpravodaji, dá se to ještě zkousnout, pokud takto přes Skype odpovídá nějaká osobnost pár metrů od studia, je to trapas. A s tím nemá nic společného ani pandemie covidu. Taková je zkrátka dnes dostupná technologie komunikace po počítačových sítí. Jak asi spolu mluví naši politici, když říkají, že se spolu spojili a komunikovali na videokonferenci?

Zdánlivé maličkosti vytvářejí nedůvěru ke všemu, co denně prožíváme. Nevěříme politikům ani odborníkům, na internetu se jim smějeme, jak často mění názor. Například náš současný přezíravý názor na epidemii koronaviru pochází právě z takové nejednotnosti. Co platilo v pondělí, v úterý je úplně jinak. Ministr zdravotnictví Vojtěch jeden den oznámí povinnost nošení roušek, aby to další den premiér zrušil. To je jen jeden z mnoha příkladů. Oznámené tiskové konference začínají běžně pozdě, nejméně o patnáct minut, nic není tak, jak bylo předem oznámeno. Takové pohrdání neštve jen připravené novináře, ale také běžné občany.

Jak blesk z čistého nebe pak zapůsobí první tisková konference nového ministra zdravotnictví Romana Prymuly, která začíná v jedenáct, na minutu přesně. Radiožurnál musí hned po oznámení přesného času přerušit ještě ani nezahájenou zpravodajskou relaci, aby přepojil na očekávanou konferenci nového ministra. Náhoda, nebo vojenský dril vojáka Prymuly. Doufejme, že to nebyla náhoda a že se to stane pravidlem i pro ostatní politiky, případně české televizní stanice. Pokud tedy stále platí, že přesnost je zdvořilostí králů.

Na závěr prodlouženého víkendu, Dnu české státnosti, zařadila televize Nova docela odvážně politickou debatu před blížícími se volbami. Místo nových dílů kriminálky Specialisté, která ve sledovanosti v pondělí vždy vévodí nad ostatními, jsme viděli nudnou diskuzi, docela nudných politiků. Pokud měli slovo, nic podstatného neřekli, pokud měli poslouchat své kolegy ve studiu, tak se vášnivě hlásili, že oni by to řekli lépe. Tak ještě, že se shodli na kritice přítomného Babiše, že vláda nebyla na pandemii připravená. Asi jí virus nikdo včas nepředstavil, aby se mohla připravit. Doslova uspávající vystoupení šéfa ODS Petra Fialy se vedla v duchu, že nejhorší je Babiš, že za všechno může a že s nimi nechce spolupracovat. Nebyla to ale právě ODS, která hned po volbách oznámila že s ANO nikdy spolupracovat nebude. Jakoby brněnský profesor politologie zapomněl na to, že neustále opakovaná kritika jedné osoby se v očích veřejnosti v určitý moment začne měnit a napadeného se začne zastávat a získávat k němu sympatie.

Školení, jak zaujmout veřejnost, by měl Fiala absolvovat u řeporyjského starosty protekčního fracka Novotného. A nemusí zacházet až do podrobností. Takhle si ale nové voliče ODS nezíská. V průzkumech je nyní lehce poráží i nedefinovatelní Piráti. Šéf Bartoš v debatě sice přesvědčoval, že mají na všechno své odborníky, i ekonomy i epidemiology, zřejmě se ale asi nestačil poradit s odborníkem na společenské oblékání. Po celou dobu pořadu mu nad černou ponožkou v společenské obuvi vyčuhovala bílá noha. Pro normální diváky nic moc podívaná, příznivci Pirátů mají ale asi určitě jiné priority.

