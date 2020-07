Rudolf Mládek: Blížíme se v Praze čínské totalitě doby Mao Ce-tunga?

reklama

Občan se logicky zeptá, proč si vedení Prahy myslí, že může mít stejné finanční výsledky v době, kdy je celosvětová pandemie, která pustoší některé státy doslova na dřeň. Proč by v takovém čase vše mělo být, jak tomu bylo včera. Proč se odboráři Dopravního podniku domnívají, že v době, kdy statisíce lidí přicházejí o místa, by jim měl narůstat plat, a to dokonce při výrazně nižších, pandemií ovlivněných, výkonech. Ta logika, že vše musí být při starém, jako by pandemie neexistovala, je více než podivná.

Protože zdražení jízdného veřejné městské dopravy, nebo chcete-li MHD, by mohlo zvýšit využívání automobilů k dopravě do práce či do úřadu, radní plánují také razantní zvýšení ceny parkování. V čase, kdy druhá vlna epidemie je na spadnutí a již v některých státech probíhá. Ačkoliv je osobní automobil jistou formou ochrany před nákazou, Praha jeho užití, resp. parkování, hodlá zpoplatnit vyšší sazbou a nepochybně přijde na přetřes zavedení dalšího poplatku.

Vypadá to, že současní pražští radní se zhlédli v modelu Mao Ce-tunga, kdy miliony lidí v modrácích jezdili do práce na kolech. Tito modří mravenci, jak je posměšně titulovala i socialistická propaganda, jsou, zdá se, cílem i současné pražské radnice. Vysněný, ekologický a zelený návrat do padesátých let Číny. Tak lze přeložit jednání politické garnitury, co se na pražské radnici chová jako na dobytém území

A kdo z Pražanů chce návrat do padesátých let minulého století? Kdo vůbec chtěl, aby ambiciózně nezřízení fanatici určovali, jak budeme žít a jak budeme v Praze existovat? Takový mandát žádnou volbou získat nemohli. A přesto se začínají chovat jako ta nejhorší totalita minulého století. Inu občané, je to na vás, co si od těchto papalášů necháte líbit…

Ale možná je vše způsobeno tím, že pražská radnice chce splnit příkazy své Nejvyšší vůdkyně Grety a zastavit jí objevenou ekogenocidu. Pak bychom si ale měli my, ostatní občané říci, co je pro nás horší, zda je to údajná ekogenocida duševně poškozené Grety, nebo reálný ekofanatismus pražských radních. Ale již dnes je zřejmé, že poslední pražské volby se opět nepovedly.

Psali jsme: Rudolf Mládek: Nehody na železnici vyřeší komise? Rudolf Mládek: Nesnesitelná bělost bytí... Joe Biden Rudolf Mládek: Kapitalistické krizi se poručí - Nebude Rudolf Mládek: Zlato na rozdávání

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.