Rudolf Mládek: EU povýšenecká a agresivní

Extrémní míru arogance a sebestředné nezodpovědnosti předvádí EU s prezentovanou socialistickou vizí budoucí Evropy. To je důvod, proč EU není schopna čelit současným výzvám. To je důvod, proč padají návrhy na pokuty za nepřijímání migrantů, to je důvod, proč v zemích V4 to vypadá spíše na neokoloniální politiku, než na členskou, to je důvod sporů se Spojenými státy. Nikdy nebyla politika Západní Evropy od roku 1950 tak špatná.

Zatím malé naděje

Dílčí změna po volbě v Británii (BEXIT) sice nastala v Rakousku a Itálii, ale hlavní osa Brusel-Paříž-Berlín stále neslyší, změněnou realitu nevnímá a na nikoho se neohlíží. Skutečné řešení migrační krize se proto utápí v záplavě slov, planých slibů, marných nadějí a výhrůžek.

Deportace migrantů? Téměř nulová. Ochrana vnějších hranic EU? Téměř nulová. Ochrana před nezákonným zaváděním jiného neslučitelného práva? Nulová. Ochrana před dětskými sňatky? Nulová. Ochrana před ženskou obřízkou? Ochrana před bigamií? Nulová a nulová. Diskuze o řešení migrace? Nulové, jalové a směšné. A ty plánované stanové tábory EU v Africe? Bude z toho jen další kolonie táborů jako v Dárfúru s trvalou péčí o všechny v něm žijící a také na desítky let. Za miliardy eur řešení o ničem.

EU a plán na likvidaci národů

„Elity“ EU reprezentované osou Brusel-Paříž-Berlín se rozhodly udělat z členských zemí EU jakýsi beznárodní, politicky nesvéprávný útvar. K tomuto plánu slouží i podporovaná migrační politika. Plán maskují vzletnými a prázdnými slovy o další integraci a solidaritě, ale čím dál více je zřejmé, že cíl je zákeřný a neudržitelný. Nesmyslné ekonomické i jiné regulace pak jen podtrhují jak je tento plán zlý.

Ohlupování osou Brusel-Paříž-Berlín, že je nutné pro vyšší blaho „všeholidu“ zrušit národy Evropy připomíná fanatická náboženství pochybných sekt. Místo plánu nacistů na totální nasazení tu máme podobný plán na totální obsazení. Vzývané globalizaci spadla maska a vidíme jen sobectví, chamtivost a nestoudnou bezohlednost.

O vymazání evropských národů se už snažil nacismus a internacionální socialismus a oba pokusy skončily krachem. Díky USA především.

Tragický Obama

Samozřejmě, že se ose Brusel-Paříž-Berlín líbil černošský švihák v úřadu amerického prezidenta, jehož špatně skrývaná nenávist k Evropě a bílým obyvatelům byla zřejmá. S ním a s povedenou rodinkou Clintonových v zádech bylo možné a snadné zahájit postupnou likvidaci národů v Evropské unii ve prospěch globalizátorů a fanatiků v EU. Zhoubný plán osy Brusel-Paříž-Berlín je, žel, i přes změnu vlády v USA ale stále aktuální.

Zlu je nutné se postavit

Národy v EU si proto musí stále a stále opakovat, že se musí postavit zlu, postavit se nelegální migraci, nesmyslným cenzurám, regulacím a bruselským pahodnotám. O žádné skutečné civilizační a pokrokové hodnoty pro kohokoliv dávno nejde.

EU vnucovanou beznárodní zglobalizovanou Evropu musíme odmítnout. Odpudivou ideu o povinném přijímání migrantů dokonce musíme prohlásit za zločinnou.

Rudolf Mládek

