Cože? Vytváří se armáda států Evropské unie, budí obavy

Francouzský prezident Emmanuel Macron přišel s nápadem vytvořit mimo struktury NATO vojenskou sílu, která bude podle potřeby zasahovat tam, kde bude třeba. Dohodu o spolupráci podepsali zástupci devíti zemí – Francie, Německa, Belgie, Dánska, Nizozemska, Estonska, Španělska, Portugalska a Velké Británie – v Lucembursku. Jde o jeden z kroků spolupráce v oblasti obrany členských zemí EU. Snaha o spolupráci v oblasti obrany nad rámec spolupráce v NATO zapadá do projektu tzv. trvalé strukturované spolupráce v obranné oblasti, označované zkratkou PESCO.

Spolupráce zmíněných devíti zemí by mimo jiné měla pomoct Velké Británii, aby zůstala na EU v oblasti bezpečnosti napojena i poté, co se završí brexit.

Dohodu o spolupráci devíti zemí přivítal i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, protože těmto zemím jde prý o totéž jako celé Severoatlantické alianci – být připraven pro případ krize.

Český komunální politik a podnikatel Zbyněk Passer dodal, že EU už pár let dokazuje, jak dokáže či spíš nedokáže chránit své hranice. Přesto hodlá sestavit vlastní intervenční sbory. Passer proto ironicky navrhl, že by první vojenskou operaci měly provést v Polsku, kde by měly svrhnout konzervativní vládu strany Právo a spravedlnost a vrátit moc do rukou liberálních elit. A to by byl teprve začátek „bratrské pomoci“ v rámci zemí EU.

V další operaci by si EU mohla došlápnout na Prahu a obsadit Pražský hrad, kde dnes sedí prezident, který vyslovuje zvláštní názory. A třetí ránu by mohl dostat maďarský premiér Viktor Orbán.

Zbyněk Passer doslova napsal:

Evropa se není schopná domluvit ani na ochraně vlastních hranic, ale chce vlastní intervenční sbor.

Navrhnul bych seznam misí:

1) Sturm nach Warsau, potlačit konzervativní kontrarevoluci a vrátit moc do rukou liberálních elit. Vyčistit média od konzervativních samozvanců a ztroskotanců.

2) Z Varšavy to vzít na Prahu a obsadit Pražský hrad. Václavské náměstí zas bude plné mávačů, jako v devětatřicátém a Obergruppenführer Schulz se může vyfotit na balkónu pražského hradu. Bude jmenován říšský prorektor Bernd Posselt.

3) EuroBVP, která se nerozpadnou cestou po D1 obsadí Budapešť ze severozápadu. Maďaři si osvěží šestapadesátý a král lidumilů Soros bude za elektrickým invalidním vozíkem vláčet zohavenou mrtvolu diktátora Orbána.

autor: mp