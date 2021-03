Rudolf Mládek: Jízdné v Praze se bude zdražovat

Generální ředitel pražského dopravního podniku (DPP) Petr Witowski navrhuje i s ohledem na dopady pandemie zdražení jízdného v pražské hromadné dopravě. Už se zdražují nemovitosti, pobyty na horách, letenky… Kdekdo se snaží zhojit své dosavadní ztráty, tak proč by se to mělo vyhnout pražské veřejné dopravě.

„Když se podívám do evropských měst, podíl nákladů uhrazených příjmy z jízdného je daleko vyšší. I v Plzni, Ostravě nebo v Brně je „legitka“ daleko dražší než v Praze,” říká Witowski. (1) Odmítá výraznější zvyšování mezd a plánuje s ohledem na omezený provoz dokonce propouštění. Ještě včera se do DPP sháněli lidé pomocí pobídek, dnes je jich tam nadbytek. Cena jízdného je vždy a všude cenou politickou, pokud je městská veřejná doprava (MHD) ovládána politiky. Najdeme města, kde je dokonce i zčásti zdarma, aby byla pro občany atraktivní.

Cena jízdného v Praze je skutečně nízká a pražská radnice se bude muset rozhodnout, zda taková zůstane. Plány na změnu se v tisku sice objevily, ale vždy to byly jen výkřiky bez reálných podkladů. Nevíme, jak jsou využívány jednotlivé trakce, tj, metro, elektrické dráhy a autobusy. Nevíme, my občané, kolik skutečně stojí poměrové náklady na jednoho přepraveného cestujícího.

Nevíme, zda někdo dělal vůbec nějaký průzkum, jaká cena, resp. její výše ovlivní občana, že nakonec zvolí osobní automobil, než by použil MHD. U řady občanů ani „zadarmo“ nabízená MHD jej od užití svého vozidla neodradí, protože cena na jeho rozhodování nemá vliv. A takových také není a nebude, nejen v Praze, málo. Trefit se cenou do přijatelného očekávání patří do umění politiky, ale zdá se, že se o tento um nikdo na pražské radnici nepokouší.

Více se tam všichni starají o nákupy. Asi je dobré, že se koupí polovina autobusů nová, ale jedna trolejbusová linka je žalostně málo. Určitě je dobré stavět metro D, ale jeho cena doslova závratně roste, a to se ještě pořádně ani nezačalo. Určitě je dobré po vzoru vládní propagandy tvrdit, že „už brzy“ se začne stavět nějaká tramvajová trať, ale nezdá se, že by to byla pro pražskou radnici až taková priorita. Prostě ta minulá „krnáčovská“ bída, jen lehce zmenšená, trvá dál.

A protože kupčíci by kupovali kdeco, nepřekvapí ani plán na nákupy vakcín, ze kterého nakonec sešlo. Ono by se těžko vysvětlovalo, proč Praha chtěla koupit vakcíny údajně za bezmála desetinásobně vyšší cenu, než ji kupuje stát. (2) Ale pražští kupčíci si brzy zase něco najdou. Ostatně jak říkal kolega ze sousedské země: Je ještě něco, v čem Vy, Češi, nejste ti nejhorší? Určitě se něco najde, ale veřejná činnost, jak české vlády, tak pražské radnice, žádný optimismus už nevzbuzuje. Výsledky jsou totiž tristní a ani ta barnumská propaganda (3) to nezakryje. Otázkou je, zda to voliče ještě vůbec zajímá.

