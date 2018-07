Rudolf Mládek: Malá a její rezignace

Rezignaci nové ministryně spravedlnosti Malé požaduje kdekdo. Jedni proto, že jsou v opozici, druzí proto, že by rádi na tomto postu viděli jiného člověka, ale nejpodstatnější je požadavek obce právnické, která si neumí představit (a správně), že by funkci ministra spravedlnosti měl vykonávat člověk, který je dvakrát de facto už usvědčený z podvodu. Ostatně členové i Legislativní rady vlády buď přímo hrozí svým ukončením v tomto významném orgánu státu, nebo svůj odchod zvažují.

Podvod se nedá ustát

Je na premiéru Babišovi a samotné Malé, jak s věcí naloží. Jistěže mohou oba mávnout rukou. V dějinách našeho státu se v minulosti ve vládě promenádovaly osoby zajisté mnohem horší. Avšak to bylo v době totality a k té se snad tato vláda nehodlá vrátit. Nebo ano? Pokud ano, pak je jedno, zda Malá něco opsala a někoho podvedla. Dnes. Zítra bude třeba lhostejné, když členové vlády budou krást, pozítří i na objednávku likvidovat své politické protivníky či kritiky objednáním vražd. I to jsme tu nedávno u soudu měli, když objednávka vraždy novinářky zadaná politikem se nezdařila.

Babiš sáhl vedle

Leč ani vteřinu nemohl Babiš tušit, že nejenže Malá opisovala ve svých diplomových pracích, ale že je i téměř neschopná hovořit s novináři. Údajná plánovaná výměna současného nejvyššího státního zástupce Zemana nemohla být příčinou nominace Malé. Je totiž obvyklé, že výměny státních úředníků provádí každá nová vláda všude na světě. Nic divného na tom není. Navíc koncepce prosazovaná současným státním zastupitelstvím vedoucí k absolutní nezávislosti a tím také k ne-kontrole není program, který by soudný člověk schválil. Takže otázka dne: Má ANO nějaké volné schopné právníky

Malá poškozuje celou vládu

Výrok Malé o tom, že by se mělo zastavit vyšetřování kauzy Čapí hnízdo je výrokem, který ji nejvíce diskvalifikuje pro výkon ministryně spravedlnosti. Zavádět jakési „odpustky“ na základě volby je nepřijatelné věcně i koncepčně. A Babišovi tím spíše uškodila, než pomohla. Osoba, která po takovém systému volá by neměla být ministryní. A nic to nemění na podstatě věci, že celá kauza Čapího hnízda vůbec nemusí skončit u soudu, protože protiprávní jednání ještě nemusí být jednání trestné.

Důvěra vládě

Hlasování o důvěře vládě se blíží. Pokud dorazí premiér Babiš do Poslanecké sněmovny s Malou ve funkci, uvidíme divadélko, které tu od doby Grossova bytu (ex-premiér, který se funkce vzdal) nebylo. Tak jako Grossova aféra táhla preference ČSSD dolů, tak je potáhne pro hnutí ANO dolů Malá. Ministryně typu „Ctrl C + Ctrl V" bude trvalým a snadným terčem kritiky, výsměchu, pohrdání a posměšků. A celá vláda s ní. Mimo jiné i proto, že výroky Malé o tom, jak se nad svými diplomovými pracemi nadřela, se až příliš podobají nafilmovaným kotoulům hráče Brazílie Neymara. Je jen otázkou, kdy si z nich někdo udělá filmovou legraci, jako to Neymarovi udělalo KFC. A aby ministr spravedlnosti hovořil slovníkem přistiženého žáčka základní školy je také nedůstojné.

„Neymar“ a KCF ZDE



