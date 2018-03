Rudolf Mládek: Merkelová mluví a je to opět k pláči

1. Merkelová odsoudila tureckou vojenskou intervenci v Sýrii proti kurdským milicím YPG.

Komentář: Sice líbivé, ale neměla by nám Merkelová vysvětlit, jak je možné, že kurdské milce jsou masakrovány Turky v německých tancích? Správa Afrínu tento týden oznámila, že před boji v minulých dnech uprchlo 200 tisíc lidí. Ano, z těchto lidí se stali uprchlíci a to díky německým zbraním a státu, který je stále ostudně členem NATO.

2. Merkelová trvá na tom, že z humanitárních důvodů bylo nutné na vrcholu migrační krize v roce 2015 pomoci běžencům. Zdůraznila, že Evropská unie musí lépe střežit své hranice a rozhodně vystupovat proti islámským radikálům.

Komentář: Nešlo o pomoc jen uprchlíkům ale především ekonomickým migrantům a Merkelová toto rozhodnutí přijala pouze za SRN, bez konzultace se členy EU. Dodnes cca 500 tisíc přijatých migrantů nemá v SRN azyl, protože vůbec pro něj nesplňují zákonné podmínky. Báchorky o lepším střežení hranic jsou mimořádnou licoměrností, neboť je známo, že „Hlídač Frontex“ se stal dovozovou cestovní kanceláří sloužící migrantům a pašerákům. Islámské radikály si můžeme poslechnout v desítkách you-tube záznamech a vidíme, že proti nim nikdo nic nekoná, ani na záběrech usvědčená přihlížející německá policie. Proslavená délka paže, tak vřele doporučovaná obrana proti násilníkům se zjevně ani proti islámským radikálům neosvědčila.

3. Svět mimo Evropu považuje kancléřka za nehostinný, jednotný kontinent je podle ní garantem dlouhodobého míru a blahobytu. Hlouběji spolupracovat chce v rámci EU v hospodářské oblasti, v zahraniční politice, v obranné sféře i na posílení základů eura.

Komentář: S nehostinností by nesouhlasily ani Spojené státy, ani Kanada, ani Austrálie, ani karibské oblasti, ani Hong Kong ani Japonsko ani Thajsko ani Malajsie, ani Spojené arabské emiráty a výčet by mohl pokračovat. Zdá se, že kancléřka už nemá smysl pro realitu a fakta. Hlouběji se chce Merkelová zakousnout především do výnosů z členských států, které díky kapitálu a euru přinášejí jejímu Německu prebendy. Nelze se divit, že volá po dalším „prohloubení“. Otázkou je, zda ostatní v EU o takovou politiku mají dále zájem. Je už prokázáno, že poměr dotací ku odlivu kapitálu je pro Českou republiku nevýhodný v poměru jedna ku třem a nápadně se to podobá koloniální politice v Africe devatenáctém století.

4. Žádný z členů eurozóny svým chováním nesmí ohrozit ostatní státy. O reformě měnové unie by podle ní mohlo být rozhodnuto v červnu.

Komentář: Za ohrožování ostatních členů EU Merkelová a Brusel pokládají i jen samotnou úvahu o referendu o setrvání v EU. Údajnou reformu Unie si domluvila s francouzským prezidentem Macronem a jako vždy ji hodlá pod hrozbou odebrání dotací nadiktovat členským státům EU. Demokracii „po merkelovsku“ totiž výrazně svědčí současné odevzdané a pasivní vlády členských států EU.

5. Trumpova cla považuje Merkelová za nezákonná

Komentář: Kancléřka mate veřejnost slovem „nezákonná“. Trump se dovolal principu, který Světová obchodní organizace (WTO) do doby přezkumu připouští a učinila tak WTO i v minulosti. O nezákonnost nemůže jít v žádném případě. Projev Merkelové je opět z jedním z „antiamerikanismů“, které se od Bruselu po Berlín módně šíří. Nakonec to Američany vyprovokuje k podstatně větší reakci. Tato EU bude pod Merkelovou taktikou obchodně válčit s Británii, Spojenými Státy, s Ruskem, a brzy možná i s mnoha členy Evropské unie a nabízí se otázka: „A s kým tedy nebude Merkelová ve válce?“

6. Merkelová v projevu zmínila i případ otravy někdejšího ruského agenta Sergeje Skripala, za kterou podle Británie stojí Rusko. Uvedla, že Moskva musí jednat transparentně.

Komentář: Odkud látka zvaná Novičok pochází, to mají experti prozkoumat a potvrdit během příštích čtrnácti dnů. Že tuto látku mohlo vyrobit více laboratoří je zřejmé, stejně tak jako je zřejmé, že si ji mohly obstarat různé skupiny na nelegálním trhu. Vyzývat nyní Rusko k čemukoliv je předčasné. Merkelová znovu předvádí politiku bez jakéhokoliv rozumného posunu. Nejenže to není to, co Evropa potřebuje, ale zjevně to povede k nesmyslnému konfliktnímu vývoji. Německá vůdkyně už mnoho let tragicky politicky zaostává. Je čas na to, aby se členské státy EU dohodly na společném postupu bez ní.

autor: PV