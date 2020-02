Rudolf Mládek: Nebuďme tak hloupí

reklama

„Liberálně proevropské pojetí“ politiky je pro slušné občany v dnešní době doslova nebezpečím. Oba tyto pojmy natolik změnily svůj původní obsah, že je nutné před nimi varovat. „Liberálně proevropské pojetí“ má mj. za cíl i zmizení národů Evropy. To ale neodpovídá plánu zakladatelů Evropské unie, který obsahuje SCHUMANOVA DEKLARACE ze dne 9. KVĚTNA 1950, citujme:

„Tím, že bude zavedena společná základní výroba, a bude vytvořen nový Vysoký úřad, jehož rozhodnutí bude závazné pro Francii, Německo a pro další země, jež se k nim připojí, vzejde z tohoto návrhu první konkrétní základ Evropské federace, jež je nezbytná pro udržení míru.“

V beznárodním prostoru žádná federace samozřejmě nevznikne. Současná EU směřuje spíše k jakési úřednické autokracii, kde volby jsou jen fíkovým listem pro skutečnou moc. Přesně tím jsou (doufejme, že dočasně) volby do Evropského parlamentu (EP). Na špatném řízení EU takové volby nic nezmění a prověřování členů Evropské komise poslanci EP v konečném součtu nic neznamená. Tito poslanci neovlivní samozvanou „vládu“ EU. Pokud už vůbec nějakého politika odmítnou, za špatného je jmenován obratem jiný, stejně špatný nebo dokonce horší.

Čerstvá předsedkyně Evropské komise čelí doma v Německu takovému skandálu, že by ji ve skutečně demokratických zemích dávno z politiky vyloučili. Ne tak v EU a ne tak v Německu, bývalé Spolkové republice. Bývalé proto, že nikdy spolkový kancléř nemohl po roce 1945 zrušit výsledky svobodných voleb, dnes to klidně německá kancléřka Merkel páchá. Tato světově nejhorší politička posledních dvaceti let přináší úděsné výsledky, které její vlastní stranu (CDU) posouvají do průměrnosti a budoucího zapomnění. Příkladem její svévole budiž nejen zásah do voleb v Durynsku, ale také nikým neschválené likvidační otevření hranic v roce 2015 a korunou pokrytectví je její politika vůči Rusku, které jí nevoní (proto sankce), ale ruský plyn bere (je levnější než americký). Nemůže být překvapením, že Američané intenzivně vyzývají východní část Evropy, aby nad stavem přemýšlela. A nabízejí miliardu dolarů pomoci.(2)

Evropská unie svou trapnou „udržitelnou“ rétorikou nedokáže udržet ani technologické trendy, ani podíl na světové ekonomice, nedokáže udržet právní řády ani ve Francii, ani v Německu ani ve Švédsku, a ani přívaly nekončící migrantů. Už i Soud pro lidská práva (ESLP) nebezpečnost této politiky pochopil a posledním rozsudkem rozhodl, že státy mají právo vracet ilegální migranty.

Pro ty, co o rozsudku nevědí, uvádíme, že jde o průlomové rozhodnutí. (3). Imigranti, kteří ilegálně pronikli na území jiného státu mohou být vraceni zpět bez zahájení azylové procedury. Soud tak rozhodl v případu dvou ilegálů z Mali a Pobřeží slonoviny, kteří, pronikli v roce 2014 z Maroka do španělské enklávy Melila, a byli okamžitě deportováni zpět. Tito „uprchlíci“ podali na tento postup španělských pohraničních orgánů do Štrasburku žalobu a ten jim (konečně!!) nevyhověl.

Uvedený rozsudek Štrasburského soudu jednak mění dosavadní filosofii migračního a azylového práva a jednak je ranou pro migranty a převaděče. Snadné peníze z azylových dávek už nejsou v EU zaručené. Uvidíme, který stát bude rozhodnutí soudu (ESLP) využívat a respektovat. Dodejme, že pokud si vůbec někdo troufne uveřejnit procenta, kolik „uprchlíků“ v EU vůbec pracuje, je to vždy velmi nízké číslo a to dokazuje, že obavy obyvatel Evropy před migrační invazí nejsou liché.

O to smutnější je fakt, že plán zakladatelů EU byl výborný, smělý a dobře ekonomicky naplánovaný. To, co z něj udělali aktivisté a politici z Bruselu, Paříže a Berlína je až neskutečné. Přestože „neskutečnosti“ si Evropa v obou světových válkách vyzkoušela, zřejmě zůstává nepoučená. Naprostá apatie a lhostejnost západních občanů Evropy (vyjma žlutých vest) nejenže zlu nebrání, ale mnozí mu dokonce tleskají. Osa Brusel-Paříž-Berlín těmto lidem plánem na vymazání národů chystá politickou oprátku a oni jí přesto to lano ještě podávají. Nebuďme my tak hloupí.

