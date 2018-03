Rudolf Mládek: Neúplné informace Slonkové a Kubíka

Kauza prodej

„Bývalý okresní koordinátor Strany přímé demokracie (SPD) v Novém Jičíně, Vladimír Machciník, do policejního protokolu loni uvedl, že musel za své peníze koupit reklamní předměty strany SPD – šály, odznáčky a jiné v hodnotě zhruba tři tisíce korun za období dvou měsíců – a toto následně rozprodat a peníze odevzdat panu Volnému, který mu na to nedal žádný doklad. Novináři Kubík a Slonková následně začali částky násobit třemi tisíci členů. Oba se shodli na tom, že je to doslova „zlatá žíla“. Peníze z těchto obchodů mohou podle žurnalistů směřovat do kapsy poslanci za SPD Lubomírovi Volnému. Novináři Kubík a Slonková uvedli, že získaný protokol je klíčovým důkazem proti Okamurovi“. (Zdroj).

Fakta první: Stránky SPD

Strana přímé demokracie má zaregistrován jak název, tak i své logo a jeho užití podléhá schválení statutárních zástupců této strany. Nepochybně tedy SPD schválila užití svého loga pro výrobu reklamních předmětů. Tedy ten, kdo tyto předměty vyráběl a dále prodával takovým souhlasem SPD předpokládejme disponoval. Na stránkách SPD (http://www.spd.cz/) lze opravdu najít reklamu: NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP. Jak je ale ze stránek SPD zřejmé, tak v obchodních podmínkách pro podej reklamních předmětů není uvedena SPD, ale je zde jako smluvní strana pro kupujícího uveden Mgr. Lubomír Volný, OSVČ, se sídlem Pokorného 1352/63, 708 00 Ostrava -Poruba. Stejně tomu tak je i pro případy reklamace či odstoupení od smlouvy. Smluvní stranou tedy zjevně není SPD. Ta pouze legitimně poskytla svůj souhlas s užitím chráněného loga a s umístěním reklamy prodeje na svých stranických stránkách. Nic více a nic méně.

Fakta druhá: Tvrzení Machciníka

Vladimír Machciník uvádí, že reklamní předměty s logem SPD zakoupil za své peníze. Stal se tedy jejich vlastníkem, pokud ovšem nebyla mezi prodejcem Lubomírem Volným a Machciníkem uzavřena nějaká vzájemná smlouva například o zprostředkování. Tyto skutečnosti Kubík a Slonková neuvádějí. Není ani zřejmé, zda jsou obsahem policejního protokolu, byť se jedná o dost podstatný fakt. Pokud Machciník dál výrobky s logem prodával, opět nikdo neuvádí, zda z tohoto prodeje generoval nějaký zisk, zda tento zisk byl jeho odměnou či nikoliv, zda jeho takto získaná odměna byla předmětem daňové povinnosti, nebo zda zisk, v podobě odevzdaných peněz byl odevzdán podnikateli Volnému. Nic z těchto otázek není řešeno v příspěvku zveřejněném na Parlamentních listech (PL -viz zdroj výše). Co už vůbec netušíme, kolik měsíců trval onen Machciníkův prodej, protože věta „každé dva měsíce“ uvedená v článku PL nemá konečné určení.

Fakta třetí: Kupci

Z jakého zdroje zjistila Slonková s Kubíkem, že si propagační předměty prodejce Volného resp. prodávajícího Machciníka zakoupilo celkem tři tisíce členů SPD? Nikdo jiný si je nekupoval? Kdo vede či vedl takové účetnictví, pokud vůbec nějaké existuje? Jaký byl celkový objem prodeje a jaký byl celkový náklad na výrobu, na reklamu a na následný prodej? Proč by rozdíl těchto nákladových položek k prodejní ceně měl představovat „zlatou žílu“?

To žel netušíme, článek v Parlamentních listech, vycházející z tvrzení Slonkové a Kubíka neuvádí žádné hodnověrné číselné a ověřitelné údaje. Co dále není jasné, jaký motiv by měl mít Machciník, aby každým rozprodejem reklamních předmětů odevzdal Volnému nejen zisk z tohoto prodeje, ale i své do koupě vložené peníze. V tomto momentu opět můžeme spekulovat zda to byl dar, zda se jednalo o půjčku, zálohu na odebírané zboží, splátku dluhu ap. Prostě investigativní šetření nám na tyto otázky vůbec neodpovídá.

Fakta čtvrtá: Účtenky

Tvrzení, že Volný nevystavoval údajně potvrzení za převzaté peníze od Machciníka může být předmětem šetření, pokud se neukáže při prvním prověření, že věci byly jinak. Nevíme, zda prodejce Volný byl pozván, aby v této věci podal vysvětlení. Nevíme, proč Machciník tvrdí, že „musel“ prodávat reklamní předměty, vkládat do prodeje své peníze a nakonec proč musel údajně všechny peníze Volnému odevzdávat. Co ho nutilo k takovému kroku? Kubík ani Slonková neuvádějí, že by zjistili jaké to byly skutečnosti, které donutily Machciníka k nucenému odběru reklamního zboží a následnému prodeji. Opět nevíme, zda novináři takový dotaz Machciníkovi vůbec položili anebo zda jej položil vyšetřující orgán. Ono vynucené jednání, resp. jeho příčiny by nám čtenářům mohly hodně napovědět. Leč nevíme opět nic.

Fakta poslední: Obvinění předsedy SPD Okamury

Co už zjevně víme, že redakce Seznamu Zprávy, ze které jsou Kubík a Slonková vede soudní spor se stranou SPD. To už samo o sobě vyvolá otázku podjatosti obou autorů. Nic proti odhalování šlendriánu, ale i obyčejnému čtenáři musí být zjištěná fakta jasná, musejí být věrohodně doložená a teprve poté je možné někoho volat k odpovědnosti. Tvrzení, že nějaký protokol, je „klíčovým důkazem proti Okamurovi,“ který v tomto případě nefiguruje ani jako smluvní strana pro prodej reklamních předmětů, ani není Machciníkem v protokolu napadaný, je tvrzení účelové. Kubík se Slonkovou tvrzením o klíčovém důkazu proti Okamurovi jej de facto nepřímo obvinili z protiprávního jednání a takové pomluvě se Okamura může bránit. A to jak pomocí trestního, tak občanského práva.

Pokud Televize Seznam avizuje na úterý 27. března další nové skutečnosti, měla by se poradit s dobrým právníkem, zda fakta Slonkové a Kubíka jsou ověřena a doložena a zda za možné viníky nějaké nepravosti označují skutečně odpovědné osoby. Rozhodně byl právník Televize Seznam měl posoudit zda bylo něčí konání protiprávní a zda je přičitatelné vedení SPD. Zatím to vypadá na přesný opak.

Rudolf Mládek

