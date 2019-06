Rudolf Mládek: Reportér České televize by neměl klást dětinské otázky

V pořadu, který působil spíše jako reklama SŽDC na nějakém veletrhu se optal moderující redaktor, zda se tak malé zemi, jako je Česká republika vyplatí stavět vysokorychlostní tratě. Ředitel Svoboda diplomaticky odpověděl a dál se otázka neprobírala. Co si ale musíme říci, že otázka byla stejně tak nesmyslná, jako kdyby se někdo ptal, zda má tak malá republika mít letiště, když autem jí přejedete za pár hodin.

Redaktor ČT projevil zjevnou neznalost problematiky a bylo by dobré, kdyby si předem o věci něco nastudoval. Vysokorychlostním železnicím (VRT) se věnuje mnoho odborných portálů a informace je možné na nich snadno nalézt.

Poprvé to, že VTR se vyplácejí při délkách 400 až 600 km a objeme cca 10 milionu přepravených cestujících. Velké země proto mohou stavět čistě „domácí“ VTR, malé země samozřejmě s propojením do sousedních zemí. Ostatně poslední návrh české VRT směruje k Drážďanům a dále do Berlína. Tedy na trať, kde se původně plánoval český I. Koridor, jeho část se měla stát součástí evropských koridorů. Stejně tak by platilo pro spojení Mnichov - Praha až například do Varšavy. Přeshraniční VTR ale provozují i takové země jako je Španělsko s Francií , Švýcarsko s Itálií a další. S dohledání takových tras a i to, že je už provozují i soukromé společnosti si měl pan redaktor ČT předem nastudovat.

To, na co se servilní redaktor ČT neptal by nás ale zajímalo podstatně více. Například, proč nedošlo k dokončení I. Koridoru v trase Berlín – Praha – Vídeň, dále kde SŽDC získá finanční zdroje po roce 2024 až dojde k výraznému omezení evropských dotací, proč se trať do Drážďan má stavět neuvěřitelných 31 let, proč jsou projety typu PPP (Public Private Partnership) na železnici doslova tabuizovány atd.

Dramaturgii České televize je nutné poděkovat za to, že se problematice českých železnic začala opět věnovat, ale příprava pořadu by měla odpovídat očekávané kvalitě. A toho rozhodně dosaženo nebylo. Dělat SŽDC lacinou reklamu za peníze daňových poplatníků zavání nějakým osobním zájmem. To důvěru diváků nepřináší a lidé problematiky znalí pak jen nevěřícně kroutí hlavou.

autor: PV