Stanislav Zapletal: Myslíte, že Válek s covidem zaválí?

Se zájmem sleduji, jak se mnohým očekávaným členům nové vlády do práce nechce. Třeba pan profesor Válek. Byl nejostřejším kritikem všeho, co fungující vláda proti covidu udělala.

reklama

Bylo samozřejmé, a každý rozumný manažer by po takové příležitosti, kterou mu nabídl premiér Babiš doslova chňapl, aby se Válek účastnil už nyní všech akcí ministerstva zdravotnictví, seznámil se s prostředím ministerstva, poznal klíčové pracovníky a tak dál. Kdo někdy přebíral skutečně odpovědnou funkci mi dá zajisté zapravdu. Sám jsem to zažil: když jsem v 90. vstupoval do funkce podnikového ředitele nezanedbatelného podniku, nechal jsem bývalého ředitele ve funkci i po svém nástupu a účastnil se jeho jednání jako pozorovatel. Dosáhl jsem toho, že jsem okamžitě po převzetí moci mohl dělat uvážlivá opatření. A nejen to, bývalý ředitel se stal mým přítelem a stal se ředitelem pro Východ. Ale Válek? Kdepak. To by musel přestat na Vojtěchovu práci a na práci Vojtěchova ministerstva kydat. Jenže problém je v tom, že jednou Válek dokydá. Až přijde na ministerstvo jako nový ministr a bude na své podřízené koukat jako vyoraná myš. Ještě nějakou dobu pravda potom může v kydání pokračovat, jenže covidu se bude muset najednou věnovat cele, ať bude chtít či ne.

Kdyby přistoupil na nabídku Babiše a přistoupil blíž k Vojtěchovi, měl by obrovskou výhodu: seznámil by se se situací, aniž by za cokoli odpovídal. Mohl by uplatnit své názory. Neboť covid je apolitický a nebude se ohlížet na to, kdo má či nemá rád Vojtěcha či Babiše. Válek tedy poprvé zklamal. Dřív, než do své funkce ministra vstoupil. Jeho prodloužené spílání na minulou vládu bude sice ještě nějakou dobu slyšitelné, ale na covid to nebude mít vliv.

Na první kroky jeho vládnutí se tedy těším a přál bych si, i z pudu sebezáchovy, aby se činil ve své funkci ještě víc než Vojtěch. Ten si zcela jistě přeje to, co já.

Jsem také zvědav, zda budou ministerstvo zdravotnictví krákat za vlasy i ostří mužové z moci soudní, tak jak se činili v době Babišovy vlády. Navrhoval jsem několikrát - a bylo to na soudy doručeno, aby se soudní moc v mimořádné situaci, kterou přinesl covid, laskavě pozvedla a alespoň v jednom svém poradci usedla blíž k ministrovi zdravotnictví, mezi jeho poradce. A hned aby vždy hlásila, že navrhované opatření by narazilo na nějaký zákon. Kdepak, covid necovid, byrokrat se nehne. Jde o typickou ukázku nanejvýš zastaralého řízení: čekat až se stane chyba a pak ji teatrálně odsuzovat.

A Rychetský, jak uvedl před Witowskou, to kontroluje. Osobně jsem přesvědčen, že takové jednání je na trestní oznámení. Je přece proti zájmům státu!

Brzy bude možno pozorovat, jak půjdou soudy po krku novému ministrovi Válkovi. Když nepůjdou stejně razantně, učiním si jasnou představu, koho soudci, členové soudní moci, ve volbách volili. A stane se leccos jasnějším. Mimochodem - nemůže být podjatý soudce, když odsuzuje vládní moc a potom volí její opozici? Zajímavá otázka, co myslíš, občane?

Tak tedy - už aby ta nová vláda převzala vládní odpovědnost. Už se těším, jak to třeba pan Fiala vytmaví Evropské komisi, když tolikrát prohlásil, že Babiš v Bruselu nejednal dostatečně razantně.

Covid začíná zase řádit a je možné, že nová vláda začne pracovat v období jeho dalšího největšího vzplanutí.

Nu - a hyn se ukáže!

Stanislav Zapletal

Psali jsme: Vláda „slušnosti a důstojnosti“ předvedla, co je zač. Takový kýbl špíny Foldyna za roky v politice neviděl Topka na zdravotnictví, odbory do pozoru. O žádné privatizaci se v programu nepíše, uklidňuje expert Pirátů Na jídlo jen s potvrzením, testy už si zaplatíte. Vojtěch představil covidové změny O čem se mám bavit s agrobaronem Babišem? „Ministr Válek“ odmítl poradu. Neměl dělat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.