Štěpán Křeček: Proti letošním minimům si připlatíme dvě koruny za litr benzínu a korunu u nafty

Od té doby se cena benzínu zvyšovala výrazně rychleji než cena nafty. Zlom nastal v červnu, odkdy ceny pohonných hmot mají tendenci klesat. Aktuálně se litr benzínu prodává v průměru za 32,33 koruny a nafta za 31,87 koruny za litr. Pozvolné snižování cen bude pokračovat i v příštím týdnu. K minimům z letošního roku se však ceny v závěru roku již nevrátí.

Trend snižování cen na čerpacích stanicích má negativní vliv na marže pumpařů. Stále však mají prostor pro další pokles cen. Současné ceny pohonných hmot jsou obvyklé při aktuální ceně ropy Brent na úrovni kolem 61 dolarů za barel. Pumpaři však mohou využít posilování koruny vůči dolaru k tomu, aby pohonné hmoty dál mírně zlevňovaly. V závěru roku lze očekávat, že se ceny pohonných hmot začnou ustalovat. Zároveň bude docházet ke sbližování cen benzínu a nafty.

Koruna by do budoucna mohla dál posilovat vůči dolaru, protože Americká centrální banka (Fed) pravděpodobně bude pokračovat v rozvolňování měnové politiky. Podobný vývoj lze očekávat i v eurozóně. Oproti tomu Česká národní banka zřejmě bude udržovat současné nastavení úrokových sazeb. Pro mnohé investory by se v důsledku tohoto vývoje mohla korunová aktiva jevit jako atraktivnější. To by mohlo zvýšit poptávku po nákupu korun, což by vedlo k posílení kurzu koruny a vytvoření prostoru pro další zlevňování pohonných hmot v průběhu příštího roku.

Na ropném trhu se okrajově řeší problematika Sýrie. Podle ruského ministerstva zahraničních věcí by syrská vláda měla získat kontrolu nad všemi ropnými zařízeními na severovýchodě země. Situace v Sýrii však nemá příliš velký dopad na ropný trh. Spíše se očekává průlom v obchodních válkách, který by mohl nastartovat růst ceny ropy. Obchodníci jsou však ohledně dalšího vývoje kolem obchodních válek opatrní.

Psali jsme: Štěpán Křeček: Státní rozpočet na rok 2020 Štěpán Křeček: Spojené státy a Čína dosáhly pokroku v obchodních válkách Štěpán Křeček: 10 procent nejbohatších lidí vlastní 82 procent světového bohatství Štěpán Křeček: Rozpočtové určení daní 2020 - za Pražana o 18 900 korun více než za obyvatele Brna

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.