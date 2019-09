Svatopluk Otava: Česko-slovensko-polský festival znásilnění historie

Poláci to vidí asi takto..., schizofrenně...

Vlastní skutečnou rekovností vždy omámení Poláci pojímají ceremoniál tradičně rozpolceně, ale zásadně nahlas. Napřed se kalkulovalo se státním happeningem v Gdaňsku u památníku Westerplatte, kde německá bitevní loď Schleswig-Holstein dělostřelbou přepadla posádku místní pevnosti, nakonec však slavné tlachání přece jen probíhá ve Varšavě.

To není podstatné. Obránci Westerplatte bojovali stejně statečně jako Varšavané, jako konečně celý Polský národ, když už si konečně ujasnil, s kým mu tedy opravdu jde o bytí či nebytí. O hrdinství polských bojovníků netřeba pochybovat ani náznakem.

Ale zajímavý je pohled na historii a její selektivní výklad, což je však další tradiční polský (bohužel i český a slovenský) rys, kdy se pod vedením devótních politických podržtašků a žurnalistických žoldáků rázem stává historie „historií“.

Poláci v klidu vytěsní skutečnosti dobře doložené, kdy sami s Hitlerem jako první vytvořili v roce 1934 vojenský pakt a spokojí se s ostouzením až toho následného, strategicky vynuceného (byť z našeho pohledu odsouzeníhodného) paktu sovětsko-německého z r. 1939.

Opeření husaři rádi zapomínají, že spolu s Hitlerem pomáhali rvát v r. 1938 Československo na kusy kvůli několika chalupám na Těšínsku, které jim za to Němci na pár dní nechali. Tak mělo být zapomenuto na výprask z roku 1919, co velmocensky ambiciózní Rzeczypospolite uštědřili utahaní českoslovenští legionáři, nějaká ta bdělost polské orlice tím byla ukolébána také. (Vždyť jsme přece kámoši...?)

Rovněž je zapomenut prostý fakt, že Němce nebylo možno vlastními silami porazit a genocida polského národa se nekonala jen zásluhou Rudé armády, z největší části pochopitelně tvořené Rusy a ruskými generály. Pro polské organizátory jsou fakta zkrátka nulitními záležitostmi a k tomu se zásadně přihlíží i při výběru pozvaných hostů.

Tudíž reprezentanti agresora Němec Steinmeier a Němka Merkelová divadélko hrát budou, reprezentant osvoboditelů Rus Putin však nikoli, protože je „zlý“. Tak ho nepozvou. Pozvou však jiné. Třeba Ukrajince Zelenského, šéfa státu, kde se ctí Bandera, co vyvraždil statisíce Poláků, kde je zakázána Ruština a už jen to je prostě „hodnota“.

Trapnost takové selekce je natolik očividná, že ačkoli jsou pozvání i další účastníci světového vraždění jako Angličan Johnson, Francouz Macron či Američan Trump, ti raději oželí významné výročí. Trump se prý bude soustředit na hurikán (nejlépe při golfu), Macron pracuje na vymýšlení cestiček k Rusku, Johnson aktivně vyčkává Brexitu. Nevadí, přijedou z Dánska, Norska, Belgie a dalších zemí, co aktivně vytvářely dobrovolnické divize SS, taky samozřejmě Baltové jsou srdečně zváni. Podivné? Inu, podivná doba...

Slováci raději „zapomenou“ na....

Ze Slovenska nebude chybět krásná prezidentka Čaputová. Není jisté čím do debaty Zuzana Nádherná přispěje. Lze však pochybovat o tom, že by takříkajíc „zvedla na stůl“ podobné téma, jak už 1.9. čacká Slovenská armáda na rozkaz bohumilého Otce Tisa překročila spolu s Wehrmachtem polské hranice a nejenže si vzala zpět území Oravy, které Československu Polsko ukradlo před pár dny při parcelaci ze všech stran zrazené, jediné funkční demokracie široko daleko, ale ještě si i pár chalup a „pasienkov“ přibrala. To asi jako foršus při tažení na východ, kde přece na všechny pak čekala ta obrovská, zářivá, mámivá a zhola nereálná kořist.

Možná se ani nezmíní Krásná Zuzana o bohulibé brigádě Bundeswehru, která právě nyní probíhá na Slovensku v obci Važec, kde přehodní němečtí soldátové láskyplně kultivují hroby svých předků, jak informovala včera i dnes slovenská televize JOJ.

„Spolok starostlivosti o nemecké vojnové hroby“ se tuží už mnoho let, dle správce hřbitova každý rok přibývá asi 150 nových identifikovaných padlých příslušníků Wehrmachtu, kteří jsou pak pietně uloženi do čerstvých hrobů, protože padli tam, kde „...ani nechceli ísť“, jak dojatě poznamenal německého hřbitova hrobník. (No tak jistě, kdo by „chcel ísť“ kamsi, kde sice pár měsíců drancoval, ale nakonec jej to stálo život?)

Ale zmiňovat právě tuto jinak bohulibou činnost právě v den vypuknutí války? Hodí se to vůbec? Ono to sice prospívá byznysu, ale údajně někde na východě Slovenska už exhumační firma nadělala z padlých všech národností z doby První světové války Říšské Němce, ať už to byli Rusové Maďaři, Slováci či Češi..., pak to jaksi musela „vyšetřovat“ Slovenská policie, která prý na to „není zařízená“, pak to nějak odložili...

Snad ani to není to vhodné téma k Pietě. Ale paní prezidentka si jistě poradí. Je tolik krásných a dojemných slov třeba o lidských právech, solidaritě, humanitě, obětování... Až se snad ani nebude muset ventilovat taková pikantérie, že Slovensko valstně dodnes nemá s USA uzavřenou mírovou smlouvu, tudíž je díky Otci Tisovi s cowboys tak trošku ve válce..? Ale co, prezident Trump tam stejně nebude a zástupce Pence nejlépe slyší na heslo: „Rusové jsou zlí, zlí, zlí, Američané tááák hodní...“.

My Češi máme sice Zemana či Klause ml. nebo Okamuru, ale taky stovky Kolářů

Teď se ovšem nabízí otázka, co si s esesáckými pohrobky z Litvy, Estonska a Lotyšska bude na téma o zlých Rusech povídat prezident Zeman? Pozvání dostal (už to je zvláštní...!), tedy jel. Vlastně - českou účast z tajného zákopu posichroval pomatený starosta Prahy-6 Kolář, jehož obsedantní posedlost odtraněním pomníku maršála Koněva z Náměstí Interbrigadistů nabrala mezinárodní proslulost.

Nejen tím, že proti pokusu zfackovat Rusko infantilním hraním na „hodnoty“ a veskrze vylhanými „zprávami“ o podílu zasloužilého maršála na zrádné invazi do Československa už po právu protestuje Ruské velvyslanectví. I krásná moderátorka zahraniční televize JOJ včera povídala, že sochu maršála několikrát „aktivisté“ polili ve výroční den invaze barvou. Taky informovala bratry Slováky, že starosta Prahy-6 nechal sochu ukrýt pod lešením s plachtou, dokud se nevyřeší, kam ji magistrát umístí. Ba dokonce připustila, že „vandalovia“ už ochrannou plachtu několikrát strhli, tudíž sochu hlídá policie.

Takže naši bratři a bývalí spoluobčané mají nyní věřit, že (magistrátem P-6 placené?) morální obludy jsou vlastně „aktivisti“, kdežto občané se základními historickými znalostmi napravující počínání chorých myslí pak „vandalovia“.

Maršál Koněv, velký voják a osobnostní asketa se nikdy neúčastnil ani příprav ani vlastní invaze Sovětů, Němců, Poláků, Bulharů a Maďarů do Československa! Dokonce si (v SSSR přece nemyslitelné!!!) dovolil odmítnout státní vyznamenání od prezidenta ČSSR Dr Gustáva Husáka v roce 1970. Ani se neobtěžoval přijet, a prolhané „zaručené“ „zprávy“ masmédií a kolaborantských politiků všech úrovní nelze proto doložit jediným dokumentem. Dnes můžete vytvalou masáží donutit část „správně“ „vzdělané“ části obyvatelstva k prohlášení, že černá je bílá. Ale černá vždy černou zůstane, stejně jako ta bílá bílou.

Možné je totiž to, že opravdu hanobitelé maršálovy sochy nekýblují barvičky pod rouškou tmy a spánku policie jen tak zadarmo. Možná je Kolářovic famílie za to platí. Potom Kolář mladší přijde licoměrněs plentou a lešením, aby artefakt „chránil“. A vysněný políček Koněvovi, Rusku a naší národní úctě je s pompou uštědřen a ještě to městská kasa, tedy ti „vzdělaní“ voliči Prahy-6 zaplatí a do budoucna to zaplatíme všichni.

Až nám někdy v budoucnosti (co nemusí být vzdálená) německý komisňák zase bude drtit hrdlo, nebo Polákům či Slovákům, co asi udělá Rusko? Logické by bylo, kdyby na tu německou botu ještě přitlačilo.

Že by na to téma ve Varšavě promluvil prezident Zeman? A bude na to vůbec čas? (Oni totiž Poláci mají v úmyslu, že Merkelová se Steinmeierem pod tíhou historické viny si navzájem slovně pokálí hlavy a zároveň pak panu Dudovi slíbí ještě několik set miliard euro na válečných reparacích. A to vypadá spíše na pořádné škorpení. To není tajnost, v Polsku je to skutečně téma dne...)

Takže – když už si připomínáme výročí vzniku největší historické tragédie, nepřipusťme, aby vznikly základy pro ještě větší. A že ondřejové kolářové všech barev a národností patří do blázinců, je to jejich lidské právo. To by pan prezident Zeman mohl ve Varšavě říct.

Svatopluk Otava

Psali jsme: Svatopluk Otava: Hřib kolář – smrtelně jedovatý Svatopluk Otava: Pyrrhovo vítězství, nebo geniální tah? Svatopluk Otava: Ústavu ČR se snaží ohýbat všichni, jen prezident se jí drží Svatopluk Otava: „Golfský“ proud opouští Prahu, pachuť dekadence zůstává

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV