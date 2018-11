Svatopluk Otava: Havlárie budou prý letos mimořádně vydatné (Ani trochu sametové…)

I šmírák může způsobit pád vlády, když jde o „hodnoty“

Vlastně už to vypuklo. Politická bulvaristka Slonková shromáždila kýble špíny proti premiéru Babišovi metodou špionážní frašky. Kamera v brýlích, natáčení chaotických vět nemocného Babišova syna, zcela bezmocného invalidy.

Krom Tomia Okamury se z politického spektra nikdo nepozastavil nad tím, jak odporným způsobem bylo „kompro“ na premiéra získáno. Prý unesl syna, zneužil, zapletl jej…, prý i s pomocí kdovíkoho, je v tom (jak jinak) ruská tajná služba, musel o tom vědět Putin, samozřejmě Zeman, hrozí nám absolutistické vládnutí bez „hodnot“… To vše se lije z mainstreamu, nikdo nic přesně neví, nikdo sice nemá žádné důkazy, ale hlas politického fekálního vozu zní ústy předsedy ODS Fialy jednoznačně . Babiš musí odstoupit! Čili – už zmiňovaná politická poprava v přímém přenosu, bez možnosti jakékoli obrany.

Majdan začne na Klárově?

Jinak!!! Co jinak? No, bandy „aktivistů“ v ulicích, hysterické ječení „kulturní“ fronty ve výroční den vzpomínky na statečný boj českých vysokoškoláků proti německým okupantům. Den, který uznává celý svět, dokonce i ten „demokratický“, den, který samozvaní „následovníci“ dávno studentům sprostě ukradli, dokonce i s mezinárodně uznávaným jménem, vlastně jej zrušili. Mezinárodní den studenstva se v zemi jeho vzniku neslaví, zrušila jej totiž politická žumpa před lety. Táž odporná banda, co dnes přesilně volá po Babišově krvi, krvi jeho rodiny, hlavně – to se ví – po penězích.

Nejen jeho penězích, po penězích nás všech, našich předků, dokonce – v rámci globalizace, prostřednictvím třeba Alláha velikého, slitovného - i po penězích našich potomků. Ano, naše špajzky se totiž mají tak doširoka otevřít invazní muslimské vlně, co se připravuje, že se i český premiíé konečně vylekal. A trochu se začal cukat. Moc ne, jen trochu, ale to se přece nebude Čechům trpět ani se slovenským premiérem.

Když si někoho pozve Mutti Europa, uvědomí si rychle své „chyby“...

Babiš zpochybnil český podpis na marákešském invazním plánu devastace Evropy, dokonce se nesměle vymezil proti podpisu istanbulské dohody o likvidaci bílého muže v evropských pašalících sultána Erdogana.

Bude tedy popraven, vlastně již byl. Politicky, myslí si kavárna. Pravda, antibabišovci slaví trochu předčasně, premiér má ještě mnoho sil, mnoho prostředků, mnoho možností. I když si svou politickou „sámkůlplotovost“ zajišťuje politickými fauly, spoléháním se na profesionální hochštaplery a zradou svých vlastních voličů.

Koalici, co měla vyvést zemi z krize po parlamentních volbách si totiž velká většina veřejnosti představovala jako ANO, SPD, s podporou např. KSČM. Andrej to také zvažoval, ale po té, co se vrátil z Německa, kde mu Mutti Andělka řádně umyla hlavu, voliče (nejen své) podrazil a SPD Tomio Okamury podle vyfauloval.

Sám faulujíc, potýká se nyní Andrej Babiš s fauly. Dokonce i mírně za hranu zákona je možno jít při honu na Babiše, jak bezelstně přiznal v ČT prýpolitolog Metropolitní univerzity Bureš. Čímž vlastně požehnal jakémusi pražskému majdanu. Vždyť jde přece o „hodnoty“. A tu demokracii vybudujeme stůj co stůj. Třeba i v Afghánistánu, tak proč ne v Čechách…?

autor: PV