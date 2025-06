Zlínský (SPD): Nekompetence k přípravě na krizové situace

Vážené dámy, vážení pánové, vážení občané, kteří sledujete tuto schůzi,

já bych chtěl říci, že mé vystoupení bude poněkud jiné, jinak koncipované, než vystoupení předchozích řečníků a asi i následujících, protože asi jste si všimli, že to mám většinou tak u svých vystoupení, že se budu držet témat, která mě zajímají. Co se týká té bitcoinové kauzy, tak tuto kauzu považuju za špičku ledovce problematiky, kterou většina lidí, občanů, politiků, možná i elit, vůbec nevnímá. Je to problematika, kam směřuje naše společnost a vůbec, řekl bych, i celosvětová civilizace vzhledem k informační evoluci lidských společností.

Takže si dovolím trochu zevrubněji pohovořit o tom, jakým způsobem se to historicky vyvíjelo, ty evoluce lidských společností, z hlediska zpracování informací. Aby bylo zřejmé, že to není jenom můj výmysl, že jsem si to nevymyslel sám a že to má nějakou oporu v úvahách lidí, kteří jsou nesmírně chytří a známí, tak tady uvedu knihu, z které, ne že jsem vycházel, ale v podstatě jsem v ní hledal podporu a budu z ní citovat. Je to kniha od izraelského spisovatele, historika, filozofa, která se jmenuje Nexus. V podtextu je napsáno: Stručná historie informačních sítí od doby kamenné po AI. Ten autor se tedy jmenuje Yuval Noah Harari. Já bych předeslal, že s ním nemám úplný souhlas ideový nebo ideologický, nicméně jeho názory jsou nesmírně inspirativní a určitě každému doporučuji, aby si tu knihu přečetl. Kromě toho doporučuji, aby si přečetl i jeho předchozí knihy. Asi nejznámější je kniha Sapiens -Stručné dějiny lidstva, což bylo jeho první dílo.

Já se pokusím první definovat základní myšlenku, která se vztahuje k informační evoluci lidských společností, protože je zřejmé, že základem fungování každé lidské společnosti je zaznamenávání, uchovávání, setřídění, ale hlavně vyhodnocování. To znamená, říká se tomu analýza, syntéza nebo hledání vzorů, vyvozování závěrů a samozřejmě sdílení informací a jejich použití k zajištění stability a rozvoje společenského systému v konkurenčním prostředí jiných společenských systémů.

S velkou pravděpodobností rozhodující krok pro zahájení informační evoluce lidských společností byl vznik a vývoj řeči, kdy lidská řeč nese mnohonásobně více informací, než různé skřeky a zvuky vydávané zvířaty a podporuje rozvoj mozku a vznik abstraktního myšlení prostřednictvím verbální komunikace a vyprávěných příběhů. Na druhou stranu lidský mozek není uzpůsoben dlouhodobému přesnému uchovávání jednotlivých informací popisujících reálné děje v zevním prostředí, stejně jako abstraktních myšlenek.

Proto je dalším logickým krokem v této informační evoluci vznik písma a číslic, které obrazovými symboly interpretují a popisují zevní realitu i lidské myšlenky, umožňují dlouhodobé zaznamenávání těchto informací a hromadný a časově odložený přístup k těmto informacím, jejich třídění a vyhodnocování. Toto je samozřejmě předpoklad ke vzniku velkých společenských celků skrze využití těchto informací k efektivnímu centrálnímu řízení lidských společností.

Tuto schopnost ovšem měly pouze elity nebo jejich nejbližší služebníci, kteří uměli číst a psát, a proto dalším významným krokem v této evoluci, který vedl postupně k demokratizaci sdílení informací z důvodu urychlení sdílení informací, byl vynález knihtisku, který pak vedl k tomu, že se výrazně zvýšila vzdělanost populace, schopnost číst a psát, a to samozřejmě podnítilo vědecký a technický rozvoj, který dále vedl k vynálezu telegrafu, rádiového a televizního vysílání, které umožňovaly rychlé, většinou tedy jednosměrné šíření typu informací směrem k jejich uživatelům a vedly k posílení jak demokratických, tak propagandistických prvků využívání, ke zvýšení koheze neboli soudržnosti společenských systémů, a umožnil také vznik demokraticky řízených společností prostřednictvím šíření různých myšlenek, jakým způsobem efektivněji a spravedlivěji řídit lidské společnosti.

Nicméně tato situace se zásadním způsobem v současné době změnila a ta se změnila tím, že došlo k rozvoji IT technologií a digitálních sítí, včetně globální internetové sítě. Toto umožňuje oboustranný přenos digitálních dat včetně mluveného slova, obrazu, psaného textu a dalších získaných informací. Díky digitalizaci analogových, textových, zvukových, obrazových dat, jejich převodem do binárního kódu a také díky velkému množství informací vznikajících interakcí lidí na internetové síti a díky zaznamenávání informací ze senzorů obalujících naše zevní prostředí, mám na mysli hlavně různá chytrá zařízení, je umožněno nejenom uložení dříve nevídaného množství informací, ale také jejich rychlé vyhodnocení prostřednictvím algoritmů umělé inteligence, které by bylo pro pouhé sítě lidských mozků dříve zcela nemyslitelné. Toto umožní využití samoučících se algoritmů lidskými elitami k předem stanoveným cílům.

Terabity vyprodukovaných informací se stávají zároveň krmivem pro rychlé vyprofilování, růst a dospívání samoučících systémů umělé inteligence, takže celý systém bude stimulován k dalšímu extrémně rychlému růstu a zvyšování komplexity svou další činností, tedy systémem pozitivní zpětné vazby. To povede bezpochyby ke změně společenského uspořádání směrem ke zvýšení komplexity a posílení centralizace řízení budoucích společností, protože to umožní individuální kontrolu každého jednotlivce zapojeného do sítě s možností modifikace jeho myšlení a chování.

Budu citovat z knihy Nexus od zmíněného autora Harariho, strana 244: "V letech 2014 až 2015 používala americká bezpečnostní agentura AI nástroj Skynet, který zařazoval lidi na seznam osob podezřelých z terorismu na základě elektronických vzorců komunikace, dat o cestování a příspěvků na sociálních sítích. Ve dvacátých letech 21. století už je nicméně tato technologie daleko sofistikovanější a používá ji celá řada vlád." Konec citace.

Nexus, strana 223, cituji: "Manipulace s lidmi nevyžaduje fyzické připojení lidského mozku k počítačům. Po tisíce let používali různí proroci, básníci a politici jazyk k tomu, aby přetvářeli společnost a manipulovali s ní. Teď se v této dovednosti zaučují počítače. Nebude nutné posílat roboty-zabijáky, aby nás postříleli. Budou moct zmanipulovat lidi, aby stiskli spoušť." Konec citace.

Umožní to nejenom formovat názory lidí, ale i měnit přímo funkci jejich mozků, protože mozek je plastický orgán a hlavně mozky dětí jsou mimořádně citlivé na přetváření. A všichni vidíme, jakým způsobem se dnešní mládež chová vzhledem k IT technologiím. Skrze takto vytvořené preformované informační sítě lze sbírat informace o veškerém chování každého jednotlivce ve společnosti, pokud se zabezpečí sběr těchto dat pod krytím pochopitelně dobra a jinými altruistickými účely. Tak vzpomeňme: zabezpečení našeho blahobytu, zkvalitnění zdravotní péče, boj proti pandemii, terorismu, nepřátelským státům, záchrana planety Země, boj proti dezinformacím, ochrana takzvané liberální demokracie, prosazování evropských hodnot a z jiných více či méně uvěřitelných důvodů.

Bez IT prostředků, algoritmů a prostředků umělé inteligence by nebyl možný sběr, ani vyhodnocování těchto informací. Digitální anorganičtí síťoví byrokraté totiž dokáží pracovat na rozdíl od lidí 24 hodin denně a sedm dnů v týdnu, aniž by se unavili, a díky chytrým zařízením, která všichni používáme, upozorňuji na mobilní zařízení, speciálně mobilní telefony, je krmíme přívalem informací o našem chování, jednání a myšlení. Bezpochyby ještě existuje mnoho dalších důležitých informací, které jsou pro tyto digitální byrokraty nepřístupné, ale v rámci digitalizace našich společností jim budou dříve či později zpřístupněny, viz devět evropských prostorů pro data. Zdravotnická, to už bylo přijato, evropských prostor pro zdravotní data už byl přijat na evropské úrovni, a další budou následovat - energetika, životní prostředí, průmysl, zemědělství, kultura, mobilita, finance a veřejná správa.

Cituji z knihy Nexus: "Tak jako ryby žijí ve vodě, žijí současní lidé v oceánu digitální byrokracie, kde neustále vdechují a vydechují data. Každé naše jednání zanechává datovou stopu a tyto stopy jsou shromažďovány a analyzovány za účelem identifikace vzorců." Konec citace.

Lze tedy předpokládat, že tato situace povede k vytvoření společnosti trvalého dohledu nad každým člověkem, který bude připojen k síti, ať už skrytému, nebo viditelnému. Z tohoto pohledu je třeba pečlivě zvážit, jaké informace, které jsou produkovány, lze bez povolení občana předat ke zpracování do sítě a které informace jsou vázány na souhlas občana, pochopitelně po náležitém poučení, jakým způsobem se budou využívat a jakým způsobem by mohly být zneužity. V každém případě přehled o tom, co se děje v digitálním světě, se ztrácí vzhledem ke složitosti a jejich specifickým vlastnostem i podstatné části elit, jak dokazuje bitcoinová kauza, o obyčejných občanech ani nemluvě.

Pochopitelně to otvírá možnost lovit některým ekonomickým a politickým šíbrům v nepřehledných kalných finančních digitálních vodách, kdy legislativa pokulhává za zběsile pádícím vývojem informační evoluce, nebo to může vést k pochybným politickým krokům legalizujícím tyto podezřelé finanční transakce.

Co nás může v budoucnu čekat, sděluje ve své poslední knize Nexus zmíněný autor Harari, strana 217, cituji: "Jestliže moc závisí na tom, s kolika členy spolupracujete, jak dobře rozumíte právu a financím a jak dokážete vymýšlet nové zákony a nové druhy finančních nástrojů, pak jsou počítače připraveny koncentrovat mnohem větší moc než lidé. Možná dospějeme do bodu, kdy počítače ovládnou finanční trhy a vynaleznou nové finanční nástroje, kterým nebudeme rozumět. To samé platí pro zákony. Počítače jsou rodilí byrokraté a dokážou automaticky koncipovat zákony, odhalovat jejich porušování a na druhou stranu s nadlidskou efektivitou v nich nacházet skuliny." Konec citace.

Protože se blíží ke konci toto volební období, chtěl bych upozornit na tuto extrémně důležitou problematiku, kterou si většina politiků neuvědomuje, a popouští lehkomyslně stavidla uveřejňování zneužitelných osobních informací o našich občanech do virtuálního prostoru, což považuji za velmi lehkovážné chování, viz těch devět evropských datových prostorů.

Dále bychom jako občané a jejich zástupci měli požadovat vzájemnost sdílení informací, aby byli občanům přístupné informace, které se týkají státních a mezinárodních organizací, vlád a všech těch organizací, které informace drží a využívají. Sám jsem se s tím potkal, že jsme marně žádali jako poslanci já s paní poslankyní Maříkovou o vydání informací, které se týkaly proticovidové vakcinace, protože jsme požadovali tyto informace, aby statistici, kteří po nás informace žádali, je mohli analyzovat, a neuspěli jsme.

Pochopitelně evoluce zpracování informací v lidských společenstvích ještě nebyla ukončena, a i proto bychom měli být ve velkém střehu a být otevření ke kritickým pohledům na tuto problematiku. Rodí se nám zde nová realita či spíše virtuální realita, ale bohužel většina z nás si toho vůbec nevšimla, jak dnes probíraná bitcoinová kauza jasně ukazuje. A to je jenom malý střípek této rodící se skutečnosti vyhasínání a upozaďování lidských schopností nárůstem důležitosti samoučících algoritmů umělé inteligence.

Kam by tento systém a vývoj mohl směřovat, se jeví z tohoto pohledu poměrně jasně. Přiznám se, že bych se rád mýlil, že jsme na hraně deevoluce lidských schopností či spíše už za ní.

Na základě řečeného poroste důležitost systému umělé inteligence a informační internetové sítě a lidských jedinců ji přímo spravujících. Lidská civilizace se může stát jakýmsi podpůrným mechanismem, který bude zabezpečovat funkci tohoto systému, s kterým vytvoří nedělitelnou hybridní entitu.

Musíme brát v úvahu také to, že digitální entity umělé inteligence se nenachází na jednom místě v digitální síti, ale jsou rozptýlené v prostoru a reálném prostoru a různé jejich části se nachází v různých městech, na různých místech, různých kontinentech a jejich vypnutí v případě jejich patologického chování nemusí být vůbec jednoduché.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že lidský mozek je nástrojem na zpracování informací a jako takový zákonitě reaguje změnou své funkce a později své morfologie na změny informačního prostředí, které si lidské společnosti samoorganizací ze zvyšování komplexity vytvářejí. Zákonitě potom dochází k rychlému vyhasínání funkcí nepotřebných, které delegujeme na systémy umělé inteligence.

Z pohledu výše řečeného považuji bitcoinovou kauzu za produkt nového společenského informačního prostředí, které nám zde postupně vzniká a kterému nerozumí ani pan premiér, jak přiznal ve svém prvním televizním vystoupení po vypuknutí bitcoinové aféry. Cituji Nexus, strana 230: "Digitální technologie jsou nesmírně složité, a navíc se závratnou rychlostí vyvíjejí. Pochopit problematiku kryptoměn založených na blockchainu vyžaduje úsilí a když si myslíte, že tomu rozumíte, znovu se to změní. Co se stane se společností, jestliže lidé přestanou rozumět fungování finančního systému?" Konec citace.

Kardinální otázka zní, nakolik je zmíněný mnou předestřený obraz pravděpodobný, tedy nakolik je neodvratně determinován zákonitostmi informační evoluce a nakolik ho můžeme ovlivnit svou aktivní činností. Aby byly maximálně zachovány původní lidské schopnosti, které lidskému druhu zabezpečily jeho evoluční úspěch při zachování to nejširší možnosti svobodného jednání, chování, myšlení, s dalším rozvojem lidských schopností, které zaručily předchozí vzestup lidského druhu, tedy inteligence, kreativity, odolnosti, přizpůsobivosti, sociální kooperace a v neposlední řadě schopnosti se adekvátně rozmnožovat. Úpadek těchto schopností bezpochyby povede ke vzrůstání důležitosti systému umělé inteligence na úkor lidských schopností, kdy lidstvo nebo populace jednotlivých soutěžících civilizačních bloků může poklesnout na pouhou podpůrnou strukturu, která bude zabezpečovat fungování digitálních sítí a systému umělé inteligence v nich distribuovaných.

Nesmíme zapomenout, že provozování digitálních sítí, ve kterých digitální entity distribuovaně působí, vyžaduje mnoho zdrojů, od surovin přes energie, vodu na chlazení, ale také zatím mnoho lidské práce a činností, bez kterých by tyto entity nemohly existovat.

Proč tedy budu hlasovat pro vyslovení nedůvěry této vládě? Je to proto, že všechny kroky, které podniká nebo případně nepodniká, vedou dle mého názoru k vytvoření právě takové společnosti dohledu, před kterou jsem varoval, viz devět datových prostorů pro data Evropské unie, kdy budou sbírány a utilizovány patřičné informace mnoha strukturami včetně Evropské unie a soukromých subjektů. Vzpomeňme na to, že evropský prostor pro zdravotní data již byl strukturami Evropské unie schválen a jeho nařízení bude muset být povinně implementováno do naší legislativy.

Vzhledem pro toto jednání je sbírání informací a jejich zpracování se specifickým zadáním, tedy ke zvýšení finančních zisků digitální platformami, kdy platíme za bezplatné využívání jejich služeb tím, že jim bezelstně předáváme všechna potřebná data, aby nás pomocí algoritmů, které jsou vyvíjeny za spolupráce nejlepších psychologů, mohly ovlivňovat patřičným směrem.

Dalším rizikem, které se zhmotňuje, je vznik digitálního informačního smogu na informačních sítích internetových, kdy ztráta důvěry ve zde uvedené informace může vést k tomu, že obyvatelé nebudou věřit nikomu a ničemu, což by mělo taky devastující účinky na informační a tedy i sociální vazby ve společnosti.

Již jsem tady několikrát uvedl za zřejmého nezájmu většiny společnosti, že data z těchto datových souborů budou s velkou pravděpodobností použita k ovlivnění našeho života směrem k vytvoření takzvaně dlouhodobě udržitelné budoucnosti prostřednictvím regulace každého jednotlivého člověka zapojeného do sítě.

Další využití jsou ale téměř neomezená a bude záviset jenom na nápaditosti a politickém zadání vládnoucích elit. Vše samozřejmě bude kryto altruistickými cíli se snahou o pečování o spravedlnost, blahobyt a dobro budoucích populací našich potomků.

Dalším důvodem, proč nebudu hlasovat pro vyslovení důvěry, je situace ohledně analýzy proticovidových opatření se zaměřením na covidovou genetickou vakcinaci. Všichni jsme si oddechli, covidová doba skončila a myslíme si, že je od covidu pokoj. Já si to tedy taky přeju, ale ouha, s velkou pravděpodobností covid vznikl v laboratoři v čínském Wu-chanu prostřednictvím genetické manipulace. To naznačuje mnohé. Jistě vědci za posledních šest let pokročili ve svých schopnostech a jsou schopni s pomocí AI vyvinout mnohem nebezpečnější a sofistikovanější patogeny a tyto patogeny by například mohly být extrémně nakažlivé, napadající přednostně děti a přenosné kapénkovou infekci jako spalničky, smrtelné jako ebola, s dlouhodobou inkubační dobou jako HIV, inkorporující se do zárodečných buněk a napadající nervový systém jako vir zika.

To samozřejmě se dá všechno zkombinovat za pomoci systému umělé inteligence a vyrobit super patogen. Na to už v současné době jsou biotechnologické prostředky. Samozřejmě teď jde jenom o to analyzovat, proč dané patogeny prostě mají dané vlastnosti, o kterých jsem hovořil.

Proto musíme být připraveni na takovou možnou situaci, a proto musíme zcela bez jakýchkoliv diskusí podrobit kritické analýze přijatá proticovidová opatření.

Dále tato vláda zcela viditelně ignoruje pokles porodnosti a úhrnné plodnosti naší populace během doby jejího vládnutí. Řeči o tom, že se vláda snažila zavádět účinná protiopatření v tomto směru jsou vystaveny tvrdé realitě každoročního poklesu těchto parametrů cirka o 10 procent.

V roce 2024 jsme se dostali na hodnotu úhrnné plodnosti 1,37 a dále padáme. Namísto toho, aby se udělala hluboká otevřená analýza tohoto stavu, tak se mudruje o tom, že jsme mezi slepými jednookým králem, že stav je přirozený, nedá se ovlivnit a jediným řešením je migrace, nejlépe z Afriky a Blízkého východu, protože musíme být solidární s našimi partnery z Evropské unie.

S tím úzce souvisí vliv současného života a používání digitálních technologií na děti a mládež. Toto vede během dozrávání lidského mozku k hluboké transformaci zapojení mozkových elementů a ke změně myšlení a chování včetně sexuálního, s poklesem kreativity, inteligence, odolnosti, přizpůsobivostí, soustředivosti a paměti, k rozvoji závislostí, úzkostí, depresí, sebepoškozování a genderové fluidity a vyhasínání reprodukčních pudů. A lze očekávat, že s nástupem systému umělé inteligence se vše ještě prohloubí. Nevšiml jsem si, že by současná vláda tento problém vůbec zaznamenala a jakkoliv na něho reagovala. Nepochybuji o tom, že prostřednictvím IT technologie je možné nebo bude v brzké době možné cíleně modifikovat lidské mozky dětí a mládeže za účelem, který bude vyhovovat určitým skupinám, nikoliv společnosti nebo lidstvu jako celku. Nevšiml jsem si, že by tato vláda tento problém zaznamenala, a to již nehovořím o tom, že by na něho jakkoliv reagovala.

Poslední bod, který zmíním, je absolutní nekompetence této vlády k přípravě na možné vážné krizové situace v naší společnosti, jako je omezená jaderná válka v našem okolí, rozsáhlý blackout, peněžní a bankovní krize, náboženské a občanské války s masivní migrační vlnou a již zmíněná pandemie umělého nebo přirozeného původu.

Označení těch, kteří na tuto problematiku upozorňovali, jako šiřitele poplašné zprávy ministerským předsedou je skutečně za hranou korektní demokratické diskuse a spíše zavání vyhrožováním se snahou o umlčení šiřitele nepříjemných informací. Je nepochopitelné, že vláda, která se nepřímo podílí na konfliktu s jadernou mocností a chce ji porazit, nepřipravuje svoje obyvatelstvo na nebezpečí jaderného zamoření. Totéž platí pro možnost blackoutu, pokud představitelé této vlády podporují zelenou tranzici Evropské unie a neberou v úvahu výše zmíněnou možnost a nepřipravují na ni naše obyvatelstvo. Zdá se, že situace ve Španělsku nebyla budíčkem. Taktéž není počítáno s možností bankovní a finanční krize způsobenou nestabilitou globálního trhu či vojenskými konflikty v neuralgických místech světa nebo vlivem řízení globálního finančního systému neprůhlednými algoritmy umělé inteligence.

Spoléháme se na NATO při případném střetu s Ruskem. Ale pomůže nám NATO v případě masivní migrační vlny z Afriky nebo Blízkého východu? Já si vzpomínám na rok 2015, tehdy nám oznámili, že tam NATO nemůže intervenovat, že k tomu nemá mandát. Nebo v případě občanské nebo náboženské války v západní nebo severní Evropě? A jak bude tedy naše zejména mladá generace zvládat řešení takových krizových situací? Co s tím dělá tato vláda? Investuje deset let dopředu do techniky, která bude s velkou pravděpodobností zastaralá za zmíněných deset let a vyčerpá naše finanční zdroje, které bychom mohli alokovat z hlediska zabezpečení naší obrany na daleko užitečnější nezbytné investice do přípravy a výcviku našeho obyvatelstva a bezpečnostních složek.

Vyjmenované důvody jsou zajisté jenom zlomkem z těch, které zde byly nebo budou vedeny, ale pro mne jsou zcela zásadní a chtěl jsem, aby zde zazněly vzhledem k tomu, že se blíží konec volebního období, a budu moc rád, pokud aspoň malá část z vás mě vyslechla, a ti, co zde nakonec budete v dalším volebním období, tak aspoň některé z mých připomínek si vezmete k srdci a začnete nad zmíněnou problematikou přemýšlet a případně ji řešit, i když je mi jasné, že to nebude jednoduché a přímočaré a může to být mimořádně důležité pro naše další přežití jako státu, národa, jednotlivců, naší společnosti.

Děkuji vám za pozornost.