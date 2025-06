Kolem poradce Černochové krouží policie kvůli dodávkám na Ukrajinu

Anketa Věříte, že „kauza bitcoin“ vznikla pouze nešikovností Pavla Blažka a dalších představitelů? Věřím 1% Nevěřím 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 15963 lidí server Pravda.sk uvedl, že slovenská prokuratura spustila akci proti někdejšímu vedení Ministerstva obrany Slovenské republiky z doby, kdy resort vedl Jaroslav Naď za hnutí Olano Igora Matoviče. Naď dnes vede slovenskou stranu Demokraté.

„Zásah má souviset s dodávkami vojenského materiálu na Ukrajinu,“ napsal server Pravda.sk s tím, že strážci zákona chtěli předvést k výslechu i někdejšího ministra obrany, ale ukázalo se, že Naď momentálně pobývá v Kanadě.

Naď se ostatně ozval přímo z Kanady a na sociální síti napsal, že ho akce policie vůbec nepřekvapila, protože stávající vláda Roberta Fica dělá vše pro to, aby různými akcemi proti opozici překryla vlastní neschopnost.

„Někdy si potřebujete vyčistit hlavu, vypnout a užít si drahocenný čas s dětmi. Odjel jsem za synem do Kanady. Trochu spolu cestujeme, užíváme si navzájem čas a krásnou přírodu,“ napsal na sociální síti X.

POZDRAVUJEM VÁS Z KANADY



Niekedy treba hlavu prečistiť, vypnúť a užiť si tak cenný čas s deťmi. Ja som vyrazil za synom do Kanady.



Spolu trošku pocestujeme, užijeme si vzájomný čas a prekrásnu prírodu. ???????? pic.twitter.com/zY4HCtoHBT — Jaro Nad (@JaroNad) June 13, 2025

„Dnešní divadlo mě upřímně nepřekvapilo a nevyrušilo. Na takovou show jsem čekal několik měsíců. Mluvil jsem o tom veřejně. Potřebují zakrýt svou neschopnost, zlodějství vůči občanům a hledají témata. Jednou mění ústavu, potom vytáhnou neutralitu a jindy zavírají opoziční politiky. V pohodě. Každý dělá to, co umí...“ doplnil na facebooku.

Zdůraznil, že to, že pojede za synem do Kanady, oznamoval dopředu. Policie tedy z exministrova pohledu velmi dobře věděla, kde je a dnešní pokus ho zadržet nebyl ničím jiným než divadlem pro veřejnost. „Šašci,“ pravil exministr.

„A víte co? Budu pořád dokola opakovat, jak jsem pyšný na to, jak jsme pomohli Ukrajině. Udělal bych to znovu,“ napsal také na facebooku. „A když mě za to chtějí tito proruští agenti zavřít, tak ať. Nezlomí mě to a budoucnost ukáže pravdu.“

Naď byl také spolupracovníkem české ministryně Jany Černochové (ODS), která ho ke spolupráci přizvala už jako slovenského opozičního politika v říjnu 2023.

Mgr. Jana Černochová ODS



server iDNES.

Strana Demokraté v této souvislosti na středu odpoledne svolala tiskovou konferenci. Podrobněji se na ní chce vyjádřit k medializovaným informacím o snaze zadržet jejího předsedu.

Policisté zadrželi např. Alexandera Gurského, bývalého ředitele státní zbrojařské společnosti Konstrukta Defense.

