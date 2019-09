Svatopluk Otava: Když se „ti nahoře“ vysmívají „těm dole“ a „ti dole“ za to „těm nahoře“ ještě platí...

K již běžnému bezdomovectví, nerovnosti před právem, zaměstnaneckému nevolnictví a každodenní aroganci „demokratických“ zastupitelů se konečně prokázalo v celé nahotě, jak „ti nahoře“ vnímají „hodnoty“ a „náš způsob života“.

Kdo platí náklady

Jak si prostě finančníci mohou beztrestně dělat legraci z miliónů lidí, co je živí, ale zároveň jsou svázáni neprůhlednou a neprůstřelnou změtí paragrafů finančního světa. Útok držitelů „finančních derivátů“, tzv swapů, se zdařil. Uměle zkonstruovaný nástroj hromadného ničení, kdy držitelé těchto podivných „pojistek“ vydělají nikoli na tom, že někdo něco umí, ale na tom, že někdo něco (na zakázku?) zbabrá, je cokoli, jen ne poctivým bankovním činem. (Existuje-li dnes vlastně vůbec cokoli významově spojitelného ve slovech „banka“ a „poctivý“.)

600 000 opuštěných lidí, nechaných napospas nejistotě, vyháněných či vydíraných hoteliéry po celém světě! Nikdo z těch, co si zaplatili svou dovolenou nepočítal s tím, že z rezortů budou evakuováni vládami či na vlastní náklady a místo zotavení budou vystaveni mnohadenním stresům. Jen proto, že zkrachovala „ctihodná“ cestovní kancelář Thomas Cook, prakticky po zpronevěření peněz svých klientů, kdy za ně prostě nezaplatí, co se zavázala zaplatit. Hlavně Britská vláda nyní nese největší tíhu urychleného úprku „rekreantů“ z celého světa. Najatých 40 letadel harcuje urychleně po planetě, aby vykulené občany Spojeného království dostaly do relativního bezpečí ostrovních domovů. No, tak nejenže si občánci zaplatili adrenalin, co si neobjednali, ale platí spolu se svými spoluobčany i vládou organizovaný exodus naruby. To na jedné straně. Takto právě si užívají „ti dole“.

a kdo kdo „konzumuje“...

A kde tedy jsou všechny ty desítky miliard, jimiž Cook se svými sesterskými společnostmi disponovala a byly v jejím majetku? Vždyť podřízená letecká flotila má hodnotu 12 miliard liber, majetek 20 miliard! Věřitelé požadovali ještě před několika dny jistinu na provoz 900 miliónů liber. Na tak obrovský majetek by neměl být problém získat půjčku či ručitele i v tak velkém rozsahu. Pořád jde jen o zlomek ceny společnosti.

Nakonec i díky intervenci čínského investora Fuson, jenž složil polovinu z požadované ceny to vypadalo, že spekulanti „utřou nos“, ale pak se projevila „solidarita“ finančních žraloků. Požadavky dále stouply o dalších 200 milionů liber na „zimní provoz“, žádost o ochranu před věřiteli u amerických soudů bleskově neuspěla a Cook skočila přímo do likvidace.

Pojistitelé nyní platí pojistníkům, kteří jistě v „dobré víře“ spekulovali na krach staleté cestovky nakoupením už zmíněných swapů. Tam bouchá šampaňské, vždyť „plnění“ se pohybuje okolo 6 miliard liber!

Krom obyčejných občanů, co všechny kroky svých vlád poctivým odváděním daní zaplatí, „utřou nos“ i Číňané se svými dnes již bezcennými akciemi CK Thomas Cook. No, ono to tak trochu vypadá, že se to jaksi na pozadí současné obchodní války USA a Číny docela hodí. Hodí se to i k obrazu ideologického boje a neustálého aktivního „majdanování“ v Hong-Kongu, hodí se to i pro rychlé zveřejňování „zasvěcených“ a „odborných“ hodnocení, jak se v postatě kvalitnímu managementu cestovky přestalo dařit kvůli „nejistotám“ z Brexitu.

A že ten kvartet nejdůležitějších ředitelů kvalitní být musel! Jak by si jinak čtyři perzóny mohly za posledních pět stále ztrátovějších let rozdělit 590 milónů, když jen „ten nejhlavnější a přes všechno“ Peter Frankenhauser bral 220 mega! A za co? Přece za kultivovaný úpadek a ožebračení obyčejných lidí, „těch dole“!

Tak to mějme na paměti, jaké jsou i jistě nechtěné následky námi klíči vyzvoněné „svobody“ a „suverenity“, při letošním mediálním halekání, které při příležitosti kulatého výročí havlárií už dva měsíce předem naplno propuklo.

