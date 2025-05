Petr Hampl: O umělém mase

Objev umělého masa je možná dalším krokem k lepšímu světu, kde si čas od času dáme šťavnatý plátek ze šťastné krávy, která se pase na louce a je poražena přímo na statku, kde vyrůstala, a mezi tím budeme konzumovat obyčejnou náhražku plnou proteinů a všeho ostatního, co naše těla potřebují. Náhražku, která není o nic horší než to, co většinou kupujeme v supermaketech. Samozřejmě za předpokladu, že se dořeší, že krajina potřebuje velká stáda. Bude dost výživného jídla a bude málo zvířecího utrpení. Kdo by to nechtěl?

Nechtěli by to třeba ti, kdo pěstují maso v průmyslových kombinátech, ale ani ti, kdo bojují za práva zvířat ve velkochovech (oběma stranám by to vzalo práci). Nechtěli by to propagátoři vegetariánství. Nechtěli by to šarlatáni, kteří nás tlačí do pojídání hmyzu (a cudně zamlčují, že je to energeticky náročnější než chování dobytka). A tak dále. Netvrdím, že to všechno musí být špatní lidé, ale prostě hájí své zájmy.

Takže to dopadá jako u mnoha dalších novot. Jedni zjistí, že to poškozuje planetu, druzí zase zjistí, že nás chce Bill Gates otrávit. Loni byl přijat zákaz v Itálii, letos následují některé státy USA. Různé lobbisté se mezitím snaží protlačit zákazy na úrovni EU i celých USA.

Technologický pokrok ale naštěstí nemůže být zastaven. Když převládnou zákazy na pověrčivém Západě, bude to realizováno v Číně a jinde.

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme: Petr Hampl: Konkurence a efektivita Petr Hampl: Proč si lidé pořizují děti? Potrat jako ideologie. A rodí se nejméně dětí v historii. Snad konečně začneme pomáhat, věří lidé z rozehnaného pochodu Petr Hampl: Jak se daří trumpovské revoluci