Pavel Foltán: Volič korespondent a jiné ne/ústavní absurdity?

To označení (resp. titul sui generis) pochází víceméně z vědecké praxe, kde např. člen korespondent akademie věd je něco jako „přespolní“ vědecká šajba, dříve obvykle placená z tzv. ÓÓVéček ergo z „Ostatních Osobních Výdajů“ podle RAMS a RAMS II a pak podle násl. ZEUMS, a jak je to dneska Bůh suď – ostatně i ta věda včetně svých zdrojů a potažmo i výsledků je zdá se čím dál relativnější, možná i v intencích definice, že absolutní chaos je totální řád a naopak, že totální a zejména ten totalitní řád je absolutní chaos. Takže jsme si v žertu poněkud systémově jakoby skoro zafilozofovali, a hybaj do reality praxe a praktické reality té volební absurdity.

V daném případě do reality spíše nepraktické. Ta nám v ČR nedávno vyplodila jeden z dalších vskutku unikátních unikátů 5-1 koaliční legislativy, a to tzv. „korespondenční volbu“ – tudíž potažmo i „korespondenčního voliče“. Kalvárie, martýrium, křižácká výprava, křížová cesta i „Sodoma Gomora, Cecilko, a dokonce už i tady u nás, ale už vopravdická!“ A produktem toho všeho je cosi jako „volič korespondent“. Nikdy to tu nebylo a zjevně to sem vůbec nepatří. Chtělo by se opět zvolat SVATÁ PROSTATO!

Was heisst „volič korespondent“? Tak stručně slušně řečeno (letem světem) ales klár cum bajšpíl (asi tak) kurvahošigůtntág:

Trvale nežije v ČR, nepracuje v ČR, neplatí v ČR daně, čili neplatí v ČR sociální ani zdravotní dávky, ani další poplatky – včetně těch nedávno zvýšených a („na věčné časy“) valorizovaných TV poplatků do kasičky těch vyvolených ČT kavek na Kavkách – ačkoliv má jak internet, tak i tzv. „chytrý telefon“ a počítač a další to haraburdí, atd. Většinou skoro, anebo vůbec nic neví o aktuální situaci, stavu a vývoji v ČR, a ani ho to nezajímá. (A prý tam v té Americe za velkou louží tihle „krajani“ a ti jejich potomci v kdovíkolikátém koleni neví ani to, kde ta ČR leží – a údajně jsou tam i tací, kteří si pletou výraz Česko a Čečensko, takže pro ně jsme šmahem Čečenci (!!!) - „nic proti Čečencům“ – nicméně ti potomci těch krajanů, inu …) Xakru, o takhle informované korespondenční voliče tady v ČR většinou nikdo nestojí. Ale co např. „ex-sudeťáci“?

Spousta – a lze předpokládat, že většina – z těch potenciálně „korespondenčních voličů“ nikdy v ČR nebyla osobně. A kdo ví, jestli sem do ČR do termínu těch voleb – tedy do začátku října 2025 nejpozději – vůbec přijedou. A kdo ví, jestli třeba i někdy potom. Lze předpokládat, že spoustu těch lidí nějaká ČR v nějaké Evropě vůbec (ani za mák) nezajímá. Jenže ty jejich „korespondenční hlasy“ z té jejich „korespondenční volby“ asi mohutně zajímají nějaké (resp. jisté) struktury, co tady s tou „naší“ ČR mají své jisté plány ve svých zájmech – zřejmě diametrálně odlišných od našich zájmů – coby domorodých občanů, voličů a daňových poplatníků ČR, co v naší vlasti máme ty své rodové kořeny už od nepaměti. Čili apriorní problém té apriorně problematické tzv. korespondenční volby tady nepochybně je a bude. Nota bene, když nejen podle nějakých oficiálních průzkumů je proti té korespondenční volbě 84 % občanů ČR, tj. zhruba 8,5 člověka z 10 lidí – avšak podle neoficiálních ohlasů je proti spíš 9,5 lidí z deseti (ergo skoro všichni – když zohledníme, že ti, co jsou pro k tomu nejspíš a logicky mají své zištné důvody – např. mocenské, kšeftózní, „nebo voboje“).

A příště se tomu problému podíváme na zoubek právní, ústavně právní, morální, aj.