Schillerová (ANO): Blažek? Na stejném pahýlu pořád sedí Fiala se Stanjurou

Vážení přátelé, Pavel Blažek skončil jako ministr spravedlnosti. Svou demisi oznámil pár hodin poté, co jsme požádali o mimořádnou schůzi ve Sněmovně. Chtěli jsme se ho před kamerami zeptat, co je pravdy na tom, že pere špinavé peníze z drogových obchodů. Chtěli jsme se zeptat, proč jménem ministerstva spravedlnosti legalizoval internetovému kriminálníkovi 2,7 miliardy korun z drog, zbraní a falešných dokumentů prodávaných na tom nejšpinavějším místě internetu s názvem Darknet.

Občanští demokraté jsou pověstní hroší kůží, zejména ti, kteří se vypracovali až do stranické špičky. Vemte si všechny jejich kauzy za 34 let existence. Privatizace Mostecké uhelné, ProMoPro, IZIP, uměle předražené zakázky z eráru pro kámoše od dálnic až po vybavení nemocnic, OpenCard, tunelování pražského dopravního podniku… Vemte si tohle všechno a uvažte, že za celou tu dobu rezignovali jen dva špičkoví ODSáci. Ten první byl Petr Nečas poté, co se provalilo, že jeho milenka používá tajné služby proti jeho manželce. Tím druhým je teď Pavel Blažek. Jsem si stoprocentně jistá, že kdyby se neblížily volby, ustál by to.

Bylo to v 11 hodin dopoledne, co jsme oznámili, že chceme mimořádnou schůzi kvůli praní špinavých peněz. V 16 hodin už panu premiérovi viselo na síti X moc hezké rozloučení s ministrem. „Jsem přesvědčen, že konal v dobré víře,“ zvolil Petr Fiala chápavý tón. Aby to taky nechápal. Vždyť jeho samého dovedla dobrá víra k tomu, že si uložil nepřiznaný milion do kampeličky, v níž se vraždilo, a kterou právě za praní špinavých peněz zavřela Česká národní banka. Na rozdíl od Blažka to ale zatím ustál.

ODS se nezměnila od 90. let, jen se přizpůsobila nové době a novým technologiím. Ke korunám přibyly eura a teď i internetové bitcoiny. Kšefty se dál překrývají mlžením nebo rovnou lhaním. Věta odcházejícího ministra Blažka: „Když vám někdo nabízí bitcoiny, tak si je vezmete“ mi v tom všem vlastně připadá osvěživě pravdivá a klukovsky přímočará.

Policie České republiky musí být podle mě na zajímavé stopě. Proto se teď zbylé špičky ODS snaží Blažka od sebe odstřihnout jeho „dobrovolnou“ rezignací. Doufají, že se jim podaří větev přeříznout dřív, než vyvrátí celý strom. Ale položme si otázku, jestli to bude stačit, když na tom stejném pahýlu pořád ještě sedí Fiala se Stanjurou. Dva pánové, kteří měli vždycky k Blažkovi tolik blízko a o jeho kšeftech s kriminálními bitcoiny věděli celou dobu.

Mějte se krásně. Přeji Vám víkend bez starostí.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky