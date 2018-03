Václav Baloun: Sakrabónie a Czechia. Ohlas na článek Zbyňka Hutara

Článek Zbyňka Hutara, publikovaný v Parlamentních listech pod názvem Zvu vás do Sakrabónie (k přečtení ZDE), mě přiměl zavzpomínat na časy, kdy jsem v Bruselu vydával Bulletin Czech Republic-European Union. Název periodika prošel v období deseti let následujícími podobami, které vycházely právě ze změn názvosloví: Czechoslovakia-European Communities, Czechoslovakia-European Union, Czechia-European Union a konečně Czech Republic-EuropeanUnion. Poněkud čilý provoz, není-liž pravda? Název Czechia se v Bruselu nakonec nepodařilo zavést, všichni používali dvouslovný úřední název. Nakonec jsem to vzdal i já.

Za povšimnutí však rozhodně stojí, že i Dominikánská republika, v originále República Dominicana, známý příklad dvouslovného názvu země ze západní polokoule, začala v poslední době lidově připouštět jednoslovný název Dominicana. Ostatně dostal jsem před časem dopis z USA, kde se v adrese správně psalo: Czech Republic, Europe. Na obálce však bylo vyraženo: No habita en la direccion indicada, čili nebydlí na udané adrese. Krom toho se tam skvělo krásné velké razítko Santo Domingo a přípis Back to Sender. Na podruhé pak už U.S. Mail poslal zásilku správně do Evropy. Když totiž američtí pošťáci čtou v názvu republika, tak se jim hned vybaví Dominikánská republika, protože tam jezdí na dovolenou.

Jsem skeptický, nevím, jestli se dnes dá název Czechia vůbec ještě uvést do oběhu, často zmiňované nebezpečí záměny s Čečnou však nepovažuji za nijak závažné, přece jen naši sportovci by svět Czechii vnímat naučili.

